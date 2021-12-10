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Кремль требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины

Россия выдвигает требование Альянсу официально отозвать согласие о вступлении Украины в НАТО

сегодня, 20:40
Автор:

Лиля Воробьева
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Россия требует от Альянса официально отозвать согласие о вступлении в военный союз нашей страны. Решение об этом было принято на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Кремль требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

По обнародованному дипломатическим ведомством заявлению, ради коренных интересов безопасности в Европе нужно дезавуировать решение саммита Альянса в Бухаресте 2008 года, в котором сказано, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как входящее в спор с обязательствами руководителей всех стран-участниц ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США и НАТО решают, как ответить на агрессию РФ против Украины. Высокопоставленный чиновник Госдепа Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в среду, 8 декабря беседовал с главой Альянса Йенсом Столтенбергом, в которой обсудил итоги переговоров президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. По обнародованной информации, государственный секретарь Америки и руководитель НАТО, вместе с тем, обсудили повестку дня "вариантов НАТО в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины". Американское высокопоставленное лицо отметило в позитивном направлении те усилия, которые приложил руководитель Альянса по "повышению осведомленности и единства внутри Альянса" и выразил благодарность за успешно организованное мероприятие встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая прошла с 30 ноября по 1 декабря в латвийской столице. . Вместе с тем во время недавних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Джо Байден рассказал о глубокой обеспокоенности Америки и ее союзников из стран Евросоюза.


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Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4991520
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