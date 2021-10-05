Зачем тянуть с таким важным вопросом, - Корниенко об отставке председателя ВР

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Козлова Альбіна
Корниенко дал брифинг, фото из открытых источников
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко дал брифинг для журналистов. Во время которого ответил на основные вопросы о том предлагали ли ему занять место вице-спекера и не нарушает ли голосование за отставку Разумкова регламент и другие.
Также Корниенко прокомментировал разговоры о том, что Дмитрий Разумков привел депутатов в партию и объяснил, что такие разговоры вообще не корректны.
Сейчас депутаты Верховной Рады голосуют за или против внесения в повестку дня сессии вопроса об отставке Разумкова. Если хватит голосов, то, по словам нардепа, в четверг будет рассматриваться вопрос об отставке председателя Верховной Рады. Корниенко объяснил нарушает ли это регламент.
Александр Корниенко не сообщил деталей относительно тех депутатов из "Слуги народа", кто не поддерживает отставку и что с ними дальше будет. На эти вопросы политик ответил, что эти вопросы еще не рассматривали.
Также заместитель председателя депутатской фракции объяснил, что даже в это время, до принятия решения об отставке, Дмитрий Разумков может сидеть на своем месте, однако он будет участвовать в заседаниях и голосовать как внефракционный депутат.
Сейчас в кулуарах парламента говорят о возможных кандидатах на вакантные должности, которые освободятся в ближайшее время. На вопрос журналистов о том, как Корниенко относится к тому, что его могут избрать вице-спикером, политик ответил, что в фракции еще не говорили об этом и если он займет какой-либо пост в президиуме, то выйдет из фракции.
Верховная Рада поддержала включение вопроса об отставке председателя парламента в повестку дня.
Как сообщал портал "Комментарии", украинским парламентом могут управлять два спикера одновременно.
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