Пресс-конференция Зеленского: зачем она была нужна – какие тезисы прозвучали

Президент Владимир Зеленский провел 24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины, большую пресс-конференцию (длилась около двух с половиной часов) для украинских и западных журналистов. Естественно, основными были вопросы войны и поисков мира. Как оцениваете прозвучавшие меседжи и саму конференцию? Какие места показались сильными, какие – напротив? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Не было сказано практически ничего принципиально нового

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко считает, что всё оказалось достаточно ожидаемо и прогнозируемо.

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"Не было сказано практически ничего принципиально нового – просто многие вещи повторились. Да, это правильные, справедливые меседжи касательно войны и мира. Но они не новы", – поясняет эксперт.

По его мнению, из более-менее нового – реакция на китайский так называемый "мирный план". Просто потому, что тот был презентован именно вчера.

С моей точки зрения, единственным ярким моментом стала перепалка Зеленского с журналисткой "5 канала", когда был не столько вопрос, сколько "наезд" (касательно того, что каналы, которые связывают с Порошенко, исключены из телевизионного эфира, а также "заброс", не чувствует ли Зеленский персональной ответственности, что накануне вторжения преуменьшал угрозу со стороны России, вопреки предупреждениям со стороны западных партнеров – прим. ред.), на который был получен ответ, хоть и не совсем исчерпывающий", – отмечает Андрей Еременко. "Но реакция не какая-то сенсационная, а просто в стиле – ну, да, можно начать обговаривать определенные моменты

Сама эта ситуация, считает эксперт, весьма показательна. Она демонстрирует, что, несмотря на военное положение и ограничения, с ним связанные, мы в определенной степени сохраняем демократичность и свободу слова. Острые, проблемные вопросы – задаются. СМИ их тиражируют.

"И это – ценно. Как и то, что ответы президента, в том числе не неудобные вопросы, широко обсуждаются", – поясняет эксперт.

Похоже, вся конференция была задумана как большой селфи-майданчик

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович поделился таким мнением:

"Пресс-конференция показала спектр тем, в которых готов купаться президент Зеленский. Он отлично "плавает" и в Африке, и в Латинской Америке, и даже в Китае. Там нет конкретики, там только намерения и готовность встречаться и обсуждать. Единственная тема, запретная и неудобная для президента – это Украина. Но, такое впечатление, что ни один из журналистов, готовых задавать неудобные вопросы по Украине, не был допущен на конференцию. Разве что представители "5 канала", но и то их вопросы особо "зубастыми" не назовешь".

Квинтэссенцией мероприятия, по мнению эксперта, стал журналист из Азербайджана, который попросил заселфиться с Зеленским.

"Похоже, вся конференция была задумана как большой селфи-майданчик, – считает Павел Себастьянович. – Вроде как два с лишним часа задавались вопросы и давались ответы, но невозможно вспомнить – про что это всё было? Но над всем этим благостным мероприятием нависает главный вопрос – а что будет с Украиной? Что сейчас происходит с Украиной?".

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