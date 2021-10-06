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Дмитрий Гордон рассказал о прекрасном будущем Разумкова

Разумков будет двигаться к тому, чтобы создать свою партию

сегодня, 10:20
Автор:

Кравцев Сергей

У главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который уже в этот четверг может лишиться должности из-за разногласий с Офисом президента, может быть прекрасное будущее. Потому как немало политических экспертов, журналистов ему пророчат яркую политическую карьеру. Как передает издание "Комментарии", своим мнением на этот счет в эфире телеканала "Украина 24" поделился журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон рассказал о прекрасном будущем Разумкова

Дмитрий Гордон Фото: из открытых источников

По словам Гордона, если Разумков действительно талантливый человек, как это говорят эксперты и некоторые его сторонники в Украине, то он построит партию. Он уже имеет такой опыт, потому как именно он уже внес один из решающих вкладов в построении партии "Слуга народа". Разумков был главным политтехнологом Зеленского, когда тот шел в президенты. Он был первым номером партии "Слуга народа". Имея такой колоссальный опыт Дмитрий Разумков создаст свою партию. Ну, а о том, какая это будет партия и кто в нее войдет уже можно будет говорить позже.

"Посмотрим на эту партию, на ее идеологию. Хотя я считаю, что все наши партии, учитывая менталитет наших людей – это мрак. У подавляющего большинства людей есть одна особенность – у нас нет идеологии. Есть идеология одна – добраться до хорошего пирога, чтоб его начать делить. Такая идеология у большинства политиков – отметил Дмитрий Гордон.

Он добавил, Разумков уже привел с собой в "Слугу народа" группу людей, которые никогда бы не прошли в парламент, если бы не он. Вот только теперь они подписные листы против него подписали, потому что стали предателями, потому что принципов нет никаких.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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Обсуждения

Сергей

сегодня, 09:59

Гордон прав, как всегда. Делёжка пирога - это у нас на генетическом уровне. Развалякать всё надо!

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