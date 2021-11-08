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Корниенко объявил, что уже не будет главой партии Слуга народа

Партию "Слуга народа" ожидают ротации

сегодня, 14:05
Автор:

Елена Бурдейная
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Юлия Палийчук, спикер фракции Слуга народа, обнародовала видео, в котором Александр Корниенко объявляет об изменениях, которые в скором времени ожидают партию.

Корниенко объявил, что уже не будет главой партии Слуга народа

Александр Корниенко, первый вице-спикер Верховной Рады Украины - скрин видео

Корниенко уходит с должности главы партии "Слуга народа", планируя полностью посвятить себя работе первого вице-спикера Верховной Рады. Решение он принял, получив ряд задач от Зеленского по реформированию парламента.

Следующего главу партии изберут на ближайшем съезде, который состоится в ноябре 2021 г.

Парламентарий останется членом фракции, акцентирует Юлия Палийчук, и будет работать над воплощением программы партии на новой высокой должности. Корниенко ставит перед собой следующие задачи:

- провести реформы в парламенте;

- помочь принять законопроекты, которые будут воплощать План трансформации страны;

- наладить диалог между центральной властью и местными органами в регионах.

Так как задачи очень масштабные, их будет сложно совмещать с работой руководителя партии "Слуга народа". Корниенко решил сконцентрироваться на приоритетных направлениях, подчеркивает пресс-секретарь.

Юлия Палийчук отмечает, что для партии важно проводить ротацию ее членов. Людей, которые приобрели опыт работы во власти, лучше продвигать на другие позиции, где они проявят себя. Она напоминает, что партия имеет разветвленную структуру в регионах Украины. Шесть тысяч "Слуг народа" стали депутатами местных советов и влияют на политику в регионах.

Александр Корниенко начал работать с командой Зеленского в 2018 г. В 2019 г. стал председателем политической партии "Слуга народа". О его избрании на должность первого вице-спикера и заместителя председателя Верховной рады издание "Комментарии" публиковало соответствующий материал ранее.



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Источник: https://t.me/ypaliychuk/80
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