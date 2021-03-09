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Главная Новости Политика президент Мендель рассказала, почему Зеленский уволил главу ОП Богдана
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Мендель рассказала, почему Зеленский уволил главу ОП Богдана

Мендель назвала Богдана потерянным человеком

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о том, почему Владимир Зеленский уволил первого главу Офиса президента Андрея Богдана и назвала последнего "потерянным человеком". Об этом она сообщила в интервью украинской журналистке Алисе Бацман.

Мендель рассказала, почему Зеленский уволил главу ОП Богдана

Фото: Google

По ее словам, Богдан перестал быть конструктивным на этой должности и стал нести только деструктив. Журналистка задала вопрос о том, как Владимир Зеленский расстается с людьми, которые работают с ним или дружат.

Мендель заявила, что об увольнении Богдана с Зеленским она не разговаривала, однако отметила, что судя по тому, каким человеком является действующий президент, он ценит людей, которые его окружают.

Пресс-секретарь президента заявила, что Богдан является грамотным в юридическом плане, однако "потерянным" человеком. Также Мендель сказала, что первый глава ОП  выступал против её назначения из-за того, что она не нравилась ему как человек.

Справка: Андрей Богдан возглавлял Офис президента Украины с весны 2019 года по февраль 2020 года. До прихода в команду Владимира Зеленского он был корпоративным адвокатом украинского олигарха Игоря Коломойского, обслуживая его интересы. 

Из-за Богдана Зеленского часто обвиняли в связях с Коломойским, и даже называли президента "марионеткой" олигарха. После увольнения Богдана главой офиса президента стал Андрей Ермак, который занимает эту должность до сих пор. 

До назначения на должность главы ОП Ермак был помощником президента по международным вопросам и занимался переговорами с Россией, в частности по вопросам войны на Донбассе и освобождения пленных. 

Ранее "Комментарии" сообщали, пойдет ли Зеленский на второй срок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y3CM-s6MSpk&feature=emb_logo
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