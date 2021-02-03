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Зеленский заблокировал телеканалы Медведчука

Ограничительные санкции будут действовать пять лет

сегодня, 07:55
Автор:

Кириєнко Анна

Президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против украинских телеканалов NewsOne, 112 Украина, ZIK, которые номинально принадлежат Тарасу Козаку, а реально Виктору Медведчуку — народному депутату партии ОПЗЖ и куму российского президента. Соответствующий указ можно посмотреть на официальном сайте главы Украины.

Зеленский заблокировал телеканалы Медведчука

Зеленский заблокировал NewsOne, 112 Украина, ZIK, принадлежащие Медведчуку. Фото: ua.news

Указ издан во исполнение решения СНБО от второго февраля. Срок действия санкций составляет пять лет.

Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода активов за пределы Украины, запрет на передачу прав собственности, прекращение выдачи разрешений на ввоз и вывоз валютных ценностей. То есть отныне каналы NewsOne, 112 Украина, ZIK будут заблокированы.

Эти каналы неоднократно подвергались проверкам только за трансляцию встречи Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что Владимир Зеленский давно заявлял, что начнет блокировку телевизионных каналов депутатов, чиновников и олигархов. Об этом он сообщил и в интервью программе Axios, выходящем на платформе HBO, фрагмент которого можно посмотреть ниже.

Зеленский заблокировал телеканалы Медведчука - фото 2

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей готовности заставить президента России Владимира Путина уйти с территории оккупированного Донбасса. Он назвал действия Путина огромным препятствием на пути к миру в Украине. Детали читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Украине хотят значительно расширить полномочия президента. Соответствующее решение принимут в ноябре 2021 года. Подробности читайте здесь.


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441?fbclid=IwAR1oRmq-Ug4T9RnUiuR0WQo4588UYYHSU_1yH03BndOC2qUWck6qaYbqwLE
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