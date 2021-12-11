logo

BTC/USD

48215.79

ETH/USD

4004.12

LTC/USD

153.40

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Мы идем, а там - шлагбаум: Зеленский высказался о вступлении Украины в НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Мы идем, а там - шлагбаум: Зеленский высказался о вступлении Украины в НАТО

На пути вступления нашей страны в НАТО есть некие препятствия

сегодня, 09:28
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, государство продолжает прилагать усилия, чтоб получить членство в Североатлантическом Альянсе (НАТО). Однако на этом пути, по словам гаранта, есть определенные препятствия. Об этом государственный глава заявил в интервью "1+1". 

Мы идем, а там - шлагбаум: Зеленский высказался о вступлении Украины в НАТО

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

"Мы продолжаем свой путь в НАТО. Но вы видите, мы идем, а там — шлагбаум. Или нам все равно, обойдем его? Не получается его обойти", — сказал Зеленский. 

На вопрос телеведущей Натальи Мосейчук, не станет ли цель, к которой стремится Украина — НАТО — ценой компромисса между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, президент ответил: 

"Мы точно это не обсуждали. Мне кажется, что президент США Байден сказал это не только мне, а публично, что НАТО и членство в Альянсе — это выбор не США, не России, не любой другой страны Альянса, а выбор граждан Украины. К сожалению, он не добавил, что решают не украинские граждане , а как раз-таки страны-члены НАТО". 

Отметим, что по сообщению Министерства иностранных дел РФ, Россия требует от Альянса официально отозвать согласие о вступлении в военный союз нашей страны. Решение об этом было принято на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. 

Напомним, что глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет гарантий от стран НАТО, что Альянс не будет расширен на восток. В то же время, Америка и союзники по НАТО уверяют, что Россия будет платить большую цены, если продолжит агрессию против Украины.

Ранее издание "Комментарии" писали, что в Госдепе США рассказали о сроках вступления Украины в Североатлантический Альянс (НАТО). Вряд ли это состоится в ближайшее десятилетие.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j-OxtfUemRA
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!