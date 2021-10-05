Зачем тянуть с таким важным вопросом, - Корниенко об отставке председателя ВР

Корниенко дал брифинг, фото из открытых источников

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко дал брифинг для журналистов. Во время которого ответил на основные вопросы о том предлагали ли ему занять место вице-спекера и не нарушает ли голосование за отставку Разумкова регламент и другие.

Также Корниенко прокомментировал разговоры о том, что Дмитрий Разумков привел депутатов в партию и объяснил, что такие разговоры вообще не корректны.



"Мы одна политическая сила с президентом и мы этого не избегаем. Мы не говорим, что я привел кого-то в парламент. Если Дмитрий Александрович считает, что он всех привел в парламент, то я, в отличие от очень многих людей в этой фракции, попал в команду примерно в одно время с ним. Я помню кто кого куда привел, кто чем занимался, какие у нас у всех были обязанности. Это вообще не корректно эти вопросы поднимать", — подчеркнул глава партии.

Сейчас депутаты Верховной Рады голосуют за или против внесения в повестку дня сессии вопроса об отставке Разумкова. Если хватит голосов, то, по словам нардепа, в четверг будет рассматриваться вопрос об отставке председателя Верховной Рады. Корниенко объяснил нарушает ли это регламент.



"Норма регламента не запрещает голосовать за отставку. Напомню, что на прошлой сессии около 50 законов были приняты во втором чтении без соблюдения срока в 10 дней для ознакомления. Это были очень важные законы — мы голосовали. Когда есть важные вопросы, ВР может отходить от этих сроков, тем более что эти сроки касаются председателя Верховной Рады. Сроки о двух днях будут соблюдены. Если мы рассматриваем это сегодня, то через 10 дней это будет не пленарная неделя. Тогда мы начнем рассматривать вопрос аж 19 числа. Если подписи 170 депутатов формально и еще 30 неформально есть, то зачем тянуть с таким важным вопросом и загонять парламент в политический кризис и неопределенность. Будет оппозиция потом рассказывать, что у нас там политический кризис", — отметил председатель партии.

Александр Корниенко не сообщил деталей относительно тех депутатов из "Слуги народа", кто не поддерживает отставку и что с ними дальше будет. На эти вопросы политик ответил, что эти вопросы еще не рассматривали.



"Мы будем обсуждать это на фракции. Это должно быть общее решение нашей партии. На собрании фракции можно будет задать вопросы коллегам и получить ответы. Я бы воздержался от выводов до того, как услышим позицию этих коллег", — подчеркнул нардеп.

Также заместитель председателя депутатской фракции объяснил, что даже в это время, до принятия решения об отставке, Дмитрий Разумков может сидеть на своем месте, однако он будет участвовать в заседаниях и голосовать как внефракционный депутат.

Сейчас в кулуарах парламента говорят о возможных кандидатах на вакантные должности, которые освободятся в ближайшее время. На вопрос журналистов о том, как Корниенко относится к тому, что его могут избрать вице-спикером, политик ответил, что в фракции еще не говорили об этом и если он займет какой-либо пост в президиуме, то выйдет из фракции.



Верховная Рада поддержала включение вопроса об отставке председателя парламента в повестку дня.



Как сообщал портал "Комментарии", украинским парламентом могут управлять два спикера одновременно.





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