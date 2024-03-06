Что происходит в Раде: действительно ли пленарные заседания были отменены из-за скандала

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Кравцев Сергей
Верховная Рада отменила пленарные заседания на этой неделе. Представителям от фракции "Слуга народа" вдруг срочно понадобилось поехать на фронт. Глава фракции СН Давид Арахамия уверяет, что парламентариям надо поработать с военными и выполнить некую неотложную задачу от иностранных партнеров. В свою очередь, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк уверяет, что Рада отменила проведение заседаний 6, 7 и 8 марта из-за того, что оппозиция пригрозила большинству затормозить рассмотрение в парламенте каких-либо вопросов до тех пор, пока ее представители не будут получать разрешения на совершение заграничных поездок и командировок. О чем говорит происходящее в украинском парламенте? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков рассуждает следующим образом:
Кроме того, продолжает эксперт, из парламента приходит много информации, что депутаты (в первую очередь – провластной фракции СН) крайне недовольны отношением к ним со стороны Офиса президента (ОП).
Он также обращает внимание на резонансные заявления типа того, что один из нардепов от СН приобрел квартиру в центре Киева за 200 тысяч долларов за счет… торговли черешней.
Он резюмирует: заседания ВР были отложены явно потому, что там не прогнозируются необходимые ОП результаты. При этом, акцентирует эксперт, сам Офис толком не может сформулировать, чего именно он хочет. И начинает терять рычаги управления парламентом. А там формальная оппозиция в лице "Евросолидарности" Порошенко, "Батькивщины" Тимошенко возвращают себе былой вес. А тут еще и сами нардепы из СН начинают выходить из-под контроля.
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок предполагает, что неожиданное временно закрытие работы ВР связано, скорее всего, с тем, что представители СН не имеют достаточно голосов для поддержки законопроектов, которые собирались ставить в повестку дня.
Недавно, напоминает он, прошло заседания фракции по инициативе ее руководства. Был приглашен президент. Планировалось, что это мобилизует СН, подтолкнет к необходимым голосованиям.
Еще одной причиной турбулентности в Раде он считает мобилизационный законопроект, который получил огромное количество правок авторства разных фракций.
Политический аналитик Павел Нусс обращает внимание, что "слуги" объяснили срыв заседаний ВР тем, что якобы им срочно нужно ехать инспектировать Учебные центры и строительство фортификаций. При этом от участия депутатов от той же "Евросолидарности" в этой поездке отказались.
Во-первых, поясняет он, Украина не находится под внешним управлением США, поэтому ВР не формирует отчеты перед Сенатом.
Во-вторых, продолжает он, Сенат США не будет доверять отчетам, составленным заинтересованной стороной.
Истинной причины внезапных "каникул" Рады, по его мнению, две:
– банально не хватает голосов для поддержки тех или иных законопроектов, зато хватает страха потерять иллюзорность существования монобольшинства;
– не исключено, что часть "слуг"-мужчин просто выехали заграницу к своим женщинам, чтоб поздравить их с 8 марта.
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