Разумков выступил на телеканале Порошенко: о чем говорил отстраненный спикер

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Лиля Воробьева
5 октября Верховная Рада отстранила Дмитрия Разумкова от проведения пленарных заседаний. За это проголосовало 240 нардепов. Инициировали отстранение партии "Слуга народа" и "За будущее". Сам же политик называет это голосование нарушением регламента. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".
Дмитрий Разумков (фото из открытых источников)
Стоит отметить, что ранее Дмитрий Разумков не ходил на эфиры телеканала, который принадлежит его политическому оппоненту Петру Порошенко. Но сегодня политик выступил на телеканале, где рассказал о своем отстранении, причинах конфликта со своей партией, дальнейшие политические перспективы, офшоры Владимира Зеленского, о совещании "Слуг народа" в Трускавце.
Также он заявил, что в партии "Слуга народа" есть много людей, которые его поддерживают
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний. Как голосовали нардепы.
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