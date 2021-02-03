Зеленский заблокировал телеканалы Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против украинских телеканалов NewsOne, 112 Украина, ZIK, которые номинально принадлежат Тарасу Козаку, а реально Виктору Медведчуку — народному депутату партии ОПЗЖ и куму российского президента. Соответствующий указ можно посмотреть на официальном сайте главы Украины.

Зеленский заблокировал NewsOne, 112 Украина, ZIK, принадлежащие Медведчуку. Фото: ua.news

Указ издан во исполнение решения СНБО от второго февраля. Срок действия санкций составляет пять лет.

Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода активов за пределы Украины, запрет на передачу прав собственности, прекращение выдачи разрешений на ввоз и вывоз валютных ценностей. То есть отныне каналы NewsOne, 112 Украина, ZIK будут заблокированы.

Эти каналы неоднократно подвергались проверкам только за трансляцию встречи Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что Владимир Зеленский давно заявлял, что начнет блокировку телевизионных каналов депутатов, чиновников и олигархов. Об этом он сообщил и в интервью программе Axios, выходящем на платформе HBO, фрагмент которого можно посмотреть ниже.





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