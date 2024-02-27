Стало известно, какая фракция подала больше поправок в законопроект о мобилизации

Народные депутаты между первым и вторым чтением правительственного законопроекта о мобилизации предупреждали, что его могут "завалить законодательным спамом", который будет затягивать рассмотрение столь необходимого для страны закона.

Верховная Рада

После того, как 21 февраля истек срок подачи правок в законопроект, стало известно, кто же этим "спамом" больше всего занимается. По информации Ирины Геращенко, наибольшее количество правок в документ подала фракция "Слуга народа", а именно: 2100. На втором месте с большим отрывом оказалась "Родина" с 371 правкой. Далее следуют депутаты от ОПЗЖ – 356 поправок.

Кроме того, фракция "Европейская солидарность" предложила 333 правки в законопроект, а фракция "Голос" – 253. Группа Разумкова внесла 178 правок, "Возрождение" – 122, "За будущее" – 82, "Доверие" – 36. предложили 35 изменений, которые, по их мнению, нужны законопроекту о мобилизации.

Геращенко предположила, что такое количество правок от "Слуги народа" может говорить об отсутствии единых подходов внутри фракции относительно правительственного законопроекта, ведь количество депутатов подавших отдельно друг от друга правки — впечатляет — 90 депутатов. Причем, добавила политик, большинство правок тождественны.

Сегодня Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке начинает рассмотрение и подготовку ко второму чтению.

При этом, как добавил в Фейсбуке нардеп Алексей Гончаренко, на рассмотрение такого большого количества поправок уйдет много времени.

По его словам, следующее заседание Верховной Рады состоится 6 марта. Политик сомневается, что до этого времени все правки будут рассмотрены профильным комитетом.

"Вероятность успеть к этой дате – почти нулевая. Соответственно рассмотрение этого законопроекта парламентом будет переноситься",

– добавил Гончаренко.

Нардеп предположил, что рассмотрение самих правок в сессионном зале займет не один сессионный день.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде рассказали, когда будет рассмотрен законопроект о мобилизации.





