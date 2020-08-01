Илья Кива: скандалист со сложной биографией и неоднозначной репутацией

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"

43-летний Илья Кива, несмотря на его относительно малый опыт политической деятельности и первый срок в качестве народного депутата, успел стать одним из наиболее одиозных народных избранников IX созыва. А все благодаря своим словам и поступкам, причем вторые – часто противоречат первым.



Ранний путь Кивы: от нефтяника до милиционера

Родился будущий нардеп в 1977 году на Полтавщине – в нефтегазовом регионе Украины. Поэтому нет ничего удивительного в выборе его будущей профессии. Кива поступил в Полтавский нефтяной геологоразведочный техникум; специальность – "Обслуживание и ремонт нефтяных и газовых промыслов", квалификация – "техник-механик". Удивительно разве что то, что информации о годах обучения в открытых источниках нет. По данным некоторых СМИ это произошло в 2003 году, то есть, когда нашему герою было 26 лет. Чем же занимался Илья Кива до этого времени – неизвестно.

Следующая запись в официально известной биографии политика, снова учеба – на этот раз в Полтавском государственном педагогическом институте имени В. Г. Короленко. Лишь в 2005 году в биографии будущего нардепа появляются первые данные о месте работы: ООО "Укрсвязьмонтаж" на должности главного бухгалтера. Кстати, есть сайты, где эта информация хранится до сих пор.

Спустя три года Илья Кива начал работать на Донецкой железной дороге сперва инженером-технологом, а затем начальником промывочно-пропарочной станции Новозолотаревка. В этом же временном промежутке нынешний народный избранник успевает окончить Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение".

2010-й год застает Илью Киву заместителем начальника отдела ремонта и строительства большой кольцевой дороги Службы автомобильных дорог Украины в Киевской области. А год спустя в его судьбе начинается новый поворот – работа заместителем начальника Управления по делам защиты прав потребителей в родной Полтавской области.

Радикально жизнь будущего политика изменила Революция достоинства. Именно с тех пор начался отсчет пути, который в итоге привел Илью Киву в украинский парламент.

Илья Кива и многочисленные скандалы

Впервые имя Ильи Кивы стало широко известно благодаря его должности командира батальона милиции особого назначения "Полтавщина", летом-осенью 2014-го года принявшего участие в АТО на Донбассе и стоявшего на позициях у Мариуполя. Еще до назначения Кива успел побыть главой полтавской ячейки "Правого сектора", но именно во главе "Полтавщины" он получил свою первую медийную известность. Здесь проявилась первая из многочисленных будущих загадок политика: каким образом он стал сотрудником правоохранительных органов, да еще и в высоком звании майора, не имея никакого опыта службы в силовых органах.

Впрочем, ответ был прост – все решила протекция министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который уже в декабре 2014-го года назначает бывшего комбата заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области. Полгода спустя, 30 июня 2015-го года Илья Кива становится подполковником и заместителем начальника УМВД Украины в Херсонской области, в августе – полковником, а уже в октябре того же года возглавляет Департамент противодействия наркопреступности. Спустя полгода в карьере нардепа опять случился новый поворот. На этот раз Илья Кива был снят со своего поста главного борца с наркотиками, но остался советником министра Авакова.

На каждом этапе службы Ильи Кивы в структурах МВД его фамилию преследовали скандалы.

Как выяснилось со временем, Илья Кива, как и ряд других комбатов, был ранее судим: в декабре 2013-го года его признали виновным в получении взятки на посту замначальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области. Октябрьский районный суд города Полтавы признал правоту правоохранителей. По их данным Кива получил 1500 долларов США за снижение в девять раз штрафных санкций, которые планировалось взыскать с одного из полтавских предпринимателей. Приговор обязывал Киву заплатить штраф в 10 200 гривен и в течение года не занимать руководящие посты.

Впрочем, к моменту службы Кивы в структурах МВД он попал под амнистию, а сам комбат заявил, что дело было сфабриковано из-за его нежелания платить дань замначальнику Полтавского УБОПа Геннадию Бендрику (10 тыс. долл. ежемесячно).

Еще в сентябре 2014 года бойцы батальона "Полтавщина" выступили с митингом против своего комбата, не имевшего опыта службы в органах правопорядка, и начали подавать рапорты с отказом служить под началом Кивы. В конце концов, последний ушел на повышение, а батальон был расформирован и возник снова (во главе с новым начальником) в виде батальона "Полтава", а также рот "Кременчуг" и "Мирный".

В 2016 году в эфире программы "Люди. Hard Talk с Влащенко" Кива заявлял, что нещадно боролся с алкоголизмом в рядах батальона, и это не нравилось его подчиненным. При этом избранный им способ был явно незаконным.

"Я им угрожал физической расправой, пристёгивал их к столбам на дороге наручниками. Они у меня стояли по двое суток, чтобы протрезветь, и им стало стыдно. Мало того, я их ещё и фотографировал, и посылал фотографии родным. Тогда все рассказывали о патриотизме – пусть посмотрят, какие они патриоты. Но таким образом я искоренил алкоголизм", – утверждал Кива.





Эксперты обратили внимание на стремительный рост Ильи Кивы в званиях, что нарушало требования "Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел", согласно статье 35 которого выслуга от лейтенанта милиции до полковника милиции должна была составлять 17 лет. У Кивы этот путь занял всего около года.

На посту главного борца с наркопреступностью Кива отличился еще больше: – это и приготовление наркотиков в прямом эфире одного из каналов, закончившийся арестом тех, кто их приготовил, и призывы к внесудебным расправам, и неоднозначные заявления в отношении лиц, затеявших беспорядки в ходе протестов против ЛГБТ-скандала во Львове, и вопиющее нарушение правил безопасности при обращении с оружием, и обвинения "в крышевании" контрабанды в зоне АТО, а позднее и в Херсонской области на границе с Крымом. Было даже криминальное прошлое в 90-х, подозрения в наркомании и психическом заболевании, а также многое другое.

В конце концов, милицейская карьера Кивы подошла к концу и началась политическая.

От "политического рейдера" и "неонациста" до социалиста

Около года после своего увольнения из рядов МВД Илья Кива прожил относительно спокойно. Но уже летом 2017-го скандалы вокруг его имени вспыхнули с новой силой. На этот раз он отметился на ниве политического рейдерства.

Еще во время службы в органах МВД за Кивой закрепилась стойкая репутация радикала. Это он с удовольствием подтверждал на собственной странице в Facebook, жалея, что не имеет власти расстреливать автобусы с теми, кто ездит в ДНР.





Тем удивительнее стало его заявление об избрании председателем Социалистической партии Украины. На новой должности Кива пообещал облегчать жизнь трудящихся, восстанавливать социальную справедливость и преодолеть власть олигархов. Вскоре после этого он ушел с поста советника главы МВД Арсена Авакова.

Некоторые члены Соцпартии принялись опровергать данное утверждение, в ответ на это появилась видеозапись съезда партии.





В тот же день нардеп, полтавчанин Сергей Каплин заявил, что изгнанный из СПУ ее прежний председатель Петр Устенко попытался "продать" партию главе МВД Арсену Авакову, назначившему главой партии Илью Киву, и пообещал помощь социалистам. Впрочем, затем он свой пост удалил.

Тем временем в СПУ опровергли заявление Ильи Кивы и сообщили о попытке рейдерского захвата партии, причем заявление было совместным с Социал-демократической партией Украины Каплина. В октябре того же года Сергей Каплин был избран еще одним главой СПУ. Впрочем, из-за вспыхнувших судебных баталий Социалистическая партия Украины фактически прекратила свою деятельность, поскольку в Минюсте не было зарегистрировано решение съезда СПУ об избрании нового руководства партии во главе с Николаем Садовым. В итоге СПУ не смогло принять участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Впрочем, Илье Киве к тому времени судьба СПУ была, в сущности, неинтересна, ведь он сам стал народным депутатом Украины.

Илья Кива и сенсационное попадание в ОПЗЖ

Если решение Ильи Кивы стать главой СПУ и удивило, то информация о его попадании в избирательный список "Оппозиционной платформы - "За жизнь" под номером 34 на выборы в Верховную Раду шокировало.

Так, блогер Денис Казанский напомнил о радикальных высказываниях новоиспеченного оппозиционера, который "несколько лет на потеху росСМИ изображал украинского радикала и обещал расстреливать автобусы с мирными жителями", а также "желает смерти куму третьего номера списка своей партии Виктора Медведчука (президенту РФ Владимиру Путину – прим. автора)". Тем не менее, все это не помешало Киве стать народным депутатом по партийному списку ОПЗЖ.

Учитывая прежний опыт службы новоиспеченного парламентария, он стал членом Комиссии ВР по вопросам правоохранительной деятельности. В парламенте Кива вновь проявил активность, став автором и соавтором более 30-ти законопроектов и поправок к законам. Также он активно интересовался судьбой одессита Сергея Стерненко, которому, как писали "Комментарии", эксперты предрекают место главы партии "Голос".

Правда, вместо внимания к судьбе коллеги-радикала интересовался быстрейшим завершением досудебного следствия против Стерненко и передачи его в суд. Этот интерес закончился для депутата вручением подозрения по делу о драке в киевском ресторане "Мокко". Последняя случилась зимой 2020 года между нардепом и ветераном АТО Михаилом Майманом.





Вообще число скандалов вокруг Кивы-нардепа ничуть не уступает их числу вокруг Кивы-правоохранителя. Так, в декабре 2019-го года телепрограмма "Наші гроші" провела расследование по факту наличия у Кивы справки из ПНД, благодаря которой он так легко отделался в суде в 2013-м году.





В конце июня – начале июля нардеп оказался, в прямом смысле, на передовой политической борьбы в ее "горячей фазе". Так, 24 июня в Ровенской области "засветился Илья Кива, что вызвало словесную перепалку между ним и "Нацкорпусом". Он получил вызов от экс-руководителя штаба "Национального корпуса" и ветерана "Азова" Родиона Кудряшова “разобраться как мужчины”.

В ответ Кива намекнул на продажность "Нацкорпуса", сказав следующее: "за 6 лет вашего существования вы прошлись по всем рукам, куснув, лизнув, и это сегодня дает возможность вашим лидерам быть долларовыми миллионерами и дальше "толкать" обществу истории о патриотизме. У них всех есть цена".

3 июля в Полтаве в офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" была брошена боевая граната, от взрыва которой пострадала девушка.

К словесной перепалке подключился экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, заявивший, что в случае угрозы государству просто "расстреляет эту угрозу", которой является ОПЗЖ. Кива в свою очередь ответил, что готов противостоять и пригрозил "адекватным ответом на любую угрозу и действие", а также заявил об уверенности в победе своей политсилы.

Декларация Ильи Кивы: скромность и неизвестная недвижимость

Одной из многочисленных загадок Ильи Кивы является его материальное положение. Так, согласно с его электронной декларацией за 2019 год нардеп “выглядит” достаточно скромно. Из недвижимости у него – гараж, квартира на 43 "квадрата", земельный участок в 1480 квадратных метров и жомовая яма (подземное сооружение для хранения кормов).

Доход за 2019 год составил 148 191 гривну зарплаты нардепа, 10 252 гривны и 1 242 236 гривен дохода, полученного от сдачи в аренду имущества. О каком имуществе идет речь – совершенно непонятно, ведь больше недвижимости официально у него нет. Возможно, конечно, речь идет о той самой жомовой яме. Но еще в 2019 году нардеп заявлял СМИ, что жомовая яма куплена им в 2005 году, и он не планирует ее продавать, да это и невозможно. Кроме того, сомнительно, чтобы это имущество при его гипотетической аренде приносило бы такие доходы.

Любопытно, что арендатором данного неизвестного имущества выступает львовское ООО "Компания Сиквел", которую в свою очередь правоохранители подозревают в причастности к схемам уклонения от налогов.

В виде наличных нардеп хранит 425 тысяч гривен и еще 259 311 гривен лежат в банковских учреждениях.

При этом народный депутат 15 июня задекларировал ценный подарок в виде золотых часов "Ролекс" стоимостью 392 400 гривен, очевидно, преподнесенных ему на день рождения 2 июня.

О своих расходах нардеп ничего не пишет, но журналисты "Цензор.нет" сфотографировали переписку Ильи Кивы с некоей девушкой, на которую парламентарий якобы потратил на протяжении недели 16 тысяч гривен.

Вообще нардепа трудно назвать примерным семьянином, хотя у него трое детей, младший из которых родилась в декабре 2019 года. При этом имя матери нардеп хранит в тайне, а последней известной его пассией называют 35-летнюю Екатерину Мазур.

Напомним, в предыдущем материале спецпроекта "Путь депутата" журналисты "Комментариев" рассказали о становлении братьев Ярослава и Богдана Дубневичей.



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