Возможная отставка и лишение мандата Разумкова: что говорят эксперты

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого отстранили от возможности проводить пленарные заседания Рады и уже 7 октября готовятся лишить поста руководителя парламента, пришел 5 октября вечером на канал "Прямий". Там ответил на вопросы касательно причин конфликта, дальнейших политических перспектив, оффшорах Зеленского и так далее.

Дмитрий Разумков - фото из открытых источников

В частности, заявил, что не видит законной возможности лишить его депутатских полномочий и готов, в случае необходимости, защищать свой мандат в суде.

О чем говорит выбор медиа-площадки? С кем, судя по последним заявлениям Разумкова, он видит свое дальнейшее политическое будущее? Каковы перспективы у этого будущего? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Никаких оснований для того, чтобы забрать у Разумкова депутатский мандат, нет

Политический эксперт Александр Антонюк уверен, что выбор медиа-площадки говорит лишь о том, что Разумкова туда пригласили.

"Завтра он будет, условно, на канале "Украина 24", послезавтра на канале НАШ, потом на "Эспрессо". График спикера, в том числе посещение телеканалов, планируется за несколько недель, детали согласовываются на неделю вперед. Так что Разумкову точно нельзя "забрасывать", что он типа – "а, смотрите, она на канале Порошенко". На разных каналах разные люди. И если мы говорим о политическом моменте, Разумков не доложен думать в стиле: "это канал Порошенко, я на него не пойду". Он ходит на все каналы, которые его приглашают. А что в последнее время не появлялся на "плюсах", думаю, потому что его просто туда не зовут", – поясняет Александр Антонюк.

По его мнению, у Разумкова – хорошее политическое будущее. Несмотря на то, что его многие критикуют из де-факто бывших коллег.

"Дмитрий Александрович стал заметен, его знает около 30% населения. Уровень доверия – порядка 32%. Как стартовые позиции – это очень хорошо. Как к спикеру, к нему, по сути, не могут предъявить претензий. Даже "слуги" предъявляют претензии к Разумкову, по сути, в том, что он защищает закон. Мол, регламент мешает экономическому развитию. Так что как политик Разумков качественно, высококлассно обыграл здесь президента Зеленского, – отмечает эксперт. – Хотя политический развод со "слугами" еще до конца не оформлен, но всё к этому идет. Сняли Разумкова с проведения заседаний и намереваются лишить поста спикера фактически таким себе гоп-стопом. Грубо, некрасиво, серьезный осадок остался".

По мнению Александра Антонюка, никаких оснований для того, чтобы забрать у Разумкова депутатский мандат, нет. Он должен был выйти из фракции, согласно закону, поскольку глава ВР не может быть членом какой-либо фракции. То есть, фракция его, по сути, отпустила. И нормы закона он выполнил.

"Впрочем, уровень "слуг", в том числе юридический, – не то что ниже плинтуса, он пробивает дно. И Зеленский чаще руководствуется личными эмоциями, а не нормами закона. Так что не исключаю, что попытка лишить Разумкова мандата будет. И это превратиться в очередной сериал", – прогнозирует эксперт.

Он уверен, что если Разумков начнет правильно, не быстро, создавать политический проект, всё будет в порядке.

"Главное – не руководствоваться обидой. Пока он ведет себя правильно. И если будет поддержка на уровне региональных элит, интеллигенции, он может спокойно создавать независимую, качественную партию с интересным партийным списком, – считает Александр Антонюк. – Важно понимать, что Разумков – это, по существу, новое поколение политиков. И примыкать к кому-то вряд ли будет. Я точно не являюсь поклонником именных лидерских проектов. Такие часто в большинстве случае формируются на основе конъюнктуры. Слет "слуг" в Трускавце – это была, по сути, инвентаризация депутатских мандатов, которые и дальше остаются политическим "никто". Они не готовы дискутировать, указывать руководству партии на ошибки. Предполагаю, что Разумков намерен создавать качественную партию, где как лидер может быть хорошим активом, чтобы избиратель обратил внимание на эту политсилу. В хорошем политпроекте лидер должен периодически меняться. Тогда это уже такой себе мини-парламент. Где нет застоя, нет авторитаризма. Есть постоянное движение, демократические процессы, рост. Если Дмитрий Александрович пойдет по такому принципу – это будет правильный ход. А кто будет готов в такой проект заходить и по таким принципам формироваться, думаю, мы скоро увидим".

