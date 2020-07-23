Страж государственной гривны: кто такой глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"

Счетная палата Украины... За этим громким названием на самом деле скрывается орган финансового контроля, полностью формируемый, в смысле руководства, властной коалицией. Следовательно, во главе него оказываются люди, обычно слабо подготовленные в смысле финансовой дисциплины, зато хорошо разбирающиеся в текущем политическом моменте. Одним из таких является и нынешний глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан – человек эпохи Майдана, ставший по-настоящему успешным и известным после 2013 года.



Путь от "Реформы и порядка" до "БПП"

Биография Валерия Васильевича довольно бедна фактами. Родившийся в 1975 году в Хустском районе Закарпатья, Пацкан имеет вполне себе рядовую биографию: служба в армии, учеба в Ужгородском государственном университете на специальности "Правоведение", а затем работа в различных коммерческих и государственных структурах.

Впрочем, уже начало трудовой биографии было приметным – главный специалист юридического отдела Закарпатского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в 1999-2000 годах. Затем были работа юрисконсультом на лесокомбинате и заместителем заведующего кафедрой правоведения Закарпатского института им. А. Волошина Межрегиональной академии управления персоналом.

С 2002 по 2008 годы Пацкан трудится в банковской сфере: вначале замом, а затем главой филиала "Приватбанка" и "Индустриально-экспортного банка".

Наконец, в 2007 году будущий глава Счетной палаты, очевидно, решил, что хватит работать на кого-то и создал ООО "Карат мотор", превратившееся со временем в весьма солидную компанию, торгующую авто. В том числе – и в качестве единственного на Закарпатье официального дилера компании "Toyota", чей оборот в 2018 году по данным аналитической платформы YouControl превысил 160 млн грн.

Однако еще в 2001 году Валерий Пацкан сделал свой выбор, проявив интерес к политике. В возрасте 27 лет он стал главой исполнительного комитета Закарпатской областной организации партии "Реформы и порядок" Виктора Пензеныка.

Чем именно занимался Пацкан у Пензеныка – неизвестно. Но 9 лет спустя он стал членом "Украинского демократического альянса за реформы" (УДАР) Виталия Кличко, а в 2011 возглавил Закарпатскую областную организацию партии. Еще спустя год Пацкан достиг своего первого успеха, став народным депутатом Украины VII созыва под номером 19 в списке политсилы.

После Майдана Валерий Пацкан проявил невиданную активность на ниве борьбы с режимом Виктора Януковича и стал одним из соавторов скандального закона о люстрации. Кроме того, он снова сменил партию, на этот раз, выбрав "Блок Петра Порошенко". Под номером 38 в списке БПП наш герой снова стал народным депутатом Украины. Но, как и в прежнем созыве, досидеть свой срок до конца Пацкану не довелось.

Хотел в налоговую – попал в аудиторы

Впрочем, в отличие от VII созыва досрочный уход Пацкана был связан не с роспуском Верховной Рады, а с переходом на новую должность. 15 марта 2018 года Рада утвердила новый состав Счетной палаты Украины, поставив во главе нее Валерия Пацкана.

Надо сказать, что в роли нардепа сам Валерий Васильевич чувствовал себя неуютно, раз хотел перейти на работу в исполнительные органы власти. Еще в апреле 2014 года в Закарпатье ходили слухи о желании Пацкана возглавить Закарпатскую ОГА, а в 2015 году его фамилия фигурировала в списке из 66 кандидатов на пост главы Государственной фискальной службы Украины.

С тех пор Валерий Пацкан не упускает возможности заявить о себе как о родителе государственных интересов и покритиковать тех, кто не бережет "государственную копейку". Он обвинял Кабмин в росте госдолга на 46 миллиардов гривен, и сетовал на нарушения при каждой третьей проверки или на сумму в 50 млрд грн.

Между тем, прошлое, да и настоящее закарпатского экс-нардепа вовсе не так безоблачно, как ему бы того хотелось.

Валерий Пацкан и земельный скандал

Пристальное внимание СМИ Валерий Пацкан, тогда еще народный депутат, привлек в 2014 году с "легкой руки" и. о. мэра Ужгорода Виктора Щадея, обвинившего парламентария в попытке лишить земли 500 жителей города.

Как написал на своей странице в Facebook Щадей, имея примерно 8000 квадратных метров земли за городом, нардеп в апреле 2014 года написал в прокуратуру депутатское обращение о незаконности владения землей горожанами. Прокуратура подала на них в суд, отстаивая интересы нардепа.

"И все для того, чтобы расчистить территорию между участком Пацкана и объездной, подняв ее коммерческую привлекательность", – написал тогда Щадей, попросив СМИ и политические силы обратить внимание на ситуацию и помочь.

Интересно, что уже на следующий день после публикации этого поста Щадей был отправлен в отставку с поста и. о. мэра Ужгорода.

