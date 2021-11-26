Зеленский снял интригу в вопросе об отставке Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона фактически дал ответ тем, кто после выхода расследования Bellingcat о срыве операции по задержанию "вагнеровцев" и заявления экс-главы ГУР Бурбы требовал отставки руководителя ОП. Зеленский назвал Ермака очень ценным человеком, которого нельзя терять из-за того, что он не нравится Порошенко.

Зеленский и Ермак. Фото: Украинская правда

Владимир Зеленский отметил, что с Андреем Ермаком сегодня говорят на равных руководители лучших разведок. Также в постоянном диалоге главы аппаратов разных президентов государств, которые сегодня есть партнёрами Украины.

Также президент жестко отреагировал на сравнение Ермака с экс-министром Захарченко. По словам Владимира Зеленского, это некорректное сравнение, потому что Ермак не причастен к убийствам людей, как это было в случае с Захарченко. Второй момент, подчеркнул Зеленский, Ермак проделал большую работу по освобождению из российского плена украинских моряков. Ему удалось сделать то, что не удалось предыдущему президенту Украины Петру Порошенко. Также Ермак проделал много работу по обмену пленных украинцев.

По словам Зеленского, неправильно терять ценного человека из-за того, что он не нравится Порошенко.

Читайте также на портале "Комментарии" – Владимир Зеленский заявил, что Александр Турчинов – это один из тех людей, которые несут персональную ответственность за потерю Украиной Крыма. Потеря же части Донбасса на совести пятого президента Петра Порошенко. Зеленский уверен, что это не только его личное мнение, но также мнение подавляющего большинства украинцев.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!