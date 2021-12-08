Итоги переговоров Путина и Байдена: что теперь ждет Украину

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провели 7 декабря встречу в формате видеоконференции. Она длилась два часа и пять минут. Президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Белого дома позвонит уже по результатам встречи с Путиным, а также после общения с европейскими лидерами. Уже известно, что разговор Байдена и Зеленского планируется на четверг, 9 декабря. Эксперты оценили для издания "Комментарии" итоги переговоров Путина и Байдена.

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: из открытых источников

США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации со стороны РФ

Политический аналитик, доктор исторических наук Елена Галкина так описывает цели сторон видеозвонка, если исходить из контекста:

"Пропаганда Кремля готовила свою аудиторию к этому событию как к "саммиту" лидеров сверхдержав, цель которого – обсудить, как реализуются договорённости по глобальным вопросам, достигнутые в июне в Женеве . В публикациях прослеживалась линия: скоро истекает полгода срока, объявленного Байденом, потому пора бы уже провести следующую встречу и объявить, что Кремль проявляет добрую волю по заявленным индикаторам (кибербезопасность, противостояние терроризму, отсутствие злонамеренной активности в Сирии, Афганистане и т.д.), потому с ним возможен стратегический диалог. Именно на это надеялись, по-моему, в Кремле".

Елена Галкина отмечает, что явная заинтересованность в скорейшем проведении переговоров обусловлена ещё и тем, что на самом деле Байден говорил не о полугодии, истекающем в декабре, а о сроке полгода-год. А находиться в подвешенном состоянии со связанными руками Кремлю очень неудобно, подчеркивает эксперт. И напоминает, что ставка в глобальной политике РФ делается на продуцирование хаоса, как это можно понять из ноябрьской статьи экс-помощника президента России, бывшего "серого кардинала" и идеолога Кремля Владислава Суркова в издании "Актуальные комментарии".

Также аналитик акцентирует, что с апреля этого года Байден и его преемники могут вводить санкции за действия Кремля, которые они сочтут злонамеренными, не консультируясь с Конгрессом.

"При этом, Кремль считал возможным делать наступательные шаги вроде бы ниже тотального вмешательства больших игроков. То есть, "сушить" газовый рынок в ЕС, видимо, с целью принуждения к скорейшей сертификации "Северного потока-2" в обход процедуры. А также стягивать войска к границам РФ с Украиной , чтобы заставить Зеленского пойти на какие-то опрометчивые шаги. Раз этого не было очерчено конкретно по результатам Женевского саммита, значит можно, похоже, решили в Кремле. Однако что-то пошло не так", – отмечает Елена Галкина.

По ее словам, благодаря американским медиа и официальным лицам, мировое внимание оказалось прикованным именно к концентрации войск, которое стало главной темой звонка. То есть повестку беседы сформировал в итоге не Кремль.

"Позиция Белого дома, лаконичная и жёсткая, была озвучена вскоре после завершения разговора: США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Чуть позже советник президента США по национальной безопасности с 2021 года Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд добавили подробности: США сделают то, чего не сделали в 2014 г., включая не только полную изоляцию РФ от мировой финансовой системы, но и некий военный ответ в виде крайней меры. Наверное, поэтому пресс-релиз (официальная позиция по итогам встречи) российской стороны задержался на пару часов и получился полным указаний на продолжение линии по нагнетанию угрозы вокруг Украины, – подчеркивает Елена Галкина. – В качестве выхода Кремль опять призывает дать гарантии нерасширения НАТО на восток , что уже не раз отвергнуто действующей администрацией США как предложение не по адресу и невозможное в принципе. Но вот вторая идея Кремля – о том, чтобы в сопредельных с Россией государствах не размещались ударные наступательные системы вооружений НАТО, вполне может быть предметом дальнейших переговоров. Если, конечно, США сочтут возможным стратегический диалог с Кремлем. А очная встреча президента Штатов с Путиным, судя по всему, откладывается до октября 2022 г. По крайней мере, так сказал Байден".

Президенты обменялись тезисами, но о конкретных решениях пока говорить не приходится

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина подчеркивает, что официальные результаты переговоров не внесли ясности в перспективу дальнейших взаимоотношений между США и Россией.

"Путину удалось вынудить Байдена провести переговоры. Ещё месяц назад пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки говорила, что такая встреча в обозримом будущем не планируется. И хотя основная часть разговора и возможные договоренности остались за кулисами, сам факт проведения этих переговорах свидетельствует об острой заинтересованности в диалоге обеих сторон", – отмечает политолог.

Пока известно о том, что президенты обменялись тезисами, артикулированными в последнее время на страницах авторитетных СМИ, подчеркивает Анна Малкина.

Она уточняет:

"Ключевые тезисы по Украине со стороны Кремля – выполнение Минских договорённостей на условиях Путина, который всеми правдами и неправдами пытается вмонтировать ОРДЛО в состав Украины на условиях автономии. Ключевой тезис со стороны Белого Дома – будем Украине помогать, правда непонятно как. Складывается впечатление, что в основном морально. Хотя даже моральной помощи в виде звонка президенту Зеленскому после встречи не последовало".

Конкретных решений встреча президентов не дала, считает эксперт. Даже на уровне возобновления работы дипломатических миссий.

"Впрочем, возможно, такие решения есть – и мы сможем о них судить по изменению риторики политического дискурса", – резюмирует Анна Малкина.

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