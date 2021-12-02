Путин хочет гарантий, что Украина не вступит в НАТО: что думают эксперты

Президент России Владимир Путин хочет получить от стран Североатлантического Альянса гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток. В свою очередь, США и союзники по НАТО уверяют, что РФ заплатит большую цену в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Вступление Украины в НАТО. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Как может далее развиваться ситуация в ракурсе НАТО-Украина-Россия? Разобраться в этом вопросе изданию "Комментарии" помогли эксперты.

Американцы на уступки не пойдут и будут настаивать на своём праве размещать свои базы. Это приведёт к симметричному и антисимметричному ответу России

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский подчеркивает:

"Путин хочет большего – чтобы НАТО не размещало военную инфраструктуру вблизи границ с РФ, чтобы НАТО убралось из Украины. Звучит как угроза вполне намеренно. Один американский дипломат пару дней назад спросил меня, что, по моему мнению, сделает Россия, если НАТО пересечёт "красные линии" в Украине. Я высказал предположение, что НАТО не пострадает, а нам (Украине) будет очень плохо".

По мнению политолога, американцы на уступки не пойдут и будут настаивать на своём праве размещать свои базы (называть можно по разному) с согласия правительства страны размещения. И это, уверен, он, приведёт к симметричному и антисимметричному ответу России.

"Симметричный – приближение угрозы к границам США (не обязательно размещение ракет средней дальности на Кубе, Никарагуа или Венесуэле, главное — нечто, что позволит объяснить американцам — не Белому дому, Пентагону или Госдепу, а американцам, что их дома, семьи, жизни — под угрозой). Антисимметричный — энергетический кризис в Украине покажется нам детскими игрушками", – резюмирует Михаил Погребинский.

Для Украины ухудшение отношений между Россией и НАТО – это подарок

Совершенно очевидно, что отношения между Россией и РФ находятся на самом низком уровне со времен развала СССР и Варшавского блока, отмечает политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

"Причины такого положения вещей понятны, – путинской России нужен мощный внешний враг, на идее противостояния которому можно было бы держать в повиновении собственных граждан и многочисленные покоренные народы. Кроме того, есть еще и другая "мотивация". Как недавно отмечал в своей статье бывший помощник президента РФ, экс-заместитель председателя правительства РФ Владислав Сурков, – "... России следует поглощать другие территории, чтобы погасить внутриполитическую нестабильность... это — физика..". Однако НАТО – это едва ли не единственная, как считают в Кремле, преграда на пути реализации этой болезненной идеи, которую впервые насколько откровенно сформулировал один из ключевых идеологов так называемого "Русского мира" — Сурков. Следовательно, каких-либо перспектив практически ориентированного диалога между Москвой и Брюсселем пока нет. И в ближайшее время не будет. По крайней мере, при Путине", – прогнозирует эксперт.

Он предполагает, что в ближайшем будущем, скорее всего, ситуация будет еще больше накаляться.

"Требование Путина дать гарантии прекращения дальнейшего расширения Альянса противоречит коренным интересам ключевых геополитических игроков в рамках НАТО, в том числе США, Великобритании, Польши и многих других. Кроме того, это противоречит огромному количеству заявлений, звучавших в последнее время из нескольких столиц государств-членов НАТО по поводу перспектив членства в Альянсе балканских стран, Украины и Грузии", – подчеркивает Вадим Трюхан.

По его мнению, на самом деле Путин бросил вызов своим заокеанским и европейским визави с надеждой на то, что кто-то из них "моргнет". Однако он не учел одну небольшую, но существенную деталь.

"В ведущих демократиях смена позиции – это политическая смерть. Особенно, если это происходит вследствие шантажа со стороны внешних сил, – поясняет Вадим Трюхан. – Следовательно, даже если бы кто-нибудь и хотел пойти на уступки российскому диктатору, ему не позволят это сделать собственные избиратели и государственные институты. И еще один нюанс. Как бы это ни звучало цинично, но для Украины ухудшение отношений между Россией и НАТО – это подарок. Неадекватность действий кремлевских старцев доказывает даже ярым любителям Путина и пацифистам, что "умиротворение агрессора" – это путь в никуда. Лишь решительные совместные действия остановят дальнейшую гибридную агрессию России против Украины, Европы и мира. Линия фронта уже, как отметил публично недавно экс-премьер Украины Алексей Гончарук, "не где-то на карте, она везде, вокруг нас", украинцев, европейцев, американцев. Осознание этого постулата позволит мобилизовать настолько мощные ресурсы, что Путину придется отказаться от своих завоевательных планов".

Ранее на портале "Комментарии" — в НАТО могут ответить на агрессию России: удастся ли Западу усмирить Кремль.

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