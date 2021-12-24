Ритуальная жертва или самопиар: эксперты разобрались, откуда взялась статья о «госизмене» Шевченко

Депутат Верховной Рады, любитель Беларуси в целом и Лукашенко в частности – Евгений Шевченко, прошедший в парламент от партии "Слуга народа", но исключенный из фракции, заявил об открытии в отношении него уголовного производства по статье о государственной измене. И подчеркнул, что он теперь – как Медведчук и Порошенко, производства по которым также проходят по статье "госизмена". Между тем, в Службе безопасности Украины, которая якобы завела соответствующее производство на Шевченко, данный факт отрицают. О чем говорит происходящее? Как события могут развиваться далее? В интервью изданию "Комментарии" в ситуации разбирались наши эксперты.

Евгений Шевченко

Дело против Шевченко, если оно вообще есть, – заведомо бесперспективное

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина обращает внимание, что информации по делу одиозного нардепа сейчас очень мало.

"Подозрения, насколько мне известно, ему ещё не вручали, в чем конкретно обвиняют – непонятно. Но наблюдая за событиями последних месяцев, складывается впечатление, что государственная измена (111 ст.ККУ) – любимая статья действующей власти. И не важно, что привлечь политика к ответственности по этой статье практически невозможно, главное, что она понятна избирателям, внушительна и создаёт ауру кропотливой работы СБУ по выявлению внутренних врагов Украины", – отмечает Анна Малкина.

Она напоминает, что к действиям, которые могут быть квалифицированы как государственная измена, относятся: переход на сторону врага в условиях военного положения, шпионаж и помощь иностранной организации или государству в ведении подрывной деятельности против Украины.

"Список не так велик, а доказательная база не может базироваться на оценочных суждениях представителей власти и следственных органов. Поэтому дело (если оно вообще есть) – заведомо бесперспективное, – уверена политолог. – Но как инструмент запугивания оппозиционного политика – очень даже ничего. В свете последних событий возникает вопрос: как продвигается расследование на тему слива операции по вагнеровцам ? Вот там действительно налицо шпионаж, который является государственной изменой. СБУ с этим уже разобралась?".

Шевченко, который оказался в определенной опале, может выполнять роль информационного провокатора

Политолог Виктор Таран считает, что можно говорить о нескольких версиях происходящего.

"Одна – сам Шевченко, который оказался в определенной опале, выполняет роль информационного провокатора. Пытается обратить на себя медийное внимание, создавая определенный контраверсийный информационный повод. Который придаст ему выгодный ракурс в глазах его электората. Он рассказывает: вот против меня, идейного борца, который является приверженцем дружбы с Беларусью, сторонником "русского мира", возбуждает уголовное дело "преступное СБУ". Вторая версия – СБУ, действительно, возбудила против него дело. Если это так (хоть СБУ и отрицает), есть вполне понятное объяснение. После подобного дела против Порошенко , Зеленскому важно показать, что это – не политическое преследование. И для этого надо начать уголовное производство против кого-то из своих депутатов. А поскольку те же "слуги" Трухин, Галушко, попавшие в громкие дела и являющиеся подходящими кандидатами для уголовного разбирательства, относятся к "ближнему кругу" Зеленского, выбрали ритуальную жертву. Шевченко хоть и беспартийный, но в Раду прошел от партии "Слуга народа". Из фракции его в этом году исключили. Но кто на Западе будет в это вникать? В Раду же прошел как "слуга". И Зеленскому удобно было бы на примере неудобного Шевченко продемонстрировать Западу – вот, смотрите, мы и против своих как бы возбуждаем дела", – поясняет Виктор Таран.

По его словам, это две базовые версии, хоть могут быть и комбинации. К примеру, Шевченко не верно проинформировали.

"Ну, а заявление СБУ, что там не начинали уголовные производства касательно Евгения Шевченко, потому что "досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности", — не выдерживает критики. Это в очередной раз показывает, какие они "молодцы". Набрали дилетантов, – отмечает эксперт. – Офис генпрокурора лишь осуществляет процессуальный надзор. Что это значит? Соответствующие органы (ГБР, СБУ, правоохранители, антикоррупционные органы) собирают ту или иную информацию, которая ложится в основу теоретического уголовного дела. Офис генпрокурора изучает эти информацию. После чего прокурор соответствующего уровня – подписывает данное производство. А когда в СБУ заявлюят, что только ОГПУ может это сделать, это говорит либо о том, что СБУ не знает процессуальных норм, или – они уже действ сформировали дело, передали в Офис генпрокурора и теперь ожидают решения (и тогда СБУ формально говорит правду, что у них нет никаких документов по Шевченко)".

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