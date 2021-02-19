В честь кого на самом деле названа "Партия Шария" (Видео)



















"Партия Шария", которую связывают с пророссийским видеоблогером Анатолием Шарием, на самом деле использует фамилию совсем другого человека. Об этом сообщило издание Hromadske.

Партия Шария: кто является настоящим владельцем известной фамилии. Фото: tk.media

Оказывается, что фамилия была куплена за 500 долларов у жителя Днепра — Виктора Шария. Однако сам человек недавно заявил о желании "отобрать" свою фамилию обратно.

Ситуация произошла еще в 2019 году, перед выборами в Верховную Раду. Тогда Виктор получил неожиданный звонок от представителей Анатолия Шария, которые предложили деньги за фамилию. Мужчина согласился на предложение.

После того как нотариус заверил все документы, Виктор забыл на время о партии и этой ситуации. Однако сейчас мужчине неприятно, что партия носит его фамилию.

Поэтому, в октябре прошлого года Виктор написал заявление в Окружной административный суд Киева с требованием запретить деятельность политической силы вообще. Однако уже в декабре человек отказался от иска по собственному желанию по неизвестной причине.

Издание заявляет, что согласно украинскому законодательству, политические партии не могут содержать имя человека без его официального письменного согласия.

Также эксперт и старший аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев пояснил, что Анатолий Шарий мог дать согласие и на свою фамилию. Однако неизвестно, почему он этого не сделал.





Напомним, что экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вчера сообщил о том, что стал официальным владельцем телеканала "Прямой", а также объяснил причину покупки СМИ. Почему политик купил канал, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, при каком условии возможна отставка Максима Степанова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!