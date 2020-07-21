Стыд и срам “Зе-команды”: секс-скандалы, прослушки и президент-статист

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Публичная оценкой прелестей Ирины Аллахвердиевой её коллегами по партии “Слуга народа” и “спич” главы комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галины Третьяковой о детях “низкого качества” – лишь "вишенка на торте" к годовщине избрания Верховной Рады IX созыва. В честь первой большой даты нового парламента, "Комментарии" решили вспомнить все "залеты", которые собрались в коллекции пропрезидентской партии и, собственно, самого главы государства, на рейтинге которого "Слуга народа" в Раду и пришла.



Чтобы избежать монотонного перечисления всех перепалок, драк в Верховной Раде и коррупционных скандалов (их хватало во все времена), остановимся на самых резонансных делах, ставших непосредственной “изюминкой” сегодняшнего руководства страны.

Секс-скандалы Зе!Команды: заказ проституток в Раде, любитель порно вечеринок и насильник

Пожалуй, главной отличительной чертой сегодняшнего правительства можно назвать изобилие скандалов на сексуальной почве и обвинений в сексизме. Само собой, похожих происшествий редко удавалось избежать и раньше. В связи с этим можно вспомнить эпизоды с депутатом от БПП Олегом Барной, приглашавшим к себе в гостиничный номер трёх женщин из “Самопомощи” для принятия “важных решений”, а также откровения журналистки Ярославы Кобы, которая делилась пикантными подробностями своих частных встреч с неназванными народными избранниками, страдающими острыми приступами эксгибиционизма. Однако на этот раз всё приобрело более систематический характер. И если сексизм самого Зеленского с его творческой переработкой афоризма “женщина – тоже человек” – полушутки из КВН-овского прошлого – не выходит за рамки традиции, заложенной ещё Виктором Януковичем, пускавшего “шпильки” о Юлии Тимошенко и её месте на кухне, то остальные члены “Зе!Команды” могут в этом отношении дать фору предшественникам.

Одним из первых подобных скандалов стала переписка в стенах Верховной Рады депутата Богдана Яременко с проституткой. С ней народный избранник, и, по совместительству любящий муж и отец двоих детей, обсуждал стоимость интим услуг и будущее место встречи. Яременко публично извинился, но своей вины так и не признал, заявив, что сам лично сфабриковал переписку для провокации “любящих подглядывать” журналистов и даже напомнил папарацци об уголовной ответственности за раскрытие персональных данных. В качестве дисциплинарного взыскания тремя месяцами позднее он был со скрипом уволен с должности главы комитета ВРУ по внешней политике.

Не успели затихнуть страсти по Яременко, как в сети появилось видео с закрытой вечеринки в столичном клубе Queen, где человек, до боли напоминающий главу государственной таможенной службы Максима Нефёдова, веселился в компании полуобнажённых девиц в БДСМ-масках, что вызвало немало обсуждений в социальных сетях. Если отбросить излишний морализм и факт наличия у главного таможенника Украины гражданской жены, внесённой им в декларацию о доходах в качестве члена семьи, в сухом остатке останутся возмущения депутата от “Слуги народа” Алексея Устенко. Он заявил, что скандальное видео появилось буквально через несколько минут после того как фигурант скандала покинул заседание комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, где он до этого демонстрировал “какие-то непонятные слайды”. А если ещё добавить сюда многомиллиардные недополучения доходов от таможни (в 2019-м бюджет не досчитался 76 млрд грн), то больше вопросов возникает уже не к Нефёдову как к ценителю порновечеринок, а к Нефёдову-профессионалу, чьи деловые качества высоко оценивал сам нынешний глава государства.

Помимо не самых верных мужей в рядах “Слуг народа” оказалось место и для уголовника с погашенной судимостью. В ноябре прошлого года в СМИ просочилась информация о далеко не кристальном прошлом депутата Романа Иванисова. В 1995 году тот был задержан работниками милиции Запорожской области по статьям 117 ч. 3 (Изнасилование несовершеннолетней) и 118 ч. 2 (Изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины и провёл последующие 2,5 года в исправительной колонии. Дело приняло нешуточный оборот –Иванисов предъявил справку об отсутствии судимости и назвал информацию “заказухой”, а президент пообещал принять самые жёсткие меры вплоть до сдачи депутатского мандата в случае, если причастность очередного “слуги” к делу 25-летней давности подтвердится. Положительный ответ Генпрокуратуры не особо повлиял на статус скандального нардепа – он просто покинул провластную фракцию и взял больничный отпуск, чтобы уже в январе текущего года как ни в чём не бывало вернуться к работе и упасть в объятия бывших однопартийцев. Также Иванисов обвинялся в искажении официальной биографии – отбывая срок, он просто физически не мог стационарно изучать право на факультете управления Запорожского государственного университета в середине 90-х.

