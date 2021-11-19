МФО Разумкова в действии: у «слуг народа» не хватило голосов за важный законопроект

Вчера в парламенте так случилось, что сняли с рассмотрения законопроект о столице и сопутствующий ему, касавшийся изменений в действующем законодательстве о государственных администрациях. Так само не голосовали и печально известный законопроект 5600. Официальная причина – много поправок, а на самом деле – отсутствие голосов. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказывает политический эксперт Валерий Клочок.

Разумков и Арахамия. Фото: УНИАН

"Учитывая, что вопрос достаточно "вкусный" во всех смыслах, депутатские группы "За будущее" и "Доверие", вероятно, подняли "ценник". А своих штыков не хватило", – отметил эксперт.

Валерий Клочок допускает, что голосов могло не хватить по той причине, что два дня назад экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков создал свое МФО "Розумна політика", и его депутаты отныне просто не будут давить на кнопки в унисон со всеми "слугами". Цель, которую собственно и преследовал Разумков, на данном этапе достигнута – это его депутаты, и они будут голосовать, как им посоветует глава МФО.

"Сам Разумков позавчера на брифинге в парламенте сообщил, что на членов МФО давят, угрожают увольнением с работы их родственников. Хотя Арахамия все опроверг, сказал, что это все выдумки экс-спикера и все такое. Но есть одна интересная деталь, которую сегодня разгоняют анонимные телеграмм-каналы. Якобы по закрытой социологии в офисе президента во втором туре разрыв между Зеленским и Разумковым уже всего 3%. Если это правда, то Арахамия действительно может однажды утром проснуться, а фракции уже нет, – как сказал Разумков", – резюмировал Клочок.

Читайте также на портале "Комментарии" — "слуги народа" не собрали голоса на закон о столице даже в своей фракции.





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