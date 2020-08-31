Александр Герега: строительный магнат и нардеп, который «подставил» президента

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"

Народный депутат Александ Герега известен не только, как политик, но и как успешный предприниматель, который вместе с женой активно работает над развитием сети строительных гипермаркетов "Эпицентр. Почему карьера и жизненный путь политика привлекают к себе очень много внимания, разбирались "Комментарии".



Александр и Галина Гереги. Фото: Liga

Строительный магнат из Городка

Родился Александр Герега 27 июня 1967 года в небольшом районном центре в Хмельницкой области под названием Городок. На сайте политика указано, что его семья была рабочей – родители работали на приборостроительном заводе, а сам он рано познал, что такое труд. Еще школьником Герега работал грузчиком на хлебозаводе и на уборке ягод в совхозе.

Будущий нардеп также служил в рядах Вооруженных сил СССР, а после окончания техникума в 1990 году работал экспедитором Городокской межрайонной базы. Впрочем, "на дядю" Герега работал недолго и уже в 1991 году открыл собственное дело – торговал керамической плиткой и сантехникой.

Спустя 5 лет бизнес Александра Гереги и его супруги Галины добрался до столицы, где был открыт магазин керамической плитки площадью 25 кв. м по адресу улица Петра Запорожца, 15. Город, в котором был открыт магазин, выбран не случайно – супруга будущего политика к тому моменту давно стала киевлянкой.

Очевидно, что столичный рынок открыл перед Герегами новые горизонты. Еще через 7 лет было основано ООО "Эпицентр К", которое к сегодняшнему дню выросло до крупнейшей в Украине сети строительных торговых центров. Этому особенно помогла покупка в 2013 году сети гипермаркетов "Новая линия", которые вместе с "Эпицентрами", сетью спортивных магазинов Intersport и онлайн-сервисом epicentrk.ua, по словам самого Александра Гереги, ежегодно посещают более 60 млн покупателей.

В 2017 году к строительной империи политика и бизнесмена добавилась аграрная – в своей декларации о доходах Александр Герега отчитался о покупке 19 аграрных фирм. По данным украинского издания "Forbes" за 3 года земельный банк агрохолдинга вырос до 160 тыс. га, а инвестиции в него составили не менее 300 млн долл.

В политику – по стопам супруги

Политический путь Александра Гереги начался относительно недавно – в 2012 году. Возможно, этому способствовал тот факт, что политическое прикрытие семейному бизнесу обеспечивала супруга Галина Герега.

Попав в Киевраду в качестве рядового депутата, супруга будущего нардепа в 2011 году стала секретарем Киевского городского совета, а с июля 2012 и по июнь 2014 года и вовсе исполняла обязанности городского главы Киева.

Правда, пересесть в кресло народного депутата на выборах 2012 года Галине Гереге не удалось – на столичном округе №215 она проиграла представителю "Свободы" Андрею Ильенко. Но что в этот раз не вышло у жены, получилось у мужа – новичок в политике Александр Герега набрал 58% голосов избирателей по избирательному округу №192, в который входил и его родной Городокский район.

Избранный как самовыдвиженец в Верховной Раде, Александр Герега сразу же присоединился к депутатской фракции "Партии регионов". Впоследствии оппоненты постоянно напоминали об этом "грехе политической молодости" Александра Гереги, равно как и о его "кнопкодавстве", и голосовании "за диктаторские законы" в январе 2014 года.

Впрочем, выводы из своего политического опыта Александр Герега сделал правильные и решил строить карьеру самостоятельно – в своей биографии на собственном сайте он ни словом не обмолвился о том, что состоял в "Партии регионов", а баллотироваться в VIII-IX созывы Верховной Рады, предпочитал исключительно как самовыдвиженец или член собственной политической партии. Не забыл бизнесмен и о публичном выказывании патриотической позиции – в день открытия гипермаркета "Эпицентр" на столичной Оболони 1 млн грн, которые удалось заработать, перевел на нужды ВСУ.

В октябре 2014 года Герега легко выиграл выборы на все том же 192 избирательном округе, в этот раз набрав 73,58% голосов, а в составе Верховной Рады VIII созыва предпочел остаться вне каких-либо партийных фракций или депутатских объединений.

Впрочем, если Александр Герега надеялся тем самым не привлекать к себе внимание в парламенте, ему это явно не удалось.

Начиная с 2016 года один за другим стали появляться скандалы, связанные с именем Гереги. В начале года СМИ писали об интересе к супругам Герегам со стороны Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), а Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявлял о проверке крупнейших участников рынка по продаже стройматериалов и хозтоваров.

