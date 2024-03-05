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Отчет американцам только "прикрытие". В ВР рассказали, почему на самом деле отменили заседания

Верховная Рада отменила заседания и не будет собираться для решения неотложных вопросов в течение месяца. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, на самом деле депутаты отменили работу не из-за необходимости уехать на фронт

сегодня, 14:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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Верховная Рада отменила проведение заседаний 6, 7 и 8 марта. Таким образом, как отметил в Телеграмме Ярослав Железняк, парламент не будет заседать почти месяц.

Отчет американцам только "прикрытие". В ВР рассказали, почему на самом деле отменили заседания

Ярослав Железняк

При этом нардеп отметил, что на этой неделе нардепы должны были рассмотреть действительно важные для страны вопросы. В частности, по его словам, 4 марта на заседании согласительного совета присутствовало четыре министра. Они обратились к парламентариям с просьбой не откладывать их законопроекты и быстро провести их через голосования в Раде.

"Сегодня коалиция отменяет 3 дня голосования. Фактически Рада не будет заседать месяц",
– подчеркни Железняк.

По его словам, официальной причиной отмены заседаний Верховной Рады является необходимость подготовки комплексного отчета для сената США. Однако, добавляет Железняк, на самом деле заседания отменили из-за бунта оппозиции. По его информации, представители оппозиции пригрозили большинству затормозить рассмотрение в Верховной Раде каких-либо вопросов до тех пор, пока ее представители не будут получать разрешения на совершение заграничных поездок и командировок.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Ирина Геращенко сообщила, что депутатское большинство отменило ближайшие заседания Верховной Рады, народные депутаты собрались ехать на фронт, чтобы в том числе подготовить для американцев отчет по оборонным рубежам. По ее словам, формируются три группы по десять человек в каждой, которые должны уехать на фронт.

При этом в оппозиции не признают, что таким способом депутаты от большинства просто хотят избежать неприятностей при рассмотрении тех или иных вопросов. В частности, Геращенко в Facebook подчеркнула, что она еще не видела таких руководителей ВР, которые не способны организовать работу парламента.

" Это преступление в период военного положения. Выражаю решительный протест и возмущение этими действиями, разрушающими парламентаризм"
, – заявила Геращенко.




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Источник: https://t.me/yzheleznyak/7552
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Майдан 95! Корумпованих жадібних юдейців. Чим більше звужується можливості країни тим менше в них можливості красти. А вони ж на всі посади своїх розставили пожиттєві стипендії кошерним призначили. Розпил Росії на репарації не вийшов з Польщі теж не вийшло скоро південні регіони втратять. Програли тому що крали брехали перекладали відповідальність на інших і не хотіли змінюватись! Гнили дерево не дасть плодів!


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