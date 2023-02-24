Большая пресс-конференция Зеленского: С чего начал Президент Украины

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Моесеенко Валентина
Началась большая пресс-конференция Президента Владимира Зеленского для украинских и западных журналистов в день годовщины полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины, пишут "Комментарии".
Главное с начала выступления Владимира Зеленского
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О необходимости поддержки и уже "вчера" и важности остановить российского агрессора – первые главные месседжи Президента Украины.
Глава государства отметил, что если партнеры придерживаются всех своих слов — нас неизбежно ждет победа. Ведь у украинцев для этого есть все. Для победы в этом году.
Ведь, по словам главы государства, агрессивные шаги России влияют не только на Украину, но и на весь мир, поэтому мы стараемся привлечь представителей максимального большинства стран. И называет ошибкой то, что раньше Украина не обращала внимания на Африканские страны и страны Латинской Америки и не налаживала дипломатические отношения.
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