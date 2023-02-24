Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию: Главные месседжи

Во время длительной пресс-конференции для украинских и иностранных СМИ “Февраль. Год несгибаемости” Владимир Зеленский сделал ряд заявлений, пишут "Комментарии".



Почти 2,5 часа Президент Украины отвечал на вопросы украинских и зарубежных медиа

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"Никто не любит лузеров, надо пахать — это единственный шанс победить, — одно из первых заявлений Президента. — Как бы это ни звучало, но это правда, все хотят быть победителями. Вот и все. И надо всем пахать внутри страны и снаружи, это единственный шанс победить", – добавил Зеленский.

Рассказывая о том, что Украина и Британия договорились о поставках ракет дальностью до 300 км, Президент раз объяснил для чего такое оружие.

"В мире есть представление, что дальнобойное оружие нужно для ударов по России. И этот нарратив распространяют разные институции и не только в России... Россия поставила специально свое оружие на таком расстоянии, чтобы убивать гражданское население. И нам нужно поражать эти цели, защищая наших людей. Цели, стоящие на наших оккупированных территориях", — уточнил он.

По мнению Зеленского, война в Украине начала перезагрузку НАТО, ведь недостатки в этом альянсе нужно немедленно исправлять, потому что мир оказался незащищенным.

"Все проверили и поняли, что системы несовершенны, нужны более мощные вещи. Я не о снарядах говорю, много денег выделяется на киберпространство, дроны, IT и так далее... Я считаю, что речь идет о реформировании состояния оборонных систем, потому что все увидели, чего ждать от Российской Федерации", – аргументировал Президент.

Звучало немало слов благодарности странам, поддерживающим Украину в титанической борьбе с агрессором.

"В вопросе спецтрибунала мы видим лидерство Нидерландов. Мы работаем с Риши Сунаком, с Великобританией и другими странами. Работаем по механизму компенсаций, уже есть первые шаги в США. И наши балтийские друзья – очень мощные. Честно говоря, балтийская тройка и Польша во всем нас поддерживают, чтобы мы не попросили. Но мы глупостей не просим, это правда", — обобщил Зеленский.

Говорил и о том, как склонить других великих мировых игроков на свою сторону. Здесь немало внимания уделил Китаю, да и вопросов по этой стране было несколько.

"Прежде всего, я планирую встретиться с Си Цзиньпином, это будет на пользу нашим странам и мировой безопасности. Китай уважает территориальную целостность, а значит, должен сделать все, чтобы РФ ушла с нашей территории. Потому что в этом и есть уважение суверенитета и территориальной целостности". ", – отметил Зеленский.

Снабжение же китайского оружия России приведут к Третьей мировой войне. Президент выразил надежду и веру в то, что Китай не будет поставлять оружие России ни при каких условиях. Что касается "мирного плана" Китая, то здесь у Зеленского тоже есть свое видение.

Мне кажется, что это был не мирный план, не резолюция, не декларация и не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли. Я уже говорил, что Китай начал говорить об Украине, я считаю, что это очень неплохо. Вопрос в том, что есть по словам?" – заявил Владимир Зеленский.

Выражая слова благодарности американцам за поддержку, Президент Украины сомневающихся предостерег, что США потеряют НАТО, если перестанут поддерживать Украину.

"Если они не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО. Они потеряют влиятельность США, они потеряют лидерские позиции в мире и потеряют поддержку страну, в которой 40 млн человек, в которой миллионы детей", — сказал Зеленский.

Не обошел тему и об вбросах, которые касались якобы наступления Украины на Приднестровье. Подчеркнув, что Россия провоцирует постоянно. Более того, страна-террористка может отправить войска и дальше. Например, в Молдову

"К сожалению, да, я считаю, что это возможно. Почему? Смотрите, президенту Путину нужно показывать победы. Удачи на поле боя в Украине не будет, массового реванша не получится, по крайней мере, мы будем бороться. И все понимают, что успех возможен, там , где есть слабое место и желательно, чтобы это были те страны, которые были под влиянием Москвы еще в советское время, конфликты и сепаратные институции. И здесь пример Молдовы", — отметил Зеленский.

