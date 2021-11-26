Зеленский озвучил свою версию "вагнергейта": что думают эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский привел свою версию операции по "вагнеровцам" во время пресс-марафона. По его мнению, экс-глава Главного управления разведки (ГУР) Василий Бурба руководил блокировкой транспорта во время разгона Майдана, а также успел отремонтировать дом, потратив 11 млн. А операция по захвату "вагнеровцев" якобы несла риски для Украины, в том числе обострение отношений с Турцией.

Вагнергейт - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Эксперты проанализировали эти заявления для портала "Комментарии".

То, что доминировало в украинских медиа – "зрада", "агенты Кремля" и так далее – оказалось банальным натягиванием совы на глобус

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев признался:

"Меня приятно удивило, что Зеленский, наконец, озвучил ту версию по "вагнергейту", которой следовало изначально придерживаться и не петлять. Говорить, как есть. К сожалению, у нас из бывшего главы ГУР лепят рыцаря без страха и упрека. А Зеленский напомнил о "вкладе" Бурбы в Евромайдан, о том, что тот совмещал правоохранительную деятельность с коммерческой… Озвучил сумму, в которую обошелся ремонт резиденции Бурбы – 11 миллионов. Такое себе "скромное обаяние буржуазии" для "скромного" генерала".

Андрей Золотарев также отмечает, что президент пояснил: риски делали операцию по задержанию "вагнеровцев" абсолютно безумной и самоубийственной для Украины.

"В итоге мы могли заполучить репутацию государства-террориста, рассориться с турецким лидером Эрдоганом. Слава богу, что "вагнеровцы" не попали на этот самолет – и что тот не посадили, как планировали, под видом бомбы на борту. Последствия могли быть печальными для Украины", – считает эксперт.

По его мнению, обнародованные данные фактически переворачивают с головы на ноги то, что мы слышим последние две недели вокруг "вагнергейта".

во внутриполитических целях. Для внутриполитических разборок. По сути, Зеленский рассказал то, что было известно давно, – акцентирует Андрей Золотарев. – Для меня остается загадкой, почему он и его окружение изначально не расставили такие акценты. Если бы сделали это год назад, репутационные последствия и издержки для Банковой были бы куда меньше". "То, что доминировало в украинских медиа – "зрада", "агенты Кремля" и так далее – оказалось банальным натягиванием совы на глобус. Использованием этой утечки и расследования Bellingcat

Зеленский, по сути, озвучил информационные вбросы, которые уже некоторое время разгоняют по соцсетям ЛОМы Офиса президента

Политтехнолог Александр Кондратенко отметил, что не питал иллюзий по поводу этого пресс-марафона. По его мнению, основная часть ответов Зеленского – далека от правды.

"Зеленский сам себе противоречит, в том числе, пытаясь оправдаться за срыв спецоперации по "вагнеровцам". Мол, он не давал разрешения на проведение, мол, Украину в эту историю втянули. Хоть факты, в том числе приведенные в расследовании Bellingcat, говорят совсем другое. К тому же, президент говорит сбивчиво и путано. Такое впечатление, что он не владеет полнотой информации. Видно, что он не в теме, – акцентирует эксперт. – И это особенно ярко выражалось во время его спора с главредом Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым".

Также Александр Кондратенко обращает внимание, что по Бурбе и всему "вагнергейту" Зеленский, по сути, озвучил информационные вбросы, которые уже некоторое время разгоняют по соцсетям ЛОМы Офиса президента. В стиле: во всём виноваты Бурба и Порошенко…

"Скорее всего, именно на этом будут пытаться играть на Банковой, – прогнозирует Александр Кондратенко. – Но беда для них в том, что нельзя бесконечно врать, а проблемы не решаются забалатыванием и прятаньем головы в песок. Думаю, дело "вагнеровцев" еще аукнется этой власти".

Ранее "Комментарии" писали, что разведчикам, причастным к операции с "вагнеровцами", закрыли выезд из страны.

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