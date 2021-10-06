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Разумков рассказал о решении власти, которое заставит его обратиться в суд

Разумков не готов мириться, если его лишат депутатского мандата

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков намерен пойти в суд, если вслед за голосованием по его отставке будет решение о том, чтобы лишить его депутатского мандата. Как передает издание "Комментарии", об этом спикер парламента рассказал в эфире телеканала "Прямой".

Разумков рассказал о решении власти, которое заставит его обратиться в суд

Дмитрий Разумков Фото: liga.net

Дмитрий Разумков отметил, что он ранее уже говорил, что за кресло главы Верховной Рады он не держится и не собирается обращаться в суд, если станет вопрос о законности или незаконности его отставки. Все зависит от того, как решат народные депутаты. Но другое дело депутатский мандат. Если будет попытка лишить его места в парламенте, то тогда он, конечно же обратиться в суд, потому как считает, что такое решение точно будет антизаконным.

По словам спикера ВР, если его лишат депутатского мандата, то он не сможет выполнять свои обязательства перед людьми, которые давал еще, когда шел вместе с партией "Слуга народа" на выборы. 

При этом Разумков уточнил, что, если он обратится в суд, то сделает это, в первую очередь, не за себя, а за тех людей, которые доверили ему и его коллегам представлять их интересы в стенах парламента. Дмитрий Разумков рассказал, что по закону у него не могут отнять депутатский мандат, но ожидать можно все, что угодно.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Разумков рассказал, чем будет заниматься после положительного голосования о его отставки с поста главы Верховной Рады. Говорит, избирателей не предаст, поэтому в политике 100% остается.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – украинским парламентом могут руководить два спикера одновременно.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0XeI4rg_27Q
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