Исключение Шевченко из «Слуги народа»: как сложится политическая судьба нардепа

Народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Об этом стало известно после того, как Шевченко открыто поддержал режим Александра Лукашенко в вопросе задержания оппозиционера Романа Протасевича. Ранее, в апреле, Шевченко провел личную встречу с Лукашенко, за что подвергся острой критике. Похоже, он специально добивался исключения из СН. Зачем это Шевченко? Как далее может сложиться его политическая судьба? Будет ли продолжаться исход из фракции СН? Ответы изданию "Комментарии" дали эксперты.

Е. Шевченко. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Близкими ему по духу выглядят нардепы из ОПЗЖ"

Политолог Алексей Якубин считает, что Евгению Шевченко, прошедшему в Раду как мажоритарщик, в последнее время было явно неуютно и даже тесно в рядах фракции "Слуга народа" (СН). Потому он всячески демонстрировал свою политическую самостоятельность.

"Решения, которые принимает в последнее время СН, часто не резонировали с той позицией, которую провозглашал Шевченко. Он был своеобразным фрондистом во фракции партии власти. При этом как нардепу-мажоритарщику (Шевченко прошел от СН в избирательном округе №76, Вознесеновский, Хортицкий районы города Запорожье – прим. ред.), ему приходил отвечать перед своими избирателями, почему "Слуга народа", ассоциирующаяся с Зеленским, всё чаще ведет себя как партия Порошенко. Почему вместо плюрализма мнений, центризма, за который СН, собственно, поддержали, всё больше видна ориентация на правый фланг. Соответственно, возникают вопросы к депутатам и у депутатов, которые изначально шли не в такой проект", — поясняет Алексей Якубин.

По словам политолога, важно понимать, что есть депутаты-списочники и мажоритарщики. Если списочник сам выходит из фракции, у него могут отобрать мандат. Если исключают, то мандат остается. Шевченко же как мажоритарщик мог выйти из фракции в любое время. Ему бы это ничем не грозило. Но предпочел, чтобы его именно исключили. Еще и со скандалом.

"Сейчас он пытается превратить это в топовую новость. Смотрите, меня исключают из-за моей позиции. Думаю, это демонстрирует, что Шевченко хочется остаться дальше в политике, после СН, — говорит Якубин. — Возможно, будет пытаться заручиться чьей-то поддержкой. Близкими ему по духу выглядят те же нардепы из ОПЗЖ. Слухи ходят о неком новом проекте в стиле Партия регионов 2.0. Возможно, Шевченко станет их частью. Возможно, возглавит сам некую политсилу. Пока однозначно одно — он не желал оставаться далее в рядах СН. И своего добился".

Политолог не исключает, что исход депутатов из СН продолжится, потому что данный проект всё менее выглядит как центристский.

"Нардеп явно ведет работу против СН и президента"

Политический эксперт Дмитрий Воронков уверен: такие откровенно радикальные шаги Шевченко как поездка в РБ для встречи с Лукашенко (что явно выходит за рамки его компетенции), а затем и открытая поддержка "бацька" в вопросе задержания оппозиционера Протасевича, говорит о том, что этот нардеп явно ведет работу против СН и президента.

"По сути, Евгений Шевченко осознанно дискредитирует и провластную партию и Офис президента, и внешнюю политику Украины в целом в глазах наших западных партнеров. С какой целью он это делает? Я бы предположил, что у него есть высокие политические амбиции — и он намеревается стать субъектом внутренней политики, противопоставляя себя политике Офиса президента. А если учитывать, что Лукашенко прямо зависит от Путина и подыгрывает Кремлю, то не исключаю, что Шевченко в некоторой степени завербован Россией и потому ведет политику, противоположную официальной позиции Украины. Причем он работает в орбите белорусских интересов не случайно, а чтобы не было повода обвинить Кремль во внутриполитическом вмешательстве", — размышляет Дмитрий Воронков.

Он не исключает в перспективе попытку со стороны Шевченко (вероятнее всего при негласной поддержке РФ) создать собственную политическую силу.

"Вряд ли случайно активность Шевченко пришлась на активную фазу антиМедведчуковской кампании со стороны украинской власти, — подчеркивает политэксперт. — Вероятно, таким образом РФ намеревается выровнять политическое влияние внутри Украины после фактической утраты своего лобби в лице кума Путина. Думаю, Шевченко не последний и не единственный прокремлевский агент. Возможно, в перспективе к нему присоединятся и другие "слуги" — в рамках нового политического проекта или внефракционного объединения. Как альтернативный сценарий — это человек ОПЗЖ, которому просто пришло время "переобуться". В общем, продолжение всей этой истории явно последует".

Ранее сообщалось, как может продолжаться история с задержанием Романа Протасевича в Беларуси.

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