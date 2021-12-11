Мы идем, а там - шлагбаум: Зеленский высказался о вступлении Украины в НАТО

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, государство продолжает прилагать усилия, чтоб получить членство в Североатлантическом Альянсе (НАТО). Однако на этом пути, по словам гаранта, есть определенные препятствия. Об этом государственный глава заявил в интервью "1+1".

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

"Мы продолжаем свой путь в НАТО. Но вы видите, мы идем, а там — шлагбаум. Или нам все равно, обойдем его? Не получается его обойти", — сказал Зеленский.

На вопрос телеведущей Натальи Мосейчук, не станет ли цель, к которой стремится Украина — НАТО — ценой компромисса между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, президент ответил:

"Мы точно это не обсуждали. Мне кажется, что президент США Байден сказал это не только мне, а публично, что НАТО и членство в Альянсе — это выбор не США, не России, не любой другой страны Альянса, а выбор граждан Украины. К сожалению, он не добавил, что решают не украинские граждане , а как раз-таки страны-члены НАТО".

Отметим, что по сообщению Министерства иностранных дел РФ, Россия требует от Альянса официально отозвать согласие о вступлении в военный союз нашей страны. Решение об этом было принято на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Напомним, что глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет гарантий от стран НАТО, что Альянс не будет расширен на восток. В то же время, Америка и союзники по НАТО уверяют, что Россия будет платить большую цены, если продолжит агрессию против Украины.

Ранее издание "Комментарии" писали, что в Госдепе США рассказали о сроках вступления Украины в Североатлантический Альянс (НАТО). Вряд ли это состоится в ближайшее десятилетие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!