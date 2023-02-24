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Мы дойдем до дипломатической фиксации конца этой войны, — Зеленский

Выполнение всех пунктов украинской формулы мира позволит восстановить международное право и перейти к дипломатическому завершению войны в Украине

сегодня, 20:18
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Автор:

Моесеенко Валентина

Украина планирует провести учредительный саммит по реализации формулы мира и сейчас идет работа над привлечением к участию в нем как можно большего количества стран мира. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 февраля, во время пресс-конференции для украинских и иностранных СМИ “Февраль. Год несокрушимости”, пишут "Комментарии".

Мы дойдем до дипломатической фиксации конца этой войны, — Зеленский

Зеленский пресс-конференция

По словам Президента, речь идет не только о стратегических партнерах Украины, но и о государствах Латинской Америки, Африки, а также о Китае и Индии.


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“Наша задача – привлечь абсолютно всех и показать миру: вот она, уважение к территориальной целостности, к Уставу ООН, к жизни, к праву людей жить. И я считаю: чем больше стран мы привлечем со всех континентов мира, тем больше будет наша мощная поддержка”, — сказал Гарант Конституции.

Страны мира могут поддержать отдельные пункты формулы мира, в частности, касающиеся ядерной безопасности и проблем окружающей среды.

“Мы это предложили, там есть фиксация мира или конца войны. Там этот пункт. Он очень важен, потому что нам нужны гарантии безопасности. И это необходим пакет безопасности для Украины, украинцев”, — пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что одной из задач украинской формулы мира является гарантия безопасности для всей Европы. Выполнение всех пунктов украинской формулы мира позволит восстановить международное право и перейти к дипломатической фиксации завершения войны в Украине.

“Если есть исполнение, значит, и уважение к международному праву, просто к людям Украины. И если это будет выполняться, все равно мы придем к дипломатической фиксации конца этой войны. Но к тому моменту нужно выполнить все пункты", — подытожил вопрос Владимир Зеленский.

Как писали "Комментарии", среди прочего, Президент Украины во время большой пресс-конференции остановился и на вопросе "мирного плана" Китая. Говорил и о том, будет ли мирные переговоры с Путиным вести, назвал самый ужасный момент войны и как агрессивные шаги России влияют не только на Украину, но и на весь мир.



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