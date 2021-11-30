Послание Зеленского к Раде: нардеп рассказал, как президент попытается уйти от неудобных вопросов

В пятницу, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский обратится к парламенту. Это ежегодное Послание государственного главы Верховной Раде, предусмотренное законодательством. Обращение должно касаться ситуации в стране, а также положения на международной арене.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Однако, по словам народного депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, кроме выступления Зеленского, на мероприятии в стенах парламента будут награждать уважаемых людей по поводу 30-летия референдума по провозглашению независимости Украины. Об этом народный избранник сообщил корреспонденту портала "Комментарии".

Хотя, по убеждению Гончаренко, такое решение очень важно, ему непонятно, почему награждение должно происходить во время Послания президента к парламенту.

"Я считаю, что таким образом Зеленский пытается прикрыться этими уважаемыми людьми для того, чтобы к нему было меньше неудобных вопросов со стороны народных депутатов Украины. Это очень в стиле президента, для которого важнее телевизионная картинка", — сказал Гончаренко.

Напомним, что накануне эксперты рассказали порталу "Комментарии", чего ждать от обращения Владимира Зеленского к Верховной Раде. Так, политический эксперт Денис Гороховский отмечает, что речь идет о ежегодном послании президента Верховной Раде. Меры, предусмотренные законодательством. По сути, отчет о проделанной работе и, возможно, озвучивание стратегии на следующий год.

А эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк отмечает, что хотел бы в обращении услышать предложения-заявления по выходу из энергетического кризиса после того, как мы будем защищаться от все более вероятной новой волны российской агрессии. Как будем строить свою оборону.





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