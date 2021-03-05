YouTube заблокировал онлайн-трансляцию телеканала «112 Украина»

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Татьяна Веремеева
Видеохостинг
YouTube заблокировал онлайн-трансляцию телеканал "112 Украина". Об этом стало
известно из сообщения телеканала "Перший Незалежний".
112 Украина. Фото из открытых источников
При этом,
страница телеканала на YouTube активна, заблокирована только прямая трансляция,
а выложенные ранее видеоролики все еще доступны для просмотра. На YouTube-каналах
NewsOne и ZiK продолжается онлайн-трансляция.
"Комментарии"
писали, что президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций
против украинских телеканалов NewsOne, 112 Украина, ZIK, которые номинально
принадлежат Тарасу Козаку, а реально Виктору Медведчуку — народному депутату
партии ОПЗЖ и куму российского президента. Соответствующий указ можно
посмотреть на официальном сайте главы Украины.
Позже,
глава Службы безопасности Украины Иван
Баканов сделал заявление касательно введенных санкций против нардепа ОПЗЖ
Тараса Козака и телеканалов 112, NewsOne и ZIK.
Также Владимир
Зеленский впервые публично прокомментировал введение санкций против
телеканалов 112, NewsOne и Zik, который связывают с Виктором Медведчуком. Глава
государства назвал решение СНБО борьбой за правду.
Мы также
писали, что новый канал журналистов ZIK, NewsOne и "112 Украина" закрыли
почти сразу после начала вещания. Телеканал "Первый независимый" пробыл в
эфире час.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на своей официальной странице в Facebook опубликовала заявление относительно решения СНБО о применении санкций к Тарасу Козака и его телеканалов ZIK, 112 и NewsOne. Согласно тексту сообщения, сейчас в ООН проводится тщательный анализ того, соответствует ли решение Президента Украины международному законодательству по защите прав человека.
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