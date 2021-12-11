Истерия РФ по поводу вступления Украины в НАТО: насколько успешны наши евроатлантические стремления

Вопрос вступления Украины в НАТО – это выбор украинского общества, но решение о включении нашей страны в Альянс принимают другие государства. Поэтому Украина продолжит евроатлантическую интеграцию, но будет рассчитывать прежде всего на свои Вооруженные Силы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

Вступление Украины в НАТО. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Параллельно с этим Россия требует от Альянса официально отозвать согласие о перспективах вступления в НАТО Украины и Грузии, принятое на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Что происходит и почему – эксперты рассказали изданию "Комментарии".

Для Украины куда более важным и перспективным является сотрудничество с отдельным странами-членами НАТО, которые являются нашими союзниками

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко обращает внимание, что пока мы слышим в основном заявления о некой встрече "как минимум четырех основных союзников по НАТО" с представителями России, чтобы обсудить некие гарантии и предложение Путина подписать документ о не расширении Альянса на восток, от самого Путина, либо от МИД РФ – в их трактовке.

должен был подкинуть какую-то косточку Путину, чтобы тот не чувствовал себя оскорбленным. Возможно, потому и было сказано, что они что-то обсудят касательно евроатлантических перспектив Украины. Какой-то механизм, – поясняет Юрий Кочевенко. – На мой взгляд, вся истерия РФ по поводу вступления Украины в НАТО – надуманная. Потому что Украина пока что, к сожалению, не имеет реальной перспективы членства в Альянсе. По ряду причин". "Очевидно, что Байден во время переговоров

Всё происходящее, по мнению эксперта, было уловкой со стороны РФ, чтобы торговаться с Западом, чтобы иметь основания для агрессивных действий, для бряцанья оружием у украинских границ.

"Сколько либо серьезно воспринимать подобные заявление со стороны Кремля было бы наивно, – считает эксперт. – НАТО является структурой, где все решения принимаются консенсусом. Никакие отдельные разговоры с отдельными членами Альянса, даже если они будут, ничего не дадут. Тем более, что нет никаких "главных" стран-членов НАТО. Все они, согласно уставу Альянса, равны. И каждый голос равноценен. Понятно, что при этой юридической равности, не равны вклады разных стран в обеспечение коллективной безопасности (США несут основную нагрузку). Но формат Альянса не предусматривает каких-то подобных волюнтаристских решений, которые пытается продавить Россия".

Так что для Украины активизация российских пропагандистов вокруг темы НАТО никаких угроз, проблем не представляет, уверен Юрий Кочевенко. При этом он акцентирует, что наши евроатлантические перспективы, во многом по политическим мотивам, в том числе из-за активной деятельности России в некоторых странах НАТО, пока не особо успешны.

"Для Украины куда более важным и перспективным является сотрудничество с отдельным странами-членами НАТО, которые являются нашими союзниками. И формирование других моделей, в том числе коллективной безопасности, вне Альянса. Параллельно продолжая курс на вступление в Альянс, что в обозримой (но дальней) перспективе обязательно произойдет", – резюмирует Юрий Кочевенко.

Создание площадок для переговоров в данном контексте – это необходимые дипломатические ходы для поддержания мира глобально и сдерживания российской агрессии

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль уверена: всё, что мы наблюдаем в данный момент, – это внешняя политика и дипломатические ходы.

"В свою очередь, политика, а тем более, внешняя – это искусство переговоров, – акцентирует эксперт. – Российская Федерация требует отозвать фактическое обещание Альянса относительно членства Украины в НАТО, которое было озвучено на саммите в Бухаресте в 2008 году. Военный флот РФ блокирует акваторию Азовского моря. Президент Хорватии назвал визит премьер-министра Хорватии в Украину "чистым шарлатанством", обращая внимание на военный контингент со стороны РФ, который находится на границе с Украиной. И это информация лишь за последние дни".

Таким образом, продолжает Катерина Коваль, создание площадок для переговоров в данном контексте – это необходимые дипломатические ходы для поддержания мира глобально и сдерживания российской агрессии.

"Ведь известно, что самая мощная война – информационная, – подчеркивает эксперт. – А мир устанавливается благодаря искусству дипломатии".

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