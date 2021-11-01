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Кадровые ротации во власти: первые подробности с заседания партии "Слуга народа"

Во время заседания слуги народа согласовывают новые кадровые назначения

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева
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1 ноября в Киеве проходит заседание СН в Парковом. Как сообщают собственные корреспонденты "Комментариев", к журналистам до сих пор никто не вышел на брифинг. Но уже начинают появляться первые подробности.

Кадровые ротации во власти: первые подробности с заседания партии "Слуга народа"

В партии решают кадровые назначения (фото из открытых источников)

В частности, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram-канале сообщил первые кадровые назначения, поддержанные его однопартийцами.

"Ирина Верещук – входит в должность Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Алексей Резников – входит в должность Министра обороны Украины. Олег Урусский и Алексей Любченко пишут заявления об отставке. Вячеслав Штучный рекомендован на должность руководителя Аппарата Верховной Рады. Павел Рябикин идет из таможни на должность руководителя Минстратегпрома. Юлия Свириденко перейдет из ОП на должность Министра экономики. Андрей Мотовиловец утвержден в должности первого заместителя председателя фракции СН. В среду состоятся процедуры увольнения, а в четверг назначение",- написал Качура.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что куда идет Резников : эксперты рассказали, что задумали в ОП. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию. Не исключено, что он вступит в должность министра обороны, а на его место в Минреинтеграции придет нардеп (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук. О чем говорят такие перестановки? К чему они могут привести? Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко расценивает прогнозируемый переход Алексея Резникова в Миноборону как желание Верховного Главнокомандующего (президента) улучшить эффективность ведомства в части организации его работы.


 


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Источник: https://t.me/kachuratut/1644
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