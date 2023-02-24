Большая пресс-конференция Зеленского: С чего начал Президент Украины

Началась большая пресс-конференция Президента Владимира Зеленского для украинских и западных журналистов в день годовщины полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины, пишут "Комментарии".



Главное с начала выступления Владимира Зеленского

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Победы на поле боя дают уверенность. Никто не любит лузеров. И надо всем пахать. Это единственный шанс победить", – одна из первых аксиом обнародованных Зеленским за год боевых действий.

О необходимости поддержки и уже "вчера" и важности остановить российского агрессора – первые главные месседжи Президента Украины.

"Война и пытки, война и изнасилование – неужели это должно прийти в каждый дом мира, чтобы люди уже наконец оценили последствия этой кровавой войны"? – апеллирует к миру Зеленский.

Глава государства отметил, что если партнеры придерживаются всех своих слов — нас неизбежно ждет победа. Ведь у украинцев для этого есть все. Для победы в этом году.

"Я работаю вместе с нашей командой, чтобы представители разных континентов были вовлечены в формулу мира: Латинская Америка, Индия, Китай. Чем больше стран мы привлечем – тем больше будет наша поддержка", — заявил Президент объясняя свою "формулу мира".

Ведь, по словам главы государства, агрессивные шаги России влияют не только на Украину, но и на весь мир, поэтому мы стараемся привлечь представителей максимального большинства стран. И называет ошибкой то, что раньше Украина не обращала внимания на Африканские страны и страны Латинской Америки и не налаживала дипломатические отношения.

"Крепкого кулака партнеров к войне у Украины не было, а сейчас мы воюем за свою независимость, это одна из причин. Мы готовы пахать 24/7. "Скажите, где купить больше минут? Мы будем работать больше", — сказал Зеленский.

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