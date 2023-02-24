Зеленский о «мирном плане» Китая: Есть позитивы

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Моесеенко Валентина
Среди прочего, Президент Украины во время большой пресс-конференции остановился и на вопросе "мирного плана" Китая, пишут "Комментарии".
Глава государства несколькими словами оценил намерения Китая остановить войну Украине
Владимир Зеленский считает, что представленный Китаем так называемый "мирный план" – это не декларация или резолюция, а только "мнения". Он называет положительным тот факт, что Китай уже начал говорить об Украине. Вопрос только в том, что идет по словам китайской стороны.
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В продолжение темы мира, затронул Президент еще ряд глобальных вопросов, частично перейдя на геополитику с точки зрения событий в Украине.
А еще сказал, что главной своей задачей видит объединение всего мира. И он это делает и "точно не сам".
На портале "Комментарии" говорилось и о том, что По словам главы государства, агрессивные шаги России влияют не только на Украину, но и на весь мир, поэтому мы стараемся привлечь представителей максимального большинства стран.
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