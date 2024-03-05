Арахамия подтвердила, что депутаты едут на фронт. Рассказал об их задачах

Давид Арахамия подчеркнул, что во время войны народные депутаты должны работать с военными, как в мирное время работали с избирателями в своих округах. По его словам, об этом неоднократно говорилось. В частности, говорит Арахамия, нардепы должны работать не только в учебных центрах, пунктах постоянной дислокации, но и непосредственно на передовой.

Давид Арахамия

Как подчеркнул глава фракции, в этом направлении народные депутаты получили неотложную задачу от иностранных партнеров. После того, как она будет исполнена, парламентарии вернутся на работу в Верховную Раду, заявил Арахамия.

"Такие вещи не могут и не должны анонсироваться по безопасности. Вижу, чтобы это понять, некоторым из коллег не помешало бы ненадолго пожертвовать своим комфортом и побывать там, где может прилететь во что бы то ни стало и в любой момент",

– подчеркнул Арахамия.

Вместе с тем, он добавил, что у оппозиции также есть планы на ближайшее время. По его информации, кто-то собирается посетить партийный съезд в Румынии, кто-то поедет в командировки, которые удалось выбить в Европарламенте, а другие будут выступать с трансляциями в ТикТок. При этом Арахамия добавил, что это явно не те действия, которые ожидают от народных избранников военные или западные партнеры.

Кроме того, Арахамия прокомментировал информацию об отмене сессионных заседаний на 6, 7 и 8 марта. По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину парламент работает в режиме "продолжающегося пленарного заседания". Такой формат, говорит нардеп, позволяет парламенту проводить заседание в любое время, чтобы оперативно решать срочные вопросы.

"Поэтому невозможно отменить то, что продолжается и по факту и согласно Регламенту", -

подчеркни главу фракции "Слуга народа".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Ирина Геращенко сообщала, что большинство отменило важные заседания Верховной Рады, потому что депутаты собрались на фронт готовить фотоотчет для американских партнеров.

Вместе с тем, нардеп Ярослав Железняк отметил, что поездка на фронт – лишь прикрытие во избежание парламентского кризиса.