Что касается компромиссов и переговоров с Россией, то здесь у главы государства позиция неизменна, учитывая количество и ужасность военных преступлений России.

Первый пункт – уважайте наше право жить на нашей земле, выйдите из нашей земли, прекратите нас бомбить и прекратите убивать гражданское население, убивать всю нашу инфраструктуру, энергетику, питьевую воду. Прекратите бомбить города, села, убивать собак, кошек, курить леса. Все это вы прекращаете, и тогда мы вам скажем, в каком формате мы будем дипломатично ставить точку", — пояснил Зеленский.

Для этого нужно быть сильными. Украина должна быть сильной в поле боя. Тогда только можно дойти до справедливого мира.

"Это самое главное... Давайте дойдем до этого, давайте деоккупируем по максимуму, что мы можем. Это для нас важно, мы будем сильнее", — отметил Президент.

Отдельно, отвечая на вопросы журналистов, остановился и на вопросе возвращения Крыма.

"Отвечая на сроки и шаги, я могу сказать только одно. Это зависит от всех нас. Есть военные шаги, мы к ним готовимся, мы готовы морально, мы готовимся технически – оружием, усилением, формированием бригад наступления, разной категории, мы отправляем людей на обучение... Мы должны быть готовы, а дальше будут справедливые шаги деоккупации. И дай Бог, чтобы они были удачными", — заявил Зеленский.

Когда же речь зашла о способности Эрдогана может посадить Путина за стол переговоров, чтобы путем переговоров все же завершить войну, то здесь Президент прибег к определению важности лидера Турции.

"Я благодарен по инициативе Эрдогана, зерновые и т.д. Я знаю, как он помогал с "азовцами", и я благодарен за это. Эрдоган сделал несколько вещей, важных для Украины. Он знает мою позицию, мы говорили об этом еще до войны. Я говорил ему — посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны.Но он не смог этого сделать и не только он.А сейчас он считает, что сможет.Сейчас мы не можем.Путин не тот уже человек и там уже нет из кем говорить", — отметил Президент.

Не обошлось и без неудобных вопросов. Репортер "5 канала" спросила, не жалеет ли он о том, что уверял украинцев в отсутствии угрозы нападения России и видит ли он проблемы в своем окружении. Президент расценил это как претензии на личный счет.

"У нас есть натовское оружие и мы боремся, а не подписываем предательские договоры, минские соглашения и так далее. Наверное, вам это неприятно слышать, однако я благодарен за то, что вы... Но в чем смысл? В том, что мы победим с таким президентом, который есть. А с тем, что было, мы не победили. Вот такой мой ответ", — заявил Зеленский.

Интересовались медийщики и дальнейшей судьбой России в видении Президента Украины. Здесь его ответ был тоже эмоциональным.

"Честно, мне все равно. У них есть свое государство и они должны думать о своем государстве. Если бы они думали о своей стране, не было бы войны. Если бы они просто думали о своей свободе слова, демократии, экономических реформах, о людях, чтобы они не были нищими, чтобы у них не было рабства и так далее, они были бы богатым государством", – заявил Президент.

Так или иначе, рано или поздно, Украина должна выйти на дипломатическую фиксацию конца войны. Владимир Зеленский очень просто обрисовал и этот процесс.

"Подход очень прост, чтобы было меньше риска снижения количества поддерживающих нас стран. Та или иная страна может поддержать какой-то один пункт "формулы мира"… Там есть фиксация мира или конца войны, там есть этот пункт. Нам нужны гарантии безопасности". .для всей Европы. И тогда, когда есть исполнение и уважение к людям, в Украину, если это будет выполняться, все равно мы дойдем до дипломатической фиксации конца войны. Но до этого нужно выполнить все пункты уважения", — сказал Гарант, пригласив запросто. к "формуле мира" и Индию и Китай, представителей Африканского континента.

По словам Зеленского, Украина противостоит России не сама, ей помогают друзья, в том числе и для того, чтобы агрессия не распространилась дальше. У Украины есть все для победы в 2023 году.

"Если все мы выполним свои задачи, нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я очень хочу, чтобы в этом году. У нас все для этого есть – мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия", — заявил Президент.

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