Возможная отставка и лишение мандата Разумкова: что говорят эксперты

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Елизавета Черных
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого отстранили от возможности проводить пленарные заседания Рады и уже 7 октября готовятся лишить поста руководителя парламента, пришел 5 октября вечером на канал "Прямий". Там ответил на вопросы касательно причин конфликта, дальнейших политических перспектив, оффшорах Зеленского и так далее.
Дмитрий Разумков - фото из открытых источников
В частности, заявил, что не видит законной возможности лишить его депутатских полномочий и готов, в случае необходимости, защищать свой мандат в суде.
О чем говорит выбор медиа-площадки? С кем, судя по последним заявлениям Разумкова, он видит свое дальнейшее политическое будущее? Каковы перспективы у этого будущего? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Политический эксперт Александр Антонюк уверен, что выбор медиа-площадки говорит лишь о том, что Разумкова туда пригласили.
По его мнению, у Разумкова – хорошее политическое будущее. Несмотря на то, что его многие критикуют из де-факто бывших коллег.
По мнению Александра Антонюка, никаких оснований для того, чтобы забрать у Разумкова депутатский мандат, нет. Он должен был выйти из фракции, согласно закону, поскольку глава ВР не может быть членом какой-либо фракции. То есть, фракция его, по сути, отпустила. И нормы закона он выполнил.
Он уверен, что если Разумков начнет правильно, не быстро, создавать политический проект, всё будет в порядке.
По словам эксперта, у тех политиков, на возможный союз Разумкова с которыми периодически намекают – Кличко, Гройсман – есть свои проекты. У Кличко – "УДАР", у Гройсмана "Украинская стратегия". Они действуют в своих нишах. А если объединяться, то под коалиционное соглашение, уже будучи в парламенте, считает Александр Антонюк.
Политический консультант Александр Вербицкий из ситуации, которая развернулась вокруг Разумкова, делает ряд выводов.
1. Лишение возможности ведения заседаний парламента – не более чем проверка готовности представителей фракций и групп голосовать за отставку спикера. А также – показатель их поддержки президента Украины и его законодательной инициативы на данном этапе.
2. Голосование депутатов показательно с точки зрения возможных союзников Дмитрия Разумкова как рядового народного депутата и экс-№1 списка партии "Слуга народа". Речь идет о не поддержавших отстранение Разумкова политсилах, представленных в парламенте – "Батькивщина", "Европейская солидарность", "ОПЗЖ", частично — "Голос" По мнению политконсультанта, если с ОПЗЖ у без пяти минут бывшего спикера союз сложится вряд ли, то со всеми прочими – очень может быть, по самым разным линиям и в самых различных конфигурациях (от евроинтеграции, до социал-демократического центризма с национальным уклоном).
3. Будущее какого-либо политического проекта Разумкова также вполне возможно, что он и сам понимает. Но только в том случае, когда сам проект не станет остро-конкурентным нынешнему провластному – "Слуга народа".
Анализируя последние действия и заявления Разумкова, эксперт акцентирует на таких моментах:
– Разумков считает, что парламентаризм в Украине не раз останавливал кровопролитие и является неким балансом во власти;
– Дмитрий Александрович формирует широкую команду, сотрудничает (как и раньше) со всеми СМИ и декларирует не только личные ценности (демократичность, законопослушность, открытость, любовь к Родине), но и широкие взгляды (не приемлет предательства внутри команды, желает открытого диалога с прежней командой "СН" и так далее);
– спикер парламента отдаёт себе отчёт в том, что в нашей стране возможно всё – от лишения его полномочий нардепа, до обнуления президентского срока.
По мнению эксперта, заявления Разумкова о своём политическом будущем – попытка привлечения общественного внимания не к проблемам в государстве, или в парламенте, но к своей персоне.
"И это правильно! – считает Александр Вербицкий. – Хотя бы потому, что когда твоя собственная команда (за редким исключением) предаёт тебя – можно попытаться остаться "в белом". Другой вопрос в том, до какого момента Разумков сможет быть "мягким и пушистым" при владении информации "эксклюзивного характера" (и речь не идёт о офшорах команды "К-95")".
Ранее "Комментарии" писали, что Дмитрий Гордон рассказал о прекрасном будущем Разумкова.
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