По словам эксперта, у тех политиков, на возможный союз Разумкова с которыми периодически намекают – Кличко, Гройсман – есть свои проекты. У Кличко – "УДАР", у Гройсмана "Украинская стратегия". Они действуют в своих нишах. А если объединяться, то под коалиционное соглашение, уже будучи в парламенте, считает Александр Антонюк.

Заявления Разумкова о своём политическом будущем – попытка привлечения общественного внимания не к проблемам в государстве, или в парламенте, но к своей персоне

Политический консультант Александр Вербицкий из ситуации, которая развернулась вокруг Разумкова, делает ряд выводов.

1. Лишение возможности ведения заседаний парламента – не более чем проверка готовности представителей фракций и групп голосовать за отставку спикера. А также – показатель их поддержки президента Украины и его законодательной инициативы на данном этапе.

2. Голосование депутатов показательно с точки зрения возможных союзников Дмитрия Разумкова как рядового народного депутата и экс-№1 списка партии "Слуга народа". Речь идет о не поддержавших отстранение Разумкова политсилах, представленных в парламенте – "Батькивщина", "Европейская солидарность", "ОПЗЖ", частично — "Голос" По мнению политконсультанта, если с ОПЗЖ у без пяти минут бывшего спикера союз сложится вряд ли, то со всеми прочими – очень может быть, по самым разным линиям и в самых различных конфигурациях (от евроинтеграции, до социал-демократического центризма с национальным уклоном).

3. Будущее какого-либо политического проекта Разумкова также вполне возможно, что он и сам понимает. Но только в том случае, когда сам проект не станет остро-конкурентным нынешнему провластному – "Слуга народа".

"Пикантность ситуации заключается в том, что Разумков никак не тянет на образ врага. Равно как и образ героя – не его амплуа", – отмечает Александр Вербицкий.

Анализируя последние действия и заявления Разумкова, эксперт акцентирует на таких моментах:

– Разумков считает, что парламентаризм в Украине не раз останавливал кровопролитие и является неким балансом во власти;

– Дмитрий Александрович формирует широкую команду, сотрудничает (как и раньше) со всеми СМИ и декларирует не только личные ценности (демократичность, законопослушность, открытость, любовь к Родине), но и широкие взгляды (не приемлет предательства внутри команды, желает открытого диалога с прежней командой "СН" и так далее);

– спикер парламента отдаёт себе отчёт в том, что в нашей стране возможно всё – от лишения его полномочий нардепа, до обнуления президентского срока.

"Разумков или не понимает (что маловероятно), или не хочет открыто признаваться в том, что украинский парламентаризм – совокупность договорных отношений, которые выше любой исполнительной власти по части манипуляций – как общественным мнением, так и любыми поводами. Примером могут служить и сам факт голосования за отстранение спикера и за внесение вопроса и недоверия ему на 7 октября, – считает Александр Вербицкий. – Похоже, народным избранникам всё равно, кто станет вести заседания и о каком балансе интересов идёт речь, лишь бы сам баланс формально соблюдался в президиуме и возле трибуны, а ещё – в парламентских комитетах. Речь идёт о квотном принципе распределения должностей практически везде, в том числе в исполнительной власти. И об этом хорошо известно спикеру парламента".

По мнению эксперта, заявления Разумкова о своём политическом будущем – попытка привлечения общественного внимания не к проблемам в государстве, или в парламенте, но к своей персоне.

"И это правильно! – считает Александр Вербицкий. – Хотя бы потому, что когда твоя собственная команда (за редким исключением) предаёт тебя – можно попытаться остаться "в белом". Другой вопрос в том, до какого момента Разумков сможет быть "мягким и пушистым" при владении информации "эксклюзивного характера" (и речь не идёт о офшорах команды "К-95")".

Ранее "Комментарии" писали, что Дмитрий Гордон рассказал о прекрасном будущем Разумкова.

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