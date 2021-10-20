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Разумков прокомментировал свой президентский рейтинг, намекнув, что это только начало

Экс-спикер говорит, что падение рейтинга власти не стало для него неожиданностью

сегодня, 12:48
Автор:

Кравцев Сергей

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признался, что результаты опроса КМИС, которые показали падение рейтинга власти, не стали для него неожиданностью. К этому изначально все шло. Как информирует издание "Комментарии", об этом Дмитрий Разумков рассказал в кулуарах парламента во время общения с представителями масс-медиа.

Разумков прокомментировал свой президентский рейтинг, намекнув, что это только начало

Дмитрий Разумков. Фото из открытых источников

Президентский рейтинг КМИС, в котором Дмитрий Разумков с 7,1% поддержки избирателей оказался на шестом месте, бывший глава Верховной Рады назвал хорошим. Но при этом Разумков отметил, что двигаться нужно дальше, не останавливаясь.

"Столько, сколько доброго я услышал за последние две недели я не помню с периода избирательной кампании 2019 года, просто от людей, на улице, во время каких-то встреч. Это действительно помогает и даёт силы двигаться вперёд", – прокомментировал экс-спикер. 

Касательная цифр, которые представили социологии, Дмитрий Разумков отметил, что они не стали каким-то открытием. Было изначально ясно, что к этому всё идёт, потому что избиратели очень хорошо чувствуют, когда кого-то пытаются облить грязью, опорочить имя. Люди прекрасно понимают, что происходит. В некоторых институциях это не одобряют.

По словам Разумкова, видно и по рейтингу партии "Слуга народа", и по рейтингу президента, что в целом рейтинг власти начал существенно снижаться. Бывший глава парламента считает, что существенно отминусували в рейтинге власти недавние скандалы, связанные с офшорами и многие другие вещи. 

На уточняющий вопрос журналистов, что это нормально для власти, когда немного снижается рейтинг, то Разумков ответил: "Лиха беда начало".

Также читайте на портале "Комментарии" — Разумков возвратился во фракцию "Слуга народа".



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Источник: https://comments.ua/
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Обсуждения

Гость

сегодня, 12:34

Президентство Зеленского принесло великое разочарование. Казалось, внесистемный человек, далекий от политики, идет в президенты для того, чтобы показать новое качество политики, способной работать на украинское общество. Но, как оказалось, все обещания, благодаря которым ему удалось получить поддержку избирателей, оказались не только пустыми, а кардинально противоположными. Обещал демократию - идем к автократии, обещал плюрализм мнений - видим усиление контроля за информационным полем, сужение права на свободу слова, обещал равные права для всех украинцев - продолжает притеснение русскоязычных, поддерживает политику националистов и т.д., .и.т.п. О борьбе с бедностью вообще не стоит упоминать. Поэтому на следующие выборы президента пойду только в одном единственном случае - если в них будет участвовать Разумков - самый порядочный человек в истории украинской политики.

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