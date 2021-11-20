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Экс-глава ГУР рассказал, кто от имени президента дал команду о переносе операции по «вагнеровцам»

Василий Бурба рассказал, что на встрече, где было принято решение переносе спецоперации по захвату "вагнеровцев" присутствовал глава ОП Андрей Ермак

сегодня, 07:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Бывший руководитель Главного управления разведки Василий Бурба рассказал, что лично перед финальным этапом спецоперации по "вагнеровцам" личной встречи с президентом Владимиром Зеленским не было, но была беседа с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Он дал команду перенести спецоперацию. Как информирует издание "Комментарии", об этом Бурба рассказал в эфире телеканала "Украина" в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Экс-глава ГУР рассказал, кто от имени президента дал команду о переносе операции по «вагнеровцам»

Василий Бурба. Фото: ТРК Украина

Василий Бурба заявил, что он вместе с представителем СБУ прибыл на Банковую для встречи с первым лицом государства. Встреча с главой государства должна была быть посвящена отчету о финальной стадии спецоперации. Но на Банковой было сообщено, что встречи с президентом не будет. Вместо главы государства на встречу пришел глава президентского офиса Андрей Ермак, который был делегирован Владимиром Зеленским провести беседу.

Бурба отметил, после того, как глава президентской канцелярии заслушал отчет о подготовке к финальному этапу спецоперации по задержанию российских наемников он предложил перенести его. То есть, отложить финальный этап операции. По словам экс-руководителя ГУР, на уточнение, что перенос практически невозможен в ответ от лица, уполномоченного вести переговоры от имени президента, он получил указ, что это команда главы государства. Василий Бурба подчеркнул, что ослушаться выполнения приказа президента никто в разведке не мог, потому было принято решение о переносе спецоперации, что в дальнейшем означало ее провал.

Читайте также на портале "Комментарии" — после выхода в свет первой части фильма Bellingcat и The Insider советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что Ермак не имеет полномочий давать указания разведке и никак не причастен к расследованию.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qxMiEy_cIkc
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