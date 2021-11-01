Кадровые ротации во власти: первые подробности с заседания партии "Слуга народа"

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Лиля Воробьева
1 ноября в Киеве проходит заседание СН в Парковом. Как сообщают собственные корреспонденты "Комментариев", к журналистам до сих пор никто не вышел на брифинг. Но уже начинают появляться первые подробности.
В партии решают кадровые назначения (фото из открытых источников)
В частности, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram-канале сообщил первые кадровые назначения, поддержанные его однопартийцами.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что куда идет Резников : эксперты рассказали, что задумали в ОП. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию. Не исключено, что он вступит в должность министра обороны, а на его место в Минреинтеграции придет нардеп (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук. О чем говорят такие перестановки? К чему они могут привести? Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко расценивает прогнозируемый переход Алексея Резникова в Миноборону как желание Верховного Главнокомандующего (президента) улучшить эффективность ведомства в части организации его работы.
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