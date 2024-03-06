Что происходит в Раде: действительно ли пленарные заседания были отменены из-за скандала

Верховная Рада отменила пленарные заседания на этой неделе. Представителям от фракции "Слуга народа" вдруг срочно понадобилось поехать на фронт. Глава фракции СН Давид Арахамия уверяет, что парламентариям надо поработать с военными и выполнить некую неотложную задачу от иностранных партнеров. В свою очередь, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк уверяет, что Рада отменила проведение заседаний 6, 7 и 8 марта из-за того, что оппозиция пригрозила большинству затормозить рассмотрение в парламенте каких-либо вопросов до тех пор, пока ее представители не будут получать разрешения на совершение заграничных поездок и командировок. О чем говорит происходящее в украинском парламенте? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

В Раде не прогнозируются необходимые ОП результаты

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков рассуждает следующим образом:

крайне необходимый нашей стране. Более того – этот проект пытаются утопить огромным количеством (более четырех тысяч) поправок". "И Арахамию, и Железняка трудно назвать достоверными источниками информации касательно того, что они пытаются комментировать. Но неоспоримо то, что заседания ВР откладываются, в то время, как необходимо голосовать за законопроект о мобилизации

Кроме того, продолжает эксперт, из парламента приходит много информации, что депутаты (в первую очередь – провластной фракции СН) крайне недовольны отношением к ним со стороны Офиса президента (ОП).

"Он и ранее не особо жаловал нардепов, а сейчас попросту с ними не считается. Отсюда желание многих из них (особенно мажоритарщиков) покинуть политический "Титаник", который непонятно куда плывет на фоне того, что власть пребывает в неком административном ступоре. Но парламентариям не дают выйти из фракции. И это отношение как к скоту, который держат в загоне. Сами же депутаты приводят такое сравнение", – подчеркивает Александр Кочетков.

Он также обращает внимание на резонансные заявления типа того, что один из нардепов от СН приобрел квартиру в центре Киева за 200 тысяч долларов за счет… торговли черешней.

"Это явная провокация в надежде на то, что будет исключение из фракции. И тут уже нет даже боязни административного преследования, но есть – оставаться на этом политическом "Титанике" далее", – уверен аналитик.

Он резюмирует: заседания ВР были отложены явно потому, что там не прогнозируются необходимые ОП результаты. При этом, акцентирует эксперт, сам Офис толком не может сформулировать, чего именно он хочет. И начинает терять рычаги управления парламентом. А там формальная оппозиция в лице "Евросолидарности" Порошенко, "Батькивщины" Тимошенко возвращают себе былой вес. А тут еще и сами нардепы из СН начинают выходить из-под контроля.

"То, что Офис президента/глава государства/ставка верховного главнокомандующего теряют контроль даже над собственной фракцией – тревожный сигнал во время войны. Такая утрата контроля может спровоцировать эффект домино, когда мы получим сложную ситуацию административного паралича в условиях наступления вражеских сил. Допускать этого нельзя", – уверен Александр Кочетков.

Политический кризис в парламенте набирает оборотов

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок предполагает, что неожиданное временно закрытие работы ВР связано, скорее всего, с тем, что представители СН не имеют достаточно голосов для поддержки законопроектов, которые собирались ставить в повестку дня.

"Не голосовать не могут, нужно показывать результативную работу, а уверенности, что результат будет – нет. Наличие политического кризиса становится всё более ощутимым. Конечно, признавать это "слуги" не могут. Но факты говорят сами за себя", – считает эксперт.

Недавно, напоминает он, прошло заседания фракции по инициативе ее руководства. Был приглашен президент. Планировалось, что это мобилизует СН, подтолкнет к необходимым голосованиям.

"Но, похоже, политический кризис в парламенте набрал куда больших оборотов, чем представляли себе в ОП. Ряд депутатов хочет сложить мандаты. Не исключено, что к этому их стимулируют оппозиционные к Банковой политики", – отмечает Валерий Клочок.

Еще одной причиной турбулентности в Раде он считает мобилизационный законопроект, который получил огромное количество правок авторства разных фракций.

"Документ стал политическим, – уверен эксперт. – Его активно комментируют в "Евросолидарности" и не только, указывая на множественные недочеты. Но выглядит так, что среди нардепов есть консенсус касательно не принятия данного законопроекта, на котором давно настаивают военные. Возможно, в итоге мы получим выхолощенный документ или новый его вариант. Общая же ситуация говорит о наличии политического кризиса в украинском парламенте. К сожалению".

Есть две истинные причины внезапных "каникул" Рады

Политический аналитик Павел Нусс обращает внимание, что "слуги" объяснили срыв заседаний ВР тем, что якобы им срочно нужно ехать инспектировать Учебные центры и строительство фортификаций. При этом от участия депутатов от той же "Евросолидарности" в этой поездке отказались.

"По информации в чате монобольшинства, которая стала достоянием общественности, инспекция "слуг" якобы нужна для формирования отчета Сената США. Но выглядит это сомнительно", – считает аналитик.

Во-первых, поясняет он, Украина не находится под внешним управлением США, поэтому ВР не формирует отчеты перед Сенатом.

"Будь у нас внешнее управление, как утверждают в Москве, как минимум, в Украине была бы уже преодолена вся коррупция", – отмечает Павел Нусс.

Во-вторых, продолжает он, Сенат США не будет доверять отчетам, составленным заинтересованной стороной.

"В таких случаях опираются на оценку независимых экспертов, а не представителей власти, получающей помощь страны", – аргументирует эксперт.

Истинной причины внезапных "каникул" Рады, по его мнению, две:

– банально не хватает голосов для поддержки тех или иных законопроектов, зато хватает страха потерять иллюзорность существования монобольшинства;

– не исключено, что часть "слуг"-мужчин просто выехали заграницу к своим женщинам, чтоб поздравить их с 8 марта.

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