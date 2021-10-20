Разумков прокомментировал свой президентский рейтинг, намекнув, что это только начало

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Кравцев Сергей
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признался, что результаты опроса КМИС, которые показали падение рейтинга власти, не стали для него неожиданностью. К этому изначально все шло. Как информирует издание "Комментарии", об этом Дмитрий Разумков рассказал в кулуарах парламента во время общения с представителями масс-медиа.
Дмитрий Разумков. Фото из открытых источников
Президентский рейтинг КМИС, в котором Дмитрий Разумков с 7,1% поддержки избирателей оказался на шестом месте, бывший глава Верховной Рады назвал хорошим. Но при этом Разумков отметил, что двигаться нужно дальше, не останавливаясь.
Касательная цифр, которые представили социологии, Дмитрий Разумков отметил, что они не стали каким-то открытием. Было изначально ясно, что к этому всё идёт, потому что избиратели очень хорошо чувствуют, когда кого-то пытаются облить грязью, опорочить имя. Люди прекрасно понимают, что происходит. В некоторых институциях это не одобряют.
По словам Разумкова, видно и по рейтингу партии "Слуга народа", и по рейтингу президента, что в целом рейтинг власти начал существенно снижаться. Бывший глава парламента считает, что существенно отминусували в рейтинге власти недавние скандалы, связанные с офшорами и многие другие вещи.
На уточняющий вопрос журналистов, что это нормально для власти, когда немного снижается рейтинг, то Разумков ответил: "Лиха беда начало".
Также читайте на портале "Комментарии" — Разумков возвратился во фракцию "Слуга народа".
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Гость
сегодня, 12:34
Президентство Зеленского принесло великое разочарование. Казалось, внесистемный человек, далекий от политики, идет в президенты для того, чтобы показать новое качество политики, способной работать на украинское общество. Но, как оказалось, все обещания, благодаря которым ему удалось получить поддержку избирателей, оказались не только пустыми, а кардинально противоположными. Обещал демократию - идем к автократии, обещал плюрализм мнений - видим усиление контроля за информационным полем, сужение права на свободу слова, обещал равные права для всех украинцев - продолжает притеснение русскоязычных, поддерживает политику националистов и т.д., .и.т.п. О борьбе с бедностью вообще не стоит упоминать. Поэтому на следующие выборы президента пойду только в одном единственном случае - если в них будет участвовать Разумков - самый порядочный человек в истории украинской политики.