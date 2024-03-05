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Нардепы отменили заседания ВР и срочно едут на фронт. Какая цель

Народные депутаты от партии «Слуга народа» срочно едут на фронт фотографировать оборонные рубежи для отчета американцам, об этом в Фейсбуке заявила нардеп Ирина Геращенко, передает портал «Комментарии»

сегодня, 13:08 comments2786
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Ткачик Олеся
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Как сообщила Ирина Геращенко, отменено заседание Верховной Рады, на котором должны были решить вопросы московской церкви и развития фортификационных сооружений, а все потому, что депутаты от большинства "будут имитировать бурную деятельность для наших партнеров".

Нардепы отменили заседания ВР и срочно едут на фронт. Какая цель

Депутаты поедут проверять оборонные рубежи

Геращенко заявила, что сейчас депутаты от "Слуги народа" якобы формируют три группы по 10 депутатов, которые должны поехать на позиции военных, чтобы сделать для партнеров отчет по фортификациям.

Народный депутат предоставила информацию из чата фракции "Слуга народа". В нем указано, что возникла срочная необходимость сделать комплексный отчет для Сената США по поездке депутатов на позиции военных, в связи с чем сейчас формируются группы.

При этом указано, что в группе из 10 депутатов один должен владеть английским языком. Уезжать депутаты планируют 6 марта, именно поэтому заседания с 6 по 8 марта переносятся.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что западные СМИ утверждают, что у Украины катастрофическая ситуация с оборонительными рубежами. По мнению журналистов, ссылающихся на американских военных, именно поэтому ВСУ после Авдеевки начали терять территории. Говорят, что власти не подготовили оборонительные рубежи, потому что в прошлом году думали исключительно о контрнаступлении.

Плачевную ситуацию с оборонными рубежами подтвердил также журналист Юрий Бутусов. По его словам, иногда они даже не строились. Вместе с тем военные отмечают, что на самом деле не все так плохо. Они говорят, что оборонительные рубежи – это не сплошная стена , как в "Игре престолов", такое сооружение построить просто невозможно.




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Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid0d49NCQmD1LcwLqArTmFpCSeWsZrB1gSswH5RmS6V23N6tiuCwVN1GFF7SfQ98mPHl
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