Список секс-скандалов будет неполным, если не упомянуть в нём чиновницу, ставшую известной благодаря записи разговора между членами “Зе!Команды” и руководством полиции Днепропетровской области в ресторане “Околица”. Аудио осенью прошлого года слил “слуга” Антон Поляков. Голоса на нём предположительно принадлежали ставшему депутатом актёру “Квартала-95” Юрию “Юзику” Корявченкову и будущему начальнику Нацполиции Кривого Рога Сергею Лукашову. Кроме обсуждения “насущных” тем вроде крышевания сбыта металлолома, в аудио обсуждалась некая “свеженазначенная” заместительница министра инфраструктуры Александра Клитина, якобы заработавшая свою новую должность в постели. Через несколько дней героиня разговора дала пресс-конференцию. В ней Клитина назвала всё сказанное о ней клеветой, после чего была уволена своим непосредственным начальником Владиславом Криклиём. Ещё одной причиной неукоснительной отставки могла стать обнародованная переписка Клитиной с пранкером “Джокером”, где она нелестно отзывалась о главе Мининфраструктуры и намекала на намерение его “подсидеть”.

На этом всё могло бы и закончиться, если бы фигурантка скандала совсем недавно не была назначена советником главы Государственного космического агентства. По словам чиновницы, на новом месте она занялась помощью агентству с международным партнерством, донорами и МФО. Спустя неделю после появления новости о назначении Клитина начала выкладывать в сеть сумбурные видео, на которых она в глубоко декольтированных нарядах сначала рассказывала о намерении создать свою партию по борьбе с коррупцией, а потом и вовсе назвала себя инопланетянкой. Складывается впечатление, что главной задачей этих перформансов (ведь иначе назвать любительские видео, записанные где-то в лесу нельзя) была попытка отвлечь внимание от самого факта её очередного назначения.

Зе!Команда “под колпаком”: телеграм-канал “Трубу прорвало”, исповеди профана в экономике и “плёнки Лероса”

Скандалы со сливом данных и во времена Петра Порошенко были не редкостью. Чего стоят знаменитые “плёнки Онищенко” и записи “жучка”, установленного в аквариуме кабинета руководителя САП Назара Холодницкого! Но их концентрация за последний год ощутимо возросла, и вышеупомянутая аудиозапись из кафе “Околица” - далеко не исключение.

В конце ноября прошлого года стартовал анонимный телеграм-канал “Трубу прорвало”, на котором периодически выкладывались тексты и аудиозаписи якобы из рабочего кабинета тогдашнего директора Государственного бюро расследований. На записи голос, похожий на голос директора ведомства Романа Трубы, обсуждал различные “животрепещущие” вопросы ГБР: необходимость приостановки обысков на предприятиях Константина Жеваго и в Днепропетровском горсовете, дела Порошенко, нефтяные интересы Игоря Коломойского и многое другое. Несмотря на то, что за месяц до описываемых событий в кабинете Трубы действительно обнаружили прослушку, главный фигурант назвал информацию “фейком”. Впрочем, покинуть должность ему всё-таки пришлось – 3 декабря 2019 Рада проголосовала за досрочную отставку Трубы и его заместителей в рамках принятия закона об улучшении работы Госбюро расследований.

Следующий резонансный скандал уже касался непосредственно верхушки правительства. Канал в YouTube “Как обмануть президента”, созданный специально для “слива”, опубликовал прослушку неформального предновогоднего совещания руководителя НБУ, экономических министерств и премьер-министра Алексея Гончарука, на котором последний, помимо всего прочего, назвал себя “полным профаном в экономике” (несмотря на свое высшее экономическое образование). Главной целью собравшихся стало обсуждение того, как именно нужно объяснить Зеленскому, обладающему “примитивным” пониманием экономических процессов, почему укрепление гривны плохо сказалось на развитии страны. К немедленной отставке премьера это не привело – наоборот, после демонстративного написания им заявления об увольнении по собственному желанию, Гончарук и президент публично обменялись комплиментами. Но в кресле главы Кабмина он оставался недолго – до начала марта.

В конце марта то, що самый младший премьер-хипстер на електросамокате ушел, затмило появление видеороликов екссоветника Зеленского Гео Лероса, на на которых человек, похожий на брата гловы Офиса президента Андрея Ермака предлагал в обмен за материальное вознаграждение должности в государственных структурах. На Банковой очень болезненно отнеслись к опубликованному видеоряду. Президент назвал Лероса аферистом, а сам глава “зелёного офиса” отметил, что это была целенаправленная атака на правительство, в которой ему выпало стать щитом, и обратился в СБУ и ГБР, заявив о спланированной акции и угрозе национальной безопасности. Было заведено четыре уголовных дела, в том числе по статьям “вмешательство в деятельность государственного деятеля” и “разглашение государственной тайны, повлёкшее тяжкие последствия”. Мало того, не так давно Ермак высказал мысль о введении уголовной ответственности за публикацию прослушек чиновников. Говорит он об этом в контексте публикации очередных “плёнок” (на этот раз депутата Андрея Деркача) с якобы записанными беседами Петра Порошенко и кандидата в президенты США Джо Байдена, апеллируя к национальным интересам Украины и её международному имиджу. Но, как нетрудно догадаться, такой запрет может положить конец и сливу прослушки украинских топ-чиновников.

Что касается уголовного производства в отношении братьев Ермаков, то особого энтузиазма у правоохранителей оно не вызвало: сначала САП “отфутболила” дело в Нацполицию, оттуда оно перекочевало в СБУ, и только 2 июня с подачи Высшего антикоррупционного суда им наконец-то всерьёз занялось НАБУ. Лерос тем временем не унимался. Уже на следующий день после открытия дела он принёс в антикоррупционное бюро очередную порцию компромата – флешку, на которой, по его словам, были записаны доказательства причастности к масштабным коррупционным схемам не только Андрея Ермака, но и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, а также представителя “Слуги народа” и владельца “антикарантинного” столичного ресторана “Велюр” Николая Тищенко, также известного своими откровениями пранкеру “Джокеру”. Так что до завершения этой скандальной истории ещё далеко.

Президент-статист

На фоне правительства и “Слуг народа” скандалы с Владимиром Зеленским выглядят блекло. За исключением, разве что, его телефонного разговора с Дональдом Трампом, в ходе которого действующий президент США просил “разобраться” в деле о компании Burisma – месте работы Хантера Байдена, сына главного конкурента Трампа на выборах главы Соединённых Штатов Джо Байдена. Обнародование записи послужило поводом для объявления импичмента Трампу в связи со “злоупотреблением властью”. А сам Зеленский, хотя и играл, в общем-то, пассивную роль в разговоре, заслужил в американском сегменте Twitter прозвище “Моника Зеленский” с явным намёком на слишком близкие отношения между 42-м президентом США Биллом Клинтоном и сотрудницей Белого дома Моникой Левински в 1998 году, которые также привели к попытке импичмента.

Во многом громкие скандалы, связанные с Зеленским, мало чем отличаются от “набора” его предшественника Петра Порошенко: наличие бизнеса в России, не внесённая в декларацию вилла на побережье Средиземного моря и связи с олигархами. В остальном же нынешний президент, чаще всего, выступает даже не в качестве главного фигуранта, а, скорее, в образе статиста. Как это было, например, с торжественной встречей членами правительства транспортного самолёта “Мрия”, который привёз из Китая частный груз средств защиты для продажи в торговой сети “Эпицентр”. Или с напрочь забытым обещанием Зеленского “найти все средства и способы” для возвращения из охваченного коронавирусной пандемией Уханя танцовщицы Анастасии Зинченко и ее собачки. Все это вместе с безнаказанными “художествами” остальных представителей высших эшелонов власти и массой других невыполненных обещаний рисует совсем не радужную картину.

Напомним, в честь годовщины со дня избрания Верховной Рады IX созыва "Комментарии" подвели промежуточные итоги её работы. Чем уже успел запомниться один из самых неординарных составов парламента и, в частности, каждая из его фракций – в нашем материале.



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