Однако эта история получила продолжение в 2015 году, когда СМИ Ужгорода раскопали информацию о судьбе земельного участка в 1000 квадратных метров по адресу улица Урожайная, 44. Еще в мае 2013 года участок по данному адресу пыталась получить жительница Ужгорода Ольга Курах, супруга руководителя ЗАО "Стройавтодор". В мэрии, однако, навстречу не пошли, так как данная земля была собственностью трех детей-сирот семьи Генют и являлась приусадебным участком к жилому дому. В ответ Ольга Курах подала в суд.

Как удалось выяснить журналистам, борьба за землю развернулась из-за того, что соседом владельцев земли оказалось "Тойота Сервис Ужгород "Карат мотор", чьим учредителем до 2012 года являлся Валерий Пацкан, и этот участок планировалось передать предприятию.

А владельцем ООО "Карат мотор" с 2012 года является Василий Васильевич Пацкан. Последний, судя по данным профиля в соцсети Facebook, является близким родственником нардепа. Во всяком случае, Валерий Пацкан указан в профиле Василия Пацкана как член семьи.

На родственную связь нардепа указали и ужгородские СМИ, внимание которых побудило вмешаться даже прокуратуру. Правда, она причастность нардепа к земле категорически опровергла.

Однако этот скандал оказался "легкой разминкой" для Пацкана, и, по сути, никак не помешал его будущей политической карьере.

"Поддержка" семьи

Вскоре внимание СМИ привлекли родственные связи новоназначенного главы Счетной палаты. Речь о Мирославе и еще одном Василии Пацканах – первый из которых являлся прокурором, а второй – главой госналоговой инспекции в Закарпатской области.

Собственно, Мирослав Пацкан привлек внимание еще в 2014 году после того, как годом ранее стал прокурором города Ирпень под Киевом. Уже тогда в СМИ писали об использовании прокурором служебного положения. Вспомнили и проверки развлекательных заведений в Ужгороде в 2010 году, где Мирослав работал до своего перевода в Ирпень, и многое другое.

В декабре 2019 года народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила о причастности Мирослава и самого Валерия Пацкана к незаконному строительству торгово-развлекательного комплекса на месте реликтового леса у Бучи. Впрочем, затем пост был удален.

В том же декабре Мирослав Пацкан был назначен первым заместителем прокурора Житомирской области, и по данным СМИ Одессы сегодня готовится сесть в кресло прокурора Одесской области.

Фигура Василия Пацкана смотрится более загадочно. Как писали СМИ, он является старшим братом нашего героя, но вполне может быть и его отцом и здесь уместными будет вспомнить желание самого Валерия Пацкана в 2015 году стать главой ГФС Украины.

Впрочем, в 2019 году Василий Пацкан покинул пост главы ГУ ГНС в Закарпатской области, скорее всего, в силу возраста. Во всяком случае все его электронные декларации, начиная с 2015 года перечисляют в списке доходов пенсии его самого и супруги Анны.

Уже упомянутый выше владелец и директор детища нардепа ООО "Карат мотор", еще один Василий Пацкан, стал совладельцем 50% ООО "Гуардо", созданного в апреле в Одессе для работы на фармацевтическом и ювелирном рынках.

"Работал" на свою сомнительную репутацию и сам Валерий Пацкан. Во всяком случае, в мае 2019 года в Верховной Раде фотограф Богдан Бортаков зафиксировал забавный момент, как глава Счетной палаты, заметив, что его снимают журналисты, снял с руки золотые часы марки Rolex и передал коллеге.

Метания Валерия Пацкана объяснялись, очевидно, тем, что ни в одной из его электронных деклараций такого дорогого аксессуара, минимальная стоимость которого стартует с нескольких тысяч долларов США, нет. Хотя декларировать нужно любое имущество, чья стоимость превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года. Для мая 2019 года, когда Пацкан был замечен с Rolex на руке, этот эквивалент составлял 176 200 гривен.

Однако все это осталось лишь курьезом – данный факт почему-то никто проверять не стал. В целом, материальное положение главы Счетной палаты устойчиво, правда, не так уж и велико в сравнении с другими коллегами.

Так, из недвижимости ему принадлежит квартира в 165 квадратных метров и 2 земельных участка на 9451 квадратный метр. Также автомобиль столь любимой экс-нардепом марки Toyota, приобретенный в 2016 году за 2 млн 287 тыс. грн.

