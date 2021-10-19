Рада выбрала нового вице-спикера: как голосовали нардепы

Во вторник, 19 октября, народные депутаты выбрали нового первого вице-спикера парламента. Им стал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, которого поддержали 256 народных избранников. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Александр Корниенко - фото из открытых источников

Голоса нардепов по партиям за назначение Корниенко распределились следующим образом:

"Слуга народа" — за — 222 за, против — 0

"Оппозиционная платформа — За Жизнь" за — 0, против — 2

"Европейская солидарность" — за — 0, против — 1

"Батькивщина" — за — 0, против — 1

"Голос" — за — 0, против — 0

"За майбутне" — за — 13, против — 0

"Довира" — за -17, против — 0

Внефракционные нардепы — за — 4, против — 0

Отметим, что, кроме Александра Корниенко на должность первого вице-спикера Верховной Рады претендовала депутат от "Европейской солидарности" София Федина.

Накануне голосования народные депутаты высказали свое мнение о кандидатах на должность замглавы парламента. В частности, депутат "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко отмечал, что партия не будет участвовать в голосовании ни за одного из представленных кандидатов, поскольку, по мнению нардепа, среди них нет людей, которые могут консолидировать парламент и направить его работу на нужды людей, а не на удовлетворение политических амбиций.

А представитель фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко подчеркнул, что считает Александра Корниенко неэффективным руководителем, даже в своей собственной партии, нарушающим закон и процедуру и находящимся в зависимости от Офиса президента.

Напомним, что 7 октября нардепы отправили в отставку главу парламента Дмитрия Разумкова 284 голосами. 8 октября Верховная Рада выбрала нового спикера, которым стал Руслан Стефанчук (ранее он занимал должность первого вице-спикера).

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