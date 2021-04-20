Визит «слуги народа» Шевченко к Лукашенко: чем обернется скандал

BTC/USD
55828.71
ETH/USD
2173.35
LTC/USD
254.60
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Депутат фракции "Слуга народа" Евгений
Шевченко встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром
Лукашенко. Ситуацию намерены обсудить
на онлайн-заседании фракции в четверг, 22 апреля. Насколько уместно нардепу
совершать такие визиты? Не напоминает ли это поездки Медведчука к Путину? Зачем
это нужно было Шевченко? Как могут события развиваться дальше? "Комментарии"
искали ответы вместе с экспертами.
Шевченко и Лукашенко. Фото: news.sb.by
Ситуация, когда народный депутат Украины,
официальный представитель высшего органа законодательной власти в стране, без
соответствующих полномочий встречается и проводит переговоры с президентом
Беларуси, сама по себе выглядит странно. Так считает эксперт Центра
противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр
Курбан.
"А если учесть, что указанный президент
является в сознании мировой общественности нерукопожатым, самопровозглашенным
диктатором, союзником нашего главного геополитического противника — РФ, то
данные обстоятельства являются предметом для изучения со стороны соответствующих
подразделений МИД, ВР, ОП и даже СБУ. По факту мы имеем не просто частную
инициативу давнего симпатика Лукашенко, каким уже давно является нардеп Евгений
Шевченко, но и возможно, чётко скоординированную информационно-психологическую
операцию далеко не дружественных для Украины сил", — отмечает эксперт.
Он не исключает, что смысл этого политического
демарша состоит в том, чтоб с одной стороны легитимизировать белорусского
диктатора, а с другой стороны – подставить Украину.
"Страна, которая поддерживает дружеские
отношения с Лукашенко, демонстрирует явное пренебрежение к решениям руководства
ЕС и США. А именно они являются нашими главными союзниками сегодня, — поясняет
Александр Курбан. — Вопросы, почему это произошло именно сейчас, излишни. На
фоне очередного военно-политического обострения на границах Украины, Россия
продолжает всеми силами вбивать клин между нашей страной и Западом. В ход идут
все средства. Даже такие, казалось бы, лишенные всякой логики и смысла".
Председатель правления Центра стратегических
исследований Павел Жовниренко считает, что поездка Шевченко в Минск и его
встреча с Лукашенко – личная инициатива нардепа, на которую он имеет полное
право.
"Евгений Шевченко — политик. Не высшего
уровня, но — политик. Член одной из фракций Верховной Рады, представитель
демократической страны. Мне этот его визит может не нравиться, может не нравиться
руководству фракции, президенту Зеленскому. Но тогда они должны делать выводы –
и по-другому подходить в будущем к формированию партии, фракции. Теперь
избиратель видит позицию Шевченко, видит тех, кто его поддерживает или
критикует. Соизмеряет это со своей позицией. И, думаю, примет соответствующие
решения на следующих выборах", — отмечает Павел Жовниренко.
Он подчеркивает, что Шевченко не может
принимать какие-то решения от имени Украины. Скорее тут дело в
бизнес-интересах, считает эксперт. И напоминает, что до выборов Шевченко был
ФОПом.
"Что касается Лукашенко, то он сейчас в полной
международной изоляции, — отмечает Павел Жовниренко. — Нерукопожатый. Разве что
Путиным. А тут – депутат украинской Рады просит о встрече. Почему бы его не
принять, не поговорить. Показать, что он – Лукашенко – нормальный".
Напомним, эксперты пояснили, как заявление
Беларуси о якобы предотвращении мятежа и попытке устранить Александра Лукашенко
связано с задержанием украинского консула в России.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости