Когда Украина вступит в НАТО: в Госдепе США назвали сроки

В Госдепе США рассказали о сроках вступления Украины в Североатлантический Альянс (НАТО). Вряд ли это состоится в ближайшее десятилетие. Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Когда Украина вступит в НАТО: в Госдепе назвали сроки - фото из открытых источников

"Высокопоставленные представители Госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие", — приводит агентство слова чиновника.

Отметим, что ранее глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет гарантий от стран НАТО, что Альянс не будет расширен на восток. В то же время, Америка и союзники по НАТО уверяют, что Россия будет платить большую цены, если продолжит агрессию против Украины. Политолог Михаил Погребинский считает, что США не пойдет на уступки и будет настаивать на своем праве размещать базы с согласия власти страны размещения. Такие действия, по мнению эксперта, могут привести к антисимметричному и симметричному ответу РФ.

Во время переговоров между американским и российским лидерами, глава Кремля Владимир Путин высказал Джо Байдену мнение, что Североатлантический Альянс предпринимает "опасные попытки", когда пытается контролировать территории нашего государства.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что российской армии может понадобиться всего пару часов для того, чтобы решить задачу и "отделить" страны Балтии от НАТО. Россия может использовать человеческий фактор, задействовав мигрантов, которые находятся на границе Беларуси с Польшей. Ссылаясь на источники в Украине и Альянсе издание отмечает, что мигранты могут быть использованы Москвой для того, чтобы взять под контроль Сувалкский коридор – общей протяжностью почти 100-километровой границы Польши и Литвы.

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