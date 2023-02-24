Мы дойдем до дипломатической фиксации конца этой войны, — Зеленский

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Моесеенко Валентина
Украина планирует провести учредительный саммит по реализации формулы мира и сейчас идет работа над привлечением к участию в нем как можно большего количества стран мира. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 февраля, во время пресс-конференции для украинских и иностранных СМИ “Февраль. Год несокрушимости”, пишут "Комментарии".
Зеленский пресс-конференция
По словам Президента, речь идет не только о стратегических партнерах Украины, но и о государствах Латинской Америки, Африки, а также о Китае и Индии.
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Страны мира могут поддержать отдельные пункты формулы мира, в частности, касающиеся ядерной безопасности и проблем окружающей среды.
Он подчеркнул, что одной из задач украинской формулы мира является гарантия безопасности для всей Европы. Выполнение всех пунктов украинской формулы мира позволит восстановить международное право и перейти к дипломатической фиксации завершения войны в Украине.
Как писали "Комментарии", среди прочего, Президент Украины во время большой пресс-конференции остановился и на вопросе "мирного плана" Китая. Говорил и о том, будет ли мирные переговоры с Путиным вести, назвал самый ужасный момент войны и как агрессивные шаги России влияют не только на Украину, но и на весь мир.
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