Отстранение Разумкова: обоснованно ли решение нардепов и когда ждать отставку спикера ВР

Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова во вторник, 5 октября, в турборежиме отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня. "За" проголосовали 240 депутатов. Вопрос об окончательном лишении Разумкова поста спикера внесли в повестку дня четверга, 7 октября.

Дмитрий Разумков - фото: Liga.net

Эксперты проанализировали эти события для портала "Комментарии".

Такие претензии кажутся более чем не обоснованными и напоминают сюр

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь напоминает, что процедура такого отстранения главы ВР, предусмотрена ч.2 ст. 29 ЗУ "О регламенте Верховной Рады Украины".

такое отстранение возможно на срок до двух пленарных дней, при голосовании за такое решение большинством голосов народных депутатов от Конституционного склада ВР, то есть 226 голосов. Если брать во внимание, то, что Разумков законник и все пленарные заседания ввёл в соответствии с регламентом, то, по сути, конфликт между Офисом президента и спикером ВР возник из-за нежелания последнего нарушать именно регламент, то такие претензии кажутся более чем не обоснованными. И напоминают сюр", – считает Денис Бондарь. "В самой статье закона сказано, что в случае грубого или систематического нарушения регламента Верховной Рады Украины председательствующим, по предложению внесённому в письменной форме не меньше как 1/3 частью народных депутатов, т.е. 150 человек (именно этим и занимались депутаты в Трускавце , подписывали это обращение),

По его словам, далее развитие событий с отставкой, по закону (как описано в ч. 5 ст. 29 ЗУ "О регламенте Верховной Рады Украины"), должны развиваться следующим образом: в случае отстранения председательствующего от ведения пленарных заседаний три и более раз на протяжении одной очередной сессии, ВР может рассмотреть вопрос об отзыве с должности главы Верховной Рады Украины.

"Проще говоря, дан старт юридической схеме отстранения Дмитрия Разумкова от должности, – поясняет эксперт. – К сожалению, мы всё чаще наблюдаем, когда закон трактуют, как удобно власти или вообще "ломают через колено", даже в том случае, когда это полный сюрреализм".

Отставка с поста спикера ВР – уже не вопрос. Вопрос же – к кому примкнет Разумков, дабы продолжить свою политическую карьеру

Политический эксперт Денис Гороховский акцентирует: факт того, что Разумков решил попробовать быть самостоятельным политиком, который рано или поздно попробует противопоставить себя президенту, известен уже около года. Тогда же начались разговоры о том, что Разумков не сможет одновременно быть в команде президента и выступать против решений этой команды. А значит рано или поздно ему придется отставить – или кресло спикера, или же собственные амбиции.

"Судя по всему, выбраны амбиции, – отмечает Денис Гороховский. – О том, что вопрос с отставкой Разумкова решен, стало известно еще неделю назад. Тогда же было названо и имя приемника – нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука. И окончательная отставка, а не отстранение – это лишь вопрос времени. В том числе для поиска голосов "с запасом". Судя по тому, что рассматривать данный вопрос решили в четверг, 7 октября, сомнений в нужном количестве голосов нет".

По словам эксперта, из всех возможных отставок, которые могли инициировать "Слуга народа", Офис президента иже с ними, отставка Разумкова – единственная, которая явно не добавит ни партии, ни президенту электоральных балов.

"Отставка с поста спикера ВР – уже не вопрос. Вопрос же – к кому примкнет Разумков, дабы продолжить свою политическую карьеру", – считает Денис Гороховский.

Ранее "Комментарии" писали, что председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко ответил на основные вопросы о том, предлагали ли ему занять место вице-спекера и не нарушает ли голосование за отставку Разумкова регламент.



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