Кабакаев: Ермак лично отложил спецоперацию по вагнеровцам

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Кравцев Сергей
Расследование, которое опубликовали по Вагнергейту, раскрыло один пазл, ставший ключевым. Глава Офиса президента Андрей Ермак лично отложил спецоперацию. Когда бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Василий Бурба пришел перед задержанием окончательно доложить о том, что все готово, его принял не президент, как обычно, а господин Ермак и попросил отложить операцию на неделю или 4 дня. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет общественный активист, блогер Семен Кабакаев.
Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента
Он добавляет, вывод очень простой – Андрей Ермак не мог действовать сам, и президент был в курсе и дал согласие на отмену операции, боясь разозлить Путина.
Блогер подчеркивает, эта вся история о государственной измене и подрыве обороноспособности государства, по каждому этому направлению есть статья и придется отвечать.
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Обсуждения
Новости
Народ
сегодня, 08:51
Написано верно. С информации средств массовой информации следует, что согласно интервью с четырьмя бывшими сотрудниками украинских спецслужб и бывшим президентом Петром Порошенко, операция уходит своими корнями в начало 2014 года, когда Украина начала разведывательные и антитеррористические операции. Над этой операцией в ГУР МО стали плотно работать в 2018 году. И снова выплывает Порошенко. И вопрос, а кому выгоден этот скандал, ответ Путину и Порошенку, который любыми средствами пытается вернуть себе власть.
Адъютант своего народа
сегодня, 08:21
Когда же этот бля*ский(по-другому и не скажешь) психоз на Украине закончится, что Россия вот-вот нападет на вас? Да нах.. вы нам нужны? Чтобы кормить и отапливать вас? Наложили себе в свои шаровары, что весь мир шарахается от вашей вони. Ганьба та презирство Украiне!
Народ
сегодня, 08:02
Дана стаття чисто замовна на користь Росії і написана по сценарію Росії та Порошенка. Порошенко і його посіпаки ніяк не зможуть змиритись з тим, що ворюгу Порошенка, який працював і працює на Росію відсторонили від влади і кормушки. Вони вцепились за вагнерівців, а чому вони мовчать і не піднімають питання Іловайського котла і де в цей час був їх пресловутий Петро Інкогніто. Давайте розберемся хто такий автор даної статті Кабакаєв Семен Вікторович. У 2019 році під час президентської виборчої кампанії був довіреною особою кандидата на пост президента України Петра Порошенка. Тому все ясно, шавці потрібно гавкати .