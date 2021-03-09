Зеленский рассказал, заработают ли заблокированные телеканалы в Украине снова (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Телевизионная испытательная таблица — единственное, что должно транслироваться на заблокированных решением СНБО телеканалах "NewsOne", "ZiK" и "112 Украина". Такого мнения придерживается глава украинского государства Владимир Зеленский, о чем он сообщил на форуме "Украина 30", посвященном отечественному медиапространству.
Зеленский анонсировал создание Центра противодействия дезинформации. Фото: ОПУ
Также президент сообщил, что представители украинской власти массово продолжают противодействовать массовым информационным атакам: причем приходящим как снаружи, так и изнутри. Относительно уже упомянутых телеканалов ведется строгий контроль относительно необходимости ограничения их работы на территории государства в целом. Именно поэтому недавно их онлайн-трансляции на видеохостинге YouTube были прекращены, а официальные страницы попали в "пожизненный бан".
Владимир Зеленский раз подчеркнул о том, что против Украины ведется информационная война. Президент напомнил о "любимых" российских фейках про "нас здесь нет", "распятого мальчика", "поезда фашистов-карателей" и т.д., которые с самого начала Евромайдана активно распространяли наши северные соседи. Наличие подобных "информпродуктов" подтверждает то, что украинцам стоит бороться не только за свою территорию, но и за информационную гигиену.
Упоминание об Испании, очевидно, касается скандального блогера беглого Анатолия Шария, которого СБУ недавно объявила в государственный розыск. Не обошлось в речи без "реверансов" в сторону оппозиционных сил — в частности, Петра Порошенко, на которого президент намекнул, вспоминая о не лучших громких характеристиках закупленной Минздравом индийской вакцины Covishield.
Следует отметить, что на форуме от Зеленского также прозвучало убеждение в создании в ближайшее время в Украине Центра противодействия дезинформации.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему у Зеленского обвинили бывшего пресс-секретаря Петра Порошенко в распространении фейков.
Также на портале можно узнать, по каким причинам президент уволил бывшего главу ОПУ Андрея Богдана.
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