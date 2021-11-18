Кабакаев: Ермак лично отложил спецоперацию по вагнеровцам

Расследование, которое опубликовали по Вагнергейту, раскрыло один пазл, ставший ключевым. Глава Офиса президента Андрей Ермак лично отложил спецоперацию. Когда бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Василий Бурба пришел перед задержанием окончательно доложить о том, что все готово, его принял не президент, как обычно, а господин Ермак и попросил отложить операцию на неделю или 4 дня. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет общественный активист, блогер Семен Кабакаев.

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

"На днях Зеленский ожидал, что начнет действовать перемирие с Путиным, и поэтому все считали, что, если спецоперация пройдет, как запланировано, и завершится задержанием, то перемирие закончится, еще не начавшись", – отметил Семен Кабакаев.

Он добавляет, вывод очень простой – Андрей Ермак не мог действовать сам, и президент был в курсе и дал согласие на отмену операции, боясь разозлить Путина.

"От этого мы имеем результат, что убийцы гражданского населения и наших военных на свободе благодаря трусости Зеленского и Ермака, решивших предать наше государство ради "мира в глазах Путина". Поздравляю Марьяну Безуглую, которая всем пыталась доказать, что президент и его Ермак не причастны", – отметил Кабакаев.

Блогер подчеркивает, эта вся история о государственной измене и подрыве обороноспособности государства, по каждому этому направлению есть статья и придется отвечать.

Читайте также на портале "Комментарии" — Bellingcat выложила отчет по делу "вагнеровцев". Эксперты рассказали, что теперь ждет Офис президента.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!