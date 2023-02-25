С гарантией увеличения военного бюджета, но без растаможки авто через Дію: итоги голосования Рады

В пятницу, 24 февраля, в годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину, Верховная Рада приняла ряд обращений и законопроектов, а также прекратила полномочия нардепов Солода, Королевской и Волошина (все — ОПЗЖ). Об энергетических решениях мы уже рассказывали, но были и другие, не менее важные. В том числе – проваленные парламентариями. Подробнее об этом изданию "Комментарии" рассказали эксперты.

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Парламент дал возможность на 52 миллиарда дополнительно увеличить, в случае необходимости, военный бюджет

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк поделился таким мнением:

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"С моей точки зрения, наиболее важным решением вчера стало голосование по моей правке. Парламент дал возможность на 52 миллиарда (а возможно и больше) дополнительно увеличить, в случае необходимости, военный бюджет. Речь о 318-й правке в законопроекте №8399. К сожалению, у нас на это особо не обратили внимание, а решение, действительно, важное".

Кроме того, по словам нардепа, следует отметить принятие в целом (264 голосами) законопроекта №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках; лишение мандатов очередных депутатов от ОПЗЖ (теперь в Раде осталось 405 парламентариев из 450); провал голосования за растаможку авто через "Дію" (7466/ 7468).

Провал нардепами голосования за растаможку авто через "Дію" — большая ошибка

Экономист, сооснователь "Студии Здравого Смысла" и "Рух Україна 30+" Андрей Гарнат напоминает, что движение – это жизнь. А физическое передвижение в стране – это рост экономики. Учитывая это, он считает нерациональным провал нардепами голосования за растаможку авто через "Дію".

"Вопрос о правилах растаможки автомобилей в стране, где больше половины населения находится за чертой бедности и уровень безработицы 35%, нужно ставить так: как помочь гражданам и бизнесу, как в кратчайшие сроки завезти в страну такое количество личного и коммерческого транспорта, чтобы внутренний спрос был максимально удовлетворен? Наличие транспорта на все уровни покупательной возможности – это развитие внутреннего рынка смежных сервисов (СТО, мойки, запчасти, химия, топливо), а также производных услуг (перевозки, доставки). Кроме того, развитие транспортного рынка – это снижение цен на внутреннюю логистику, что положительно влияет на снижение затрат производства", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что возможность граждан свободно и оперативно перемещаться – это и возможность найти рабочие места в отдаленных районах.

"Увеличение автопарка в Украине – это наполнение бюджета налогами (акциз, НДС и т.д.), что позволят не только поддерживать, но и развивать транспортную инфраструктуру, проводя цивилизацию во все уголки страны. Если технически можно сделать комфортную быструю растаможку, регистрацию и получение номеров через программу "Дія", то это нужно сделать незамедлительно", – уверен Андрей Гарнат.

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