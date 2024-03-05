О чем говорят планы власти о сокращении министерств: что еще важно учесть

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил о плане сократить на треть количество министерств, а также в целом – значительное урезание штата государственных служащих. О чем говорят такие инициативы? Кого (что) и почему стоило бы сократить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Кабмин. Фото: из открытых источников

Управленческих расходов во время войны нужно избегать не только в правительстве

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран акцентирует, что Украина несет колоссальные расходы по сегменту государственного управления.

"Нужно не только оптимизировать систему управления правительством, но и в сегменте государственных учреждений и агентств, например, таких как Верховная Рада, НБУ, государственные компании и банки, система образования. Считаю, что такие управленческие расходы во время войны недопустимы – и их нужно избегать не только в правительстве", – отмечает эксперт.

По его мнению, за полгода реформы в этом сегменте можно было бы сэкономить для бюджета около 100 млрд грн в год.

"К сожалению, из всей государственной вертикали о сокращении расходов на управление заговорили только в правительстве. Это значительное поле для оптимизации, но другие учреждения отмалчиваются, и это печально", – констатирует Виталий Шапран.

Важен вопрос эффективности

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко считает, что уменьшение количества госслужащих приводит к ослаблению роли государства.

"Тогда как централизации власти, усиление ее вертикали – признак сильной державы, – отмечает он. – Хоть, конечно, стоит отметить, что то же мобильное приложение, веб-портал и бренд электронного управления в Украине ДІЯ выполняет сейчас много функций. И содержание госслужащих в том объеме, что ранее, уже не имеет смысла".

Но, акцентирует эксперт, важен вопрос эффективности. И если бездумно всех сокращать, может столкнуться с тем, что останемся без надлежащего, эффективного регулирования, что тоже – негатив.

"Как мне кажется, в целях экономии бюджетных средств, следует заострять внимание в первую очередь, не на сокращении госслужащих, – отмечает Сергей Войченко. – У нас на так называемые антикоррупцоинные органы (НАБУ, САП, ВАКС, ГБР) тратятся миллиарды. А где эффект? Может, разумнее было бы поискать дополнительные средства именно в этом направлении?".

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