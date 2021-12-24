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Нардеп заявил, что тоже попал в один список с Медведчуком и Порошенко

Народный депутат Евгений Шевченко, известный своими поездками к Александру Лукашенко в Минск, заявил, что СБУ открыла дело против него по статье "Государственная измена"

сегодня, 12:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Экс-член фракции "Слуга народа", нардеп Евгений Шевченко, известный своим восхищением самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, заявил, что СБУ открыла дело против него по статье "Государственная измена". Как передает издание "Комментарии", об этом Евгений Шевченко написал у себя в Facebook.

Нардеп заявил, что тоже попал в один список с Медведчуком и Порошенко

Евгений Шевченко. Фото из открытых источников

Сам Шевченко написал, что в СМИ попала информация о том, что против него СБУ открыла дело по ст.111 УКУ. И его действительно обвиняют в госизмене.

Евгений Шевченко отметил, что он теперь оказался в компании Медведчука и Порошенко, которых также правоохранители обвиняют в госизмене.

По словам нардепа, главное обвинение в его адрес связано с тем, что он якобы причастен к том, что способствовал распространению "русского мира" в Украине. Политик считает, что обвинение против него выглядит просто смешно и скрывает за собой попытку устранить политического оппонента. Правоохранители выполняют просто политический заказ.

Также Шевченко высказал мнение, что власть решили поквитаться с ним за дружбу с соседней Беларусью.

Читайте на портале "Комментарии" — в МИД Беларуси рассказали из каких соображений самопровозглашённый президент Лукашенко делает свои заявления о Крыме. Во-первых, во внимание берутся шаги официального украинского руководства по отношению к Беларуси, а, во-вторых, берется во внимание то состояние дел в мировой политике, которое есть сегодня.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – адвокаты Петра Порошенко рассказали, почему Генпрокурор Венедиктова сознательно ушла от ответственности по делу о госизмене пятого президента, отказавшись подписывать подозрение.



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