Разумков прокомментировал свой президентский рейтинг, намекнув, что это только начало

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признался, что результаты опроса КМИС, которые показали падение рейтинга власти, не стали для него неожиданностью. К этому изначально все шло. Как информирует издание "Комментарии", об этом Дмитрий Разумков рассказал в кулуарах парламента во время общения с представителями масс-медиа.

Дмитрий Разумков. Фото из открытых источников

Президентский рейтинг КМИС, в котором Дмитрий Разумков с 7,1% поддержки избирателей оказался на шестом месте, бывший глава Верховной Рады назвал хорошим. Но при этом Разумков отметил, что двигаться нужно дальше, не останавливаясь.

"Столько, сколько доброго я услышал за последние две недели я не помню с периода избирательной кампании 2019 года, просто от людей, на улице, во время каких-то встреч. Это действительно помогает и даёт силы двигаться вперёд", – прокомментировал экс-спикер.

Касательная цифр, которые представили социологии, Дмитрий Разумков отметил, что они не стали каким-то открытием. Было изначально ясно, что к этому всё идёт, потому что избиратели очень хорошо чувствуют, когда кого-то пытаются облить грязью, опорочить имя. Люди прекрасно понимают, что происходит. В некоторых институциях это не одобряют.

По словам Разумкова, видно и по рейтингу партии "Слуга народа", и по рейтингу президента, что в целом рейтинг власти начал существенно снижаться. Бывший глава парламента считает, что существенно отминусували в рейтинге власти недавние скандалы, связанные с офшорами и многие другие вещи.

На уточняющий вопрос журналистов, что это нормально для власти, когда немного снижается рейтинг, то Разумков ответил: "Лиха беда начало".

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