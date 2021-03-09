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У Зеленского обвинили пресс-секретаря Порошенко в создании фейков

Мендель обвинила Цеголко в "грязных делах"

сегодня, 12:05
Автор:

Гриниченко Дима

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко занимается "грязными делами" и создает фейки. Об этом она сообщила в интервью украинской журналистке Алисе Бацман. 

У Зеленского обвинили пресс-секретаря Порошенко в создании фейков

Фото: Google

По ее словам, когда она пришла на должность пресс-секретаря, то не общалась с Цеголко насчет работы, а он сам не давал её никаких контактов или инструкций. Она отметила, что встретилась с Цеголко через полгода в здании Верховной Рады, где он подошел к ней и предложил поделиться опытом. 

Мендель сказала, что Цеголко не является примером для нее, так как занимается грязными делами в информационной сфере, создавая фейки об известных политиках, в том числе и среди международных партнеров Украины. 

Примеры подобных фейков со стороны Цеголко Мендель привести не смогла, аргументируя это тем, что не может говорить о подобном публично. Она отметила, что Цеголко не является автором коммуникации Петра Порошенко.

Мендель сказала, что пресс-секретарь Порошенко никогда не демонстрировал открытость и вспомнила свою поездку на Генеральную ассамблею ООН, куда она ездила в качестве журналистки, сказав, что у него всегда было трудно получить комментарий или договориться о чем либо.

Святослав Цеголко был телеведущим на "5 канале", который принадлежит Петру Порошенко. Он стал пресс-секретарем Порошенко после его победы на выборах президента в 2014 году, занимая эту должность до сих пор.

Юлия Мендель занимает пост пресс-секретаря президента Украины с июня 2019 года. 

Ранее "Комментарии" сообщали, пойдет ли Владимир Зеленский на второй срок.

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Источник: https://gordonua.com/news/politics/on-zanimaetsja-ochen-grjaznymi-delami-mendel-obvinila-tsegolko-v-sozdanii-fejkov-1543112.html
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