Осенью журналисты проекта "Крым. Реалии" проявили интерес к судьбе активов "Эпицентра" в оккупированном Крыму. По официальным данным "Эпицентр" свои помещения сдает в аренду, а гипермаркет торговой сети в Симферополе продолжает работать под вывеской "Новацентр". Последний принадлежит российской фирме ООО "Новацентр К". Название новой фирмы весьма созвучно фирме, владеющей "Эпицентрами" в Украине – ООО "Эпицентр К". В числе совладельцев российской фирмы состоит компания из Кипра, что, по версии журналистов, может свидетельствовать о том, что бизнес Герег по-прежнему принадлежит им, но лишь перерегистрирован для некоей "конспирации".





Позднее в 2018 году в программе "Схемы" заявили о работе "Эпицентра" под вывеской "Новацентра" уже со слов работников компании, а также того факта, что главой новосозданной компании "Новацентр К" был назначен экс-коммерческий директор региональной сети "Эпицентр К" Юрий Носач.

Параллельно с этим в 2015 году Александр Герега создал собственную политическую партию "За конкретные дела", которая появилась из одноименной общественной организации. Впрочем, если посмотреть на партийный список, становится понятно, что данная партия представлена исключительно региональной элитой родной для политика Хмельницкой области – депутатами городского и областного советов, бизнесменами, военными, медиками и чиновниками. В числе ее членов также экс-губернатор Хмельницкой ОГА Василий Лозовой, который с 2004 года работал в бизнес-структурах четы Герег и "Эпицентра". Словом, такая себе региональная партия.

Политика и скандалы

Если в период VIII созыва Верховной Рады Александр Герега и пытался быть "в тени", то в новом созыве он явно попал в "высшую лигу", правда, скорее по скандалам.

Несмотря на то, что Александр Герега в 2014-2019 годах был внефракционным депутатом, он не был далек от высших эшелонов власти. Так, в 2017 году он получил орден "За заслуги" по указу президента Петра Порошенко, что вызвало недоумение СМИ, а два года спустя нардеп стал доверенным лицом Порошенко на выборах президента. Правда, за 4 дня до голосования его место заняла юрист Неля Урсуляк. Скорее всего, с президентом Герега связывался через нардепа Блока Петра Порошенко Андрея Шиньковича, бывшего ранее экс-заместителем директора "Эпицентр К" и членом партии "За конкретные дела".

Событие, которое привлекло к себе не мало внимания, произошло 29 августа 2019 года, когда Александр Герега после победы на 192 избирательном округе, неожиданно вступил в депутатскую группу "За будущее".

В январе 2020 года журналисты проекта "Следствие.Инфо" выяснили, что народный депутат Александр и Герега и его супруга Галина в 2018 году купили две виллы в испанском городке Беникасим, одна из которых стоила 6 млн евро, но в электронной декларации парламентария это не было отражено. Задекларированы они были только после скандала.





В феврале журналисты обнаружили канал возможного ввоза "Эпицентром" товаров из РФ, а также из оккупированных Крыма и Донбасса, а также схему по занижению НДС и его "скручиванию", причем речь идет о сотнях миллионов гривен.

Свой подпорченный имидж в компании "Эпицентр" решили исправлять борьбой с коронавирусом, для чего в компании заявили о создании оперативного штаба по борьбе с эпидемией и выделили 150 млн грн. для закупки медицинского оборудования, препаратов и средств защиты. Как заявили в компании, еще до лета они помогли 72 медучреждениям Хмельницкой области и передали 100 тысяч масок Киеву.

Это было особенно актуально на фоне того, что гипермаркеты "Эпицентр" откровенно игнорировали распоряжения о карантине и закрытии магазинов. Магазины аргументировали работу письмом премьер-министра Дениса Шмыгаля от 18 марта, который приравнял гипермаркеты сети к аптекам, так как они торгуют "средствами гигиены, медицинского назначения и связи".





Также в компании заявили, что по инициативе президента Владимира Зеленского оплатили прибытие 23 апреля самолета Ан-225 "Мрия", который привез 2 млн медицинских масок, 75 тысяч защитных костюмов и 30 тысяч специальных очков. Более того, самолет встречал лично Владимир Зеленский.

Однако менее чем через неделю "Украинская правда" опубликовала письмо Александра Гереги к мэру Киева Виталию Кличко, в котором политик предлагает столице купить товары медицинского назначения, прибывшие на "Мрие" 23 апреля, хотя этот рейс был заявлен как гуманитарный, а не коммерческий.

Вспыхнул серьезный скандал в котором Офису президента пришлось объясняться и в связи с визитом главы государства на, как оказалось, коммерческий рейс, и то, почему работают "Эпицентры". Еще спустя несколько дней министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал разобраться с нарушениями карантина со стороны коммерческих структур, в том числе и "Эпицентра". Заняться гипермаркетами пообещали и в АМКУ. Последующее общее ослабление карантина привело к тому, что об "Эпицентре" попросту "забыли.

Впрочем, уже в июле СМИ выяснили, что переданные "Эпицентром" медикам 75 тысяч защитных костюмов были с сертификатами качества, выданными компанией, не имевшей на это прав.

Сотни фирм во владени депутата

Александр Герега традиционно является одним из наиболее состоятельных украинских нардепов, чье состояние деловые СМИ оценивают в сотни миллионов долларов.

Так, украинский "Forbes" в 2014 году отводил нардепу состояние в 94 млн долл., в 2016 году – 173 млн долл. Журнал "Фокус" в своих рейтингах насчитал рост состояния с 457 млн долл. в 2016 году до 530 млн долл. в 2018 году, журнал "Новое время" с 2014 по 2019 годы считал состояние нардепа от 688 до 930 млн долл.

Такое различие в оценках объясняется широтой интересов четы Герег и их очевидной нелюбовью открывать все карты, впрочем, как и любого крупного отечественного бизнесмена. Так, согласно электронной декларации, нардепу и его супруге принадлежат корпоративные права в 114 фирмах. При таком разбросе тяжело выяснить состояние нардепа. Но в одном можно быть уверенным – оно немалое, ведь компания финансирует миллиардные проекты, например, строительство завода по производству керамической плитки за 3 млрд грн. в Киевской области.

Похоже, что свое пребывание в парламенте Александр Герега использует для лоббирования интересов своей компании. Во всяком случае, с 2015 года сумма бюджетных средств на выигранных ООО "Эпицентр К" тендерах только растет: 2015 год – 11,713 млн грн., 2016 – 71,13 млн грн., 2017 – 245,95 млн грн., 2018 – 365,15 млн грн., 2019 – 417,18 млн грн., 7 месяцев 2020 года – 350,95 млн грн.

Возвращаясь к электронной декларации Александра Гереги, в 2019 ему принадлежали полностью или напополам с женой 15 земельных участков, 2 жилых дома, 2 квартиры и 2 места в подземном автопаркинге. Еще десятки земельных участков и прочих объектов недвижимости полностью записаны на Галину Герегу. На супругу политика записаны и десятки ювелирных изделий, произведений искусства и прочих дорогих предметов, а также два легковых авто: далеко не новые "BMW 730D" и "Porsche 911 Carrera 4S".

Доходы нардепа пришли из трех основных источников: заработной платы в ВР в размере 588 тыс. 217 грн., дивидендов от ООО "Эпицентр К" в 25 млн 189 тыс. 999 грн. и банковских процентов в 4 млн 849 тыс. 473 грн. Совокупный доход супруги политика составил 27,769 млн грн.

Что касается денежных средств, то на счетах в банке Александр Герега держит 58,633 млн грн., 3,1 млн грн. в небанковских финансовых учреждениях, и наличными – 800 тыс.евро, 900 тыс. долл. и 7,2 млн грн.

Местные выборы и новые рынки: к чему готовится Александр Герега

Несомненно, народный депутат Александр Герега активно готовится к продолжению политического и экономического сезонов. Так, на своей странице в Facebook политик попеременно то поет дифирамбы депутатской группе "За будущее", членом которой он является, за отстаивание интересов избирателей в виде распределения средств на социально-экономическое развитие всех округов, а не только "Слуг народа", то напоминает о собственной партии "За конкретные дела". В частности, особое внимание политик уделяет новому избирательному округу, по которому будут проходить местные выборы, что однозначно свидетельствует о подготовке к борьбе за местные советы.

В то же время в самом парламенте, по данным Комитета избирателей Украины, парламентарий работает крайне мало и за период с 1 января до 6 мая 2020 года принял участие лишь в 0,38% голосований ВР.

Сам "Эпицентр" анонсировал открытие до конца года 12 центров техники "ЦЕ ТЕ" в разных городах Украины, а 1 августа открыл новую торговую точку – "Галерея ДЕКО" в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Retroville в Киеве площадью 1,3 тыс. кв. м.

Кроме того, в своем аграрном бизнесе "Эпицентр К" планирует заняться производством комбикормов и других готовых продуктов.

Судя по всему, у Александра Гереги глобальные планы по развитию бизнеса.

Напомним, "Комментарии" в рамках спецпроекта "Путь депутата" разбирались, кто такой глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, разбирались в биографии Ярослава Дубневича. Также покопались в прошлом одного из самых одиозных политиков Украины Ильи Кивы и представителе депутатской группы "За будущее" Игоря Палицы.



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