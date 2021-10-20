Президентский рейтинг КМИС: Зеленский – первый, но поддержка падает

Если бы украинцы в ближайшее воскресенье выбирали президента Украины, то победителем, вполне очевидно, стал Владимир Зеленский. Правда выиграть ему в первом туре, как это было в 2019-м году, не удалось бы. За Зеленского сегодня готовы голосовать 24,7% среди тех, кто определился. Но, если сравнивать с опросом в мае и сентябре этого года, то рейтинг действующего президента существенно снизился. Как информирует издание "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, который проводился 15-18 октября.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

На втором месте по-прежнему разместился лидер "ЕС" Пётр Порошенко. Его поддерживает 15,6% украинцев. За ними идет глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с чуть более 12% поддержки. На четвёртом месте расположился лидер "ОПЗЖ" Юрий Бойко. У него 9,4%. На пятом месте глава политсилы "Сила и честь" Игорь Смешко с 7,8%. Что интересно, немного не хватило, чтобы ворваться в первую пятёрку претендентов на президентскую булаву экс-главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову. У него чуть более 7% поддержки избирателей.

Социологи акцентируют внимание на том, что рейтинг Владимира Зеленского ниже, чем был в том же сентябре. Но есть важный момент – в сентябрьском опросе не участвовал бывший спикер парламента Разумков. У социологов есть своё объяснение падения рейтинга действующего президента. Это связано с тем, что избиратели теряют интерес к решениям СНБО, на которые раньше Банковая делала ставку и которые давали позитивный эффект. Также в негативном плане повлияли на рейтинг Зеленского недавние события, связанные с операцией по "вагнеровцах", офшорный скандал, а также отставка Разумкова. Отминусовали в рейтинге Зеленского ситуация с тарифами и повышение цен.

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