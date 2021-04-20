Визит «слуги народа» Шевченко к Лукашенко: чем обернется скандал

Депутат фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Ситуацию намерены обсудить на онлайн-заседании фракции в четверг, 22 апреля. Насколько уместно нардепу совершать такие визиты? Не напоминает ли это поездки Медведчука к Путину? Зачем это нужно было Шевченко? Как могут события развиваться дальше? "Комментарии" искали ответы вместе с экспертами.

Шевченко и Лукашенко. Фото: news.sb.by

"Обстоятельства являются предметом для изучения со стороны соответствующих подразделений МИД, ВР, ОП и даже СБУ"

Ситуация, когда народный депутат Украины, официальный представитель высшего органа законодательной власти в стране, без соответствующих полномочий встречается и проводит переговоры с президентом Беларуси, сама по себе выглядит странно. Так считает эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан.

"А если учесть, что указанный президент является в сознании мировой общественности нерукопожатым, самопровозглашенным диктатором, союзником нашего главного геополитического противника — РФ, то данные обстоятельства являются предметом для изучения со стороны соответствующих подразделений МИД, ВР, ОП и даже СБУ. По факту мы имеем не просто частную инициативу давнего симпатика Лукашенко, каким уже давно является нардеп Евгений Шевченко, но и возможно, чётко скоординированную информационно-психологическую операцию далеко не дружественных для Украины сил", — отмечает эксперт.

Он не исключает, что смысл этого политического демарша состоит в том, чтоб с одной стороны легитимизировать белорусского диктатора, а с другой стороны – подставить Украину.

"Страна, которая поддерживает дружеские отношения с Лукашенко, демонстрирует явное пренебрежение к решениям руководства ЕС и США. А именно они являются нашими главными союзниками сегодня, — поясняет Александр Курбан. — Вопросы, почему это произошло именно сейчас, излишни. На фоне очередного военно-политического обострения на границах Украины, Россия продолжает всеми силами вбивать клин между нашей страной и Западом. В ход идут все средства. Даже такие, казалось бы, лишенные всякой логики и смысла".

"Личная инициатива нардепа, на которую он имеет полное право"

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что поездка Шевченко в Минск и его встреча с Лукашенко – личная инициатива нардепа, на которую он имеет полное право.

"Евгений Шевченко — политик. Не высшего уровня, но — политик. Член одной из фракций Верховной Рады, представитель демократической страны. Мне этот его визит может не нравиться, может не нравиться руководству фракции, президенту Зеленскому. Но тогда они должны делать выводы – и по-другому подходить в будущем к формированию партии, фракции. Теперь избиратель видит позицию Шевченко, видит тех, кто его поддерживает или критикует. Соизмеряет это со своей позицией. И, думаю, примет соответствующие решения на следующих выборах", — отмечает Павел Жовниренко.

Он подчеркивает, что Шевченко не может принимать какие-то решения от имени Украины. Скорее тут дело в бизнес-интересах, считает эксперт. И напоминает, что до выборов Шевченко был ФОПом.

"Что касается Лукашенко, то он сейчас в полной международной изоляции, — отмечает Павел Жовниренко. — Нерукопожатый. Разве что Путиным. А тут – депутат украинской Рады просит о встрече. Почему бы его не принять, не поговорить. Показать, что он – Лукашенко – нормальный".

Напомним, эксперты пояснили, как заявление Беларуси о якобы предотвращении мятежа и попытке устранить Александра Лукашенко связано с задержанием украинского консула в России.

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