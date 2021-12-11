Мы идем, а там - шлагбаум: Зеленский высказался о вступлении Украины в НАТО

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Елизавета Черных
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, государство продолжает прилагать усилия, чтоб получить членство в Североатлантическом Альянсе (НАТО). Однако на этом пути, по словам гаранта, есть определенные препятствия. Об этом государственный глава заявил в интервью "1+1".
Владимир Зеленский - фото: Офис Президента
На вопрос телеведущей Натальи Мосейчук, не станет ли цель, к которой стремится Украина — НАТО — ценой компромисса между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, президент ответил:
Отметим, что по сообщению Министерства иностранных дел РФ, Россия требует от Альянса официально отозвать согласие о вступлении в военный союз нашей страны. Решение об этом было принято на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.
Напомним, что глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет гарантий от стран НАТО, что Альянс не будет расширен на восток. В то же время, Америка и союзники по НАТО уверяют, что Россия будет платить большую цены, если продолжит агрессию против Украины.
Ранее издание "Комментарии" писали, что в Госдепе США рассказали о сроках вступления Украины в Североатлантический Альянс (НАТО). Вряд ли это состоится в ближайшее десятилетие.
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