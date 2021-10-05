Разумков выступил на телеканале Порошенко: о чем говорил отстраненный спикер



















5 октября Верховная Рада отстранила Дмитрия Разумкова от проведения пленарных заседаний. За это проголосовало 240 нардепов. Инициировали отстранение партии "Слуга народа" и "За будущее". Сам же политик называет это голосование нарушением регламента. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

Дмитрий Разумков (фото из открытых источников)

Стоит отметить, что ранее Дмитрий Разумков не ходил на эфиры телеканала, который принадлежит его политическому оппоненту Петру Порошенко. Но сегодня политик выступил на телеканале, где рассказал о своем отстранении, причинах конфликта со своей партией, дальнейшие политические перспективы, офшоры Владимира Зеленского, о совещании "Слуг народа" в Трускавце.

"Сегодня состоялось грубое нарушение закона. Я к этому предупреждал коллег. Они будут идти и дальше. Хотя отстранения председателя четко прописано в регламенте. Но хочется немного быстрее, чтобы позитив от Трускавца не до конца вышел. За голоса они также переживают. На многие вопросы , которые были озвучены в Трускавце, я бы ответил. За два года работы я заслуживаю того, чтобы мою позицию тоже услышали ", — заявил он.

Также он заявил, что в партии "Слуга народа" есть много людей, которые его поддерживают

"Я знаю, что сейчас этим людям непросто, на них давят. Есть люди, что сегодня остаются в тех принципах, с которыми мы шли в далеком 2019 году. Для меня не принципиальна должность, я уже об этом говорил. Я не понимаю, как на своих можно давить, шантажировать ", — отметил политик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний. Как голосовали нардепы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!