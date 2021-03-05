YouTube заблокировал онлайн-трансляцию телеканала «112 Украина»

Видеохостинг YouTube заблокировал онлайн-трансляцию телеканал "112 Украина". Об этом стало известно из сообщения телеканала "Перший Незалежний".



112 Украина. Фото из открытых источников

При этом, страница телеканала на YouTube активна, заблокирована только прямая трансляция, а выложенные ранее видеоролики все еще доступны для просмотра. На YouTube-каналах NewsOne и ZiK продолжается онлайн-трансляция.

"Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против украинских телеканалов NewsOne, 112 Украина, ZIK, которые номинально принадлежат Тарасу Козаку, а реально Виктору Медведчуку — народному депутату партии ОПЗЖ и куму российского президента. Соответствующий указ можно посмотреть на официальном сайте главы Украины.

Позже, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сделал заявление касательно введенных санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Также Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал введение санкций против телеканалов 112, NewsOne и Zik, который связывают с Виктором Медведчуком. Глава государства назвал решение СНБО борьбой за правду.

Мы также писали, что новый канал журналистов ZIK, NewsOne и "112 Украина" закрыли почти сразу после начала вещания. Телеканал "Первый независимый" пробыл в эфире час.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на своей официальной странице в Facebook опубликовала заявление относительно решения СНБО о применении санкций к Тарасу Козака и его телеканалов ZIK, 112 и NewsOne. Согласно тексту сообщения, сейчас в ООН проводится тщательный анализ того, соответствует ли решение Президента Украины международному законодательству по защите прав человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!