Зеленский озвучил свою версию "вагнергейта": что думают эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский привел свою версию операции по "вагнеровцам" во время пресс-марафона. По его мнению, экс-глава Главного управления разведки (ГУР) Василий Бурба руководил блокировкой транспорта во время разгона Майдана, а также успел отремонтировать дом, потратив 11 млн. А операция по захвату "вагнеровцев" якобы несла риски для Украины, в том числе обострение отношений с Турцией.
Вагнергейт - коллаж "Комментарии" Д.Романюк
Эксперты проанализировали эти заявления для портала "Комментарии".
То, что доминировало в украинских медиа – "зрада", "агенты Кремля" и так далее – оказалось банальным натягиванием совы на глобус
Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев признался:
"Меня приятно удивило, что Зеленский, наконец, озвучил ту версию по "вагнергейту", которой следовало изначально придерживаться и не петлять. Говорить, как есть. К сожалению, у нас из бывшего главы ГУР лепят рыцаря без страха и упрека. А Зеленский напомнил о "вкладе" Бурбы в Евромайдан, о том, что тот совмещал правоохранительную деятельность с коммерческой… Озвучил сумму, в которую обошелся ремонт резиденции Бурбы – 11 миллионов. Такое себе "скромное обаяние буржуазии" для "скромного" генерала".
Андрей Золотарев также отмечает, что президент пояснил: риски делали операцию по задержанию "вагнеровцев" абсолютно безумной и самоубийственной для Украины.
"В итоге мы могли заполучить репутацию государства-террориста, рассориться с турецким лидером Эрдоганом. Слава богу, что "вагнеровцы" не попали на этот самолет – и что тот не посадили, как планировали, под видом бомбы на борту. Последствия могли быть печальными для Украины", – считает эксперт.
По его мнению, обнародованные данные фактически переворачивают с головы на ноги то, что мы слышим последние две недели вокруг "вагнергейта".
"То, что доминировало в украинских медиа – "зрада", "агенты Кремля" и так далее – оказалось банальным натягиванием совы на глобус. Использованием этой утечки и расследования Bellingcat во внутриполитических целях. Для внутриполитических разборок. По сути, Зеленский рассказал то, что было известно давно, – акцентирует Андрей Золотарев. – Для меня остается загадкой, почему он и его окружение изначально не расставили такие акценты. Если бы сделали это год назад, репутационные последствия и издержки для Банковой были бы куда меньше".
Зеленский, по сути, озвучил информационные вбросы, которые уже некоторое время разгоняют по соцсетям ЛОМы Офиса президента
Политтехнолог Александр Кондратенко отметил, что не питал иллюзий по поводу этого пресс-марафона. По его мнению, основная часть ответов Зеленского – далека от правды.
"Зеленский сам себе противоречит, в том числе, пытаясь оправдаться за срыв спецоперации по "вагнеровцам". Мол, он не давал разрешения на проведение, мол, Украину в эту историю втянули. Хоть факты, в том числе приведенные в расследовании Bellingcat, говорят совсем другое. К тому же, президент говорит сбивчиво и путано. Такое впечатление, что он не владеет полнотой информации. Видно, что он не в теме, – акцентирует эксперт. – И это особенно ярко выражалось во время его спора с главредом Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым".
Также Александр Кондратенко обращает внимание, что по Бурбе и всему "вагнергейту" Зеленский, по сути, озвучил информационные вбросы, которые уже некоторое время разгоняют по соцсетям ЛОМы Офиса президента. В стиле: во всём виноваты Бурба и Порошенко…
"Скорее всего, именно на этом будут пытаться играть на Банковой, – прогнозирует Александр Кондратенко. – Но беда для них в том, что нельзя бесконечно врать, а проблемы не решаются забалатыванием и прятаньем головы в песок. Думаю, дело "вагнеровцев" еще аукнется этой власти".
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Ранее "Комментарии" писали, что разведчикам, причастным
к операции с "вагнеровцами", закрыли выезд из страны.
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