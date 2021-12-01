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Зеленский выступит с посланием к Верховной Раде: что известно

Заседание состоится 1 декабря в 10:00

сегодня, 09:14
Автор:

Елизавета Черных
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В среду, 1 декабря, состоится заседание Верховной Рады Украины, во время которого президент Владимир Зеленский выступит с ежегодным посланием к парламенту. Народные депутаты соберутся в 10:00. Об этом свидетельствует повестка дня Рады. 

Зеленский выступит с посланием к Верховной Раде: что известно

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Обращение главы государства к народным избранникам предусмотрено законодательством. Послание Зеленского должно касаться ситуации внутри Украины, а также положения государства на международной арене. 

После обращения президента народные депутаты смогут высказать свои объявления, сообщения, предложения. 

Отметим, что накануне народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал изданию "Комментарии", что на заседании в стенах парламента будут награждать уважаемых людей по поводу 30-летия референдума по провозглашению независимости Украины. Хотя, по убеждению Гончаренко, такое решение очень важно, ему непонятно, почему награждение должно происходить во время послания президента к парламенту. Народный избранник считает, что таким образом Заленский попытается избежать "неудобных вопросов от нардепов". 

Также эксперты рассказали порталу, чего ждать от обращения президента к Верховной Раде. Так, политический эксперт Денис Гороховский отмечает, что речь идет о ежегодном послании президента Верховной Раде. Меры, предусмотренные законодательством. По сути, отчет о проделанной работе и, возможно, озвучивание стратегии на следующий год.

А эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк отмечает, что хотел бы в обращении услышать предложения-заявления по выходу из энергетического кризиса после того, как мы будем защищаться от все более вероятной новой волны российской агрессии, как будем строить свою оборону.




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Источник: https://www.rada.gov.ua/meeting/awt/show/7902.html
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