Если верить декларации за 2019 год Валерий Пацкан, несмотря на немалую зарплату в Счетной палате – 1 млн 042 тыс. 287 грн., успешно подрабатывает в куче других мест и имеет кучу других доходов. Например, работа в Ужгородском национальном университете принесла ему 18 222 гривны. 434 гривны – указаны как подарки. И, судя по всему, Пацкан еще играет на валютном рынке, ведь на операциях с валютой он заработал 408 200 гривен. Получил наш герой также зарплату (165 221 гривну) в качестве нардепа, а 31 682 гривны принесли ему страховые выплаты. Судя по всему, глава Счетной палаты так старается ради дочери Валерии, хотя ее мать почему-то в декларации Пацкана не указана.

В виде наличных Валерий Васильевич хранит 284 300 долларов США и 377 865 гривен. Банковских вкладов у него нет.

Впрочем, судя по декларациям, глава Счетной палаты во многом живет в долг. Он имеет кредиты в 3-х банках на общую сумму в 1 млн 590 тыс. 951 гривну, судя по всему, взятые в кредит для покупки той самой "Тойоты". Во всяком случае, в 2019 году экс-нардеп выплатил по кредитам за авто 635 951 гривну.

Соринка в чужом глазу, бревно в своем

Впрочем, наиболее скандальное время для Валерия Пацкана наступило летом 2019 года, когда член Счетной палаты Украины, доктор экономических наук Андрей Дидык заявил о коррупции в ведомстве.

Как писали СМИ, Дидык обвинил руководство Счетной палаты в покупке 20-ти элитных авто столь любимой Пацканом марки Toyota на 17 275 176 гривен. Инициатор обвинений не понимал, зачем нужно было покупать 20 авто для нужд девяти членов Счетной палаты и восьми глав территориальных управлений. К тому же, как заявил сайт "Обозреватель", стоимость авто была завышена на 486 тысяч гривен. Удивила и покупка двух микроавтобусов еще почти на 3 млн грн.

Продавец авто и микроавтобусов – днепровское ООО "Фирма "Алмаз мотор ЛТД" в 2019 году заработало на гостендерах более 43 млн грн, из которых почти половина пришлись на тендер Счетной палаты.

Еще большее негодование у Андрея Дидыка вызвали расходы на компьютеризацию и закупку IT-услуг и оборудования в размере свыше 100 млн грн. При этом в информационно-аналитической системе Счетной палаты (системе электронного документооборота), по данным Андрея Дидыка, отсутствует система защиты информации.

Счетная палата vs ГБР и НАБУ: причем тут фирма по уборке офисов?

В конце концов, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье "злоупотребление служебным положением". Впрочем, каких-то новостей о ходе следствия в открытом доступе нет. Возможно, это связано с тем фактом, что в феврале Пацкан заявил о начале первого аудита самого ГБР.

Также еще в декабре 2019 года, как писал политолог Владислав Дзивидзинский, НАБУ открыло против Пацкана дело о незаконной приватизации служебного жилья в столице еще в бытность его нардепом. Тогда же у Счетной палаты нашлись претензии по использованию средств НАБУ.

Тем временем весной, судя по всему, в ГБР открыли "второй фронт" против Валерия Пацкана.

Так, "Комментарии" нашли среди тендеров Счетной палаты довольно странную любовь к киевской фирме ЧП "Клининг про". Как следует из названия, фирма оказывает услуги по уборке и обслуживанию крупных административных зданий, в том числе государственных.

"Грошовый бизнес", – подумает читатель и ошибется. Ведь за 2019 год компания выиграла тендеров на 104 млн 882 тыс. грн., а с начала 2020 года – на 26 млн 352 тыс. грн.

С приходом на пост главы Счетной палаты Валерия Пацкана случилась резкая смена победителя на тендерах по обслуживанию помещений ведомства. Если раньше победу одерживало ООО "ФМ СЕРВИС ПРО", то после этого две трети тендеров стали доставаться тому самому ЧП "Клининг про".

Журналисты "Комментариев" нашли 5 тендеров, выигранных ЧП со сменой руководства, что принесло "Клининг про" в совокупности свыше 9,5 млн грн. Самой крупной победой стал конкурс на управление недвижимостью в феврале 2020 года с суммой 3,9 млн грн.

Казалось бы, что тут особенного: ведь у фирмы выигранных тендеров на 104 млн грн. Но дело в том, что мартом 2020 года датируется постановление Шевченковского райсуда города Львова, в котором говорится о возможном хищении фирмой госсредств.

Так, по версии ГБР, в июле 2019 года фирма заключила договор с Закарпатской таможней ГФС на уборку зданий таможни. Та добросовестно оплатила 1 млн 27 тысяч 200 гривен, но фирма уборку не проводила – ее сделали сами сотрудники.

Судя по всему, продолжение противостояния ГБР, НАБУ и Валерия Пацкана еще "порадует" новыми откровениями о работе Счетной палаты и ее руководителя.

Напомним, ранее в рамках спецпроекта "Путь депутата" портал "Комментарии" писал о Викторе Балоге – "непотопляемом" корабле Закарпатья в украинской